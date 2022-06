Lauterbachs Doppelmoral – die unendliche Geschichte

Man steckt als Journalist in der Zwickmühle in diesen Tagen, wenn es darum geht, wie man Nachrichten bewertet. Manche Leser stöhnen regelrecht, dass sich die Nachrichten über die gleichen Missstände so oft wiederholen – durchaus verständlich. Andererseits finde ich – als Journalist hat man gerade bei solchen Erscheinungen die Pflicht, nicht zu schweigen. Denn das wäre eine Gewöhnung an diese Missstände. Und damit würde man zu ihrem Erhalt beitragen, ja sie sogar fördern. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Das jüngste Beispiel: Erst gestern habe ich darüber berichtet, wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir auf dem Twitter-Account seines eigenen Ministeriums ohne Maske im Zug posiert – in Zeiten, in denen Deutschland einen Sonderweg geht und anders als die meisten anderen Ländern weiter an einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr festhält. Bereits in diesem Artikel habe ich auf viele ähnliche Beispiele für Doppelmoral und Heuchelei hingewiesen. Und konnte nur einen Bruchteil aufführen – denn die Liste wäre allzu lang, wenn man auch nur halbwegs auf Vollständigkeit abzielen würde.

Nun lese ich, dass auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder einmal erwischt wurde bei einem Verhalten, dass all dem, was er in der Öffentlichkeit propagiert, diagonal entgegensteht. Auf einem Bild ist der Mann, den Oskar Lafontaine als „Corona-Heulboje“ bezeichnete, in einem Krankenhaus zu sehen – ohne Maske! „Spätestens nach diesem Bild sollten Sie heuchlerische Maskenappelle einstellen“, schreibt der Nutzer „Polarstern“ auf Twitter.

Lauterbach am Krankenbett ohne Maske!



Spätestens nach diesem Bild sollten Sie heuchlerische Maskenappelle einstellen



Hoffentlich haben Sie die ungeimpften Ukrainer nicht als Geiselnehmer beschimpft, nur weil Sie sie im Fahrstuhl stecken geblieben sind..https://t.co/QSRimqC0Ha — Polarstern (@Meteoritensturm) June 10, 2022

Ja, ich weiß, es ist fast schon langweilend, den x-ten Verstoß von einem Corona-Lautsprecher gegen die eigenen Maßstäbe aufzuzählen. Aber ich finde: Es ist notwendig. Denn wenn man aufhören würde, es zu vermelden, würde man sich zum Helfershelfer machen. Solange Fanatiker wie Lauterbach weiter Einfluss haben und immer noch von vielen gehört werden, müssen sie an ihren eigenen Maßstäben gemessen werden – und Fehlverhalten dokumentiert.

Sehen Sie das so wie ich? Und was reitet Ihrer Ansicht nach Lauterbach, wenn er so dreist gegen die eigenen Ansprüche verstößt? Zerstreutheit? Oder zeigt er gezielt, dass für ihn die Regeln nicht gelten – und demütigt damit absichtlich und zynisch Millionen, für die er diese Regeln durchdrückt? Der Minister trat auch schon bei einem Treffen mit Untergebenen ohne Maske auf – während diese ihre tragen mussten. Ich freue mich auf Ihre Kommentare!"

Quelle: Reitschuster