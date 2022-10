Maskenfreiheit für den Präsidenten – Maskenpflicht fürs gemeine Volk

Erinnern Sie sich an den Skandal um den „maskenfreien“ Flug von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Vize Robert Habeck im Sommer nach Kanada? Völlig maskenfrei zeigten sie sich da gemeinsam mit ihrem Anhang aus Hof-Journalisten und Beamten im Regierungs-Flugzeug – während für das gemeine Volk damals noch Maskenpflicht über den Wolken herrschte. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Zunächst versuchten die großen Medien noch, den Skandal herunterzuspielen und auf Sparflamme zu kochen. Doch er schlug so hohe Wellen, dass er schließlich zum Kippen der Maskenpflicht im Flugzeug führte. Auch wenn Doppelmoral heute fast schon zur Staatsdoktrin des „neuen Deutschlands“ zu gehören scheint: Das war dann doch eine Unze zu viel davon.

In einem Gespräch mit dem früheren Gesundheitsamtschef und Corona-Politik-Kritiker Friedrich Pürner meinte der gelernte Epidemiologe nach dem Masken-GAU von Scholz & Co. im Flugzeug, die in seinen Augen ebenso unsinnige Maskenpflicht in den Zügen würde wohl erst kippen, wenn es einen vergleichbaren Masken-GAU mit einem Politiker aus vorderster Reihe in einem Zug gebe. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wurde zwar schon vor längerer Zeit ohne die Mund- und Nasenbedeckung im Zug abgelichtet – aber er ist wohl nicht prominent genug.

Und jetzt das! Während die SPD-Gesundheitssenatorin von Berlin bereits ankündigt, dass sie wieder die Maskenpflicht in Innenräumen wie etwa Geschäften, einführen will, weil die Lage angeblich so angespannt ist, pfeift der oberste Repräsentant unseres Staates ganz offen auf die immer noch bestehende Maskenpflicht in Zügen. Mehr noch: Nicht nur, dass sich das Staatsoberhaupt nicht an die Regeln hält, die für alle gelten. Steinmeier macht das auch noch demonstrativ und lässt ein Foto, dass sein „Masken-Privileg“ dokumentiert, selbst auf der Seite „bundespräsident.de“ veröffentlichen. Die Bildunterschrift: „‘Ortszeit Neustrelitz‘ – Reise mit Zeit in Deutschlands Regionen.“

Wie so oft verschlägt es einem da einfach die Sprache. Agiert Steinmeier ahnungslos oder naiv? Das kann ich mir offen gestanden kaum vorstellen. Dann ist die einzige andere Erklärung, dass er demonstrativ zeigt: Die Maskenpflicht gilt nur für den Pöbel – aber nicht für uns ranghohe Politiker. Er stellt sich damit geradezu demonstrativ über Recht und Gesetz.

Besonders dreist: Schaut man genauer hin, erkennt man an den Ohrenschleifen, dass der (verdeckte) Mann auf dem Sitz hinter ihm eine Maske trägt. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um einen Sicherheitsbeamten oder Mitarbeiter des Präsidenten. Der sich im Gegensatz zu diesem an die Regeln halten muss.

Selten hat ein Staatspräsident die Gesellschaft so gespalten wie der rotgrüne Ideologe und Gerhard-Schröder-Ziehsohn Frank-Walter Steinmeier, der in jungen Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und für eine Zeitung schrieb, deren Verlag aus der DDR finanziert wurde.

Gemeinsam mit Ex-FDJ-Kader Angela Merkel hat er in Deutschland eine ebenso schleichende wie massive DDR-isierung angestoßen und umgesetzt. Er hat maßgeblich mit zu einem gesellschaftlichen Klima beigetragen, in dem „Toleranz“ nur für Anhänger der herrschenden rotgrünen Ideologie gilt, und Andersdenkende staatlich gefördertem Hass und Hetze ausgesetzt sind.

Normalbürger, die keine Maske aufsetzen wollen, werden als „Corona-Leugner“ und Querdenker diffamiert. Wer die Maßnahmen kritisiert, muss mit Ermittlungen bis hin zu Hausdurchsuchungen rechnen. Derjenige, der an dieser Hetzjagd maßgeblich Anteil hat, zeigt demonstrativ, dass er selbst auf die von ihm propagierten Regeln pfeift.

In meinen Augen war es eine falsche Entscheidung des Verfassungsschutzes, die Beobachtung von Steinmeier einzustellen. Aber die Behörde ist ja heute – dank Steinmeier, Merkel & Co. – damit beschäftigt, Regierungskritiker zu verfolgen und Kritik an den Zuständen im „besten Deutschland aller Zeiten“ (Zitat von – Sie dürfen raten – Steinmeier) als „Delegitimierung des Staates“ zu diffamieren.

Verzeihen Sie mir die Härte meines Urteils. Aber es verschlägt mir einfach die Sprache, was in unserem Land geschieht. Und wie eine teils feige, teils faule, teils einfach apathische und informationsunwillige Mehrheit es schweigend über sich ergehen lässt, wie die alte Bundesrepublik und vor allem ihre stets so stabile Wirtschaft zusammen mit dem ihr zu Grunde liegenden gesellschaftlichen Grundkonsens – echte (!) Toleranz und Pluralismus – an die Wand gefahren wird."





Quelle: Reitschuster