SSW: Mehr Küstenschutz im Kieler Norden

Dazu erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Spätestens seit der Sturmflut im Oktober 2023 muss allen klar sein: Der Klimawandel ist auch in Kiel angekommen und kann auch hier bei uns empfindliche Schäden anrichten. Der Kieler Norden ist besonders davon betroffen: sei es an der Steilküste in Schilksee oder am Deich in Friedrichsort.

Gerade dort befindet sich mit der Festung Friedrichsort ein Gelände, das schwer mit Schadstoffen belastet ist. Wenn im Falle eines Deichbruchs das belastete Wasser aus den Festungsgräben in die Förde gerät oder in den Stadtteil hineingespült wird, ist mit irreparablen Schäden und schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen.