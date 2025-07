SSW: Der Kommunale Ordnungsdienst braucht ein Büro in Gaarden

Zu seinem Ratsantrag „Ein Büro für den KOD in Gaarden“ erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Ein Stützpunkt des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) auf dem Kieler Ostufer – genauer gesagt in Gaarden – hätte positive Auswirkungen für die Herausforderungen, vor denen die Menschen im Stadtteil stehen."

Schmidt weiter: "Der Wunsch nach einer KOD-Niederlassung in Gaarden war schon bei den Verhandlungen um den Haushalt 2024 im Gespräch, in dem wir weitere Stellen für den Ordnungsdienst unterbringen konnten. Wir sind deshalb lange davon ausgegangen, dass so ein Stützpunkt zumindest in Planung ist. Eine ähnliche Erwartung gab es auch ganz offensichtlich bei der CDU, da wir unabhängig voneinander nahezu gleichlautende Anfragen zu diesem Punkt gestellt haben. Insofern war die Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU ‚Standort des KOD auf dem Ostufer‘ (Drs. 0603/2025) sehr ernüchternd. In der Antwort auf unsere eigene Kleine Anfrage wurde auf die Antwort zur Anfrage der CDU verwiesen.

Das vor Kurzem von der Verwaltung erworbene Gebäude am Karlstal wäre aus unserer Sicht – mindestens für eine Mitnutzung – für ein KOD-Büro geeignet. Deshalb haben wir für die morgige Sitzung der Ratsversammlung den Antrag ‚Ein Büro für den KOD in Gaarden‘ (Drs. 0755/2025) gestellt. Damit bekommt der Ordnungsdienst die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten zum Aufenthalt zwischen den Streifen, für die Bearbeitung von Vorgängen oder zum Lagern von Ausrüstung nutzen zu können. Gleichzeitig wollen wir vermeiden, dass durch den Betrieb einer zusätzlichen Wache Personal gebunden wird.

Ordnungspolitische Maßnahmen können jedoch nur ein Teil der Lösung für die Probleme in Gaarden sein. Deshalb fordern wir immer wieder auch mehr Stellen und Ressourcen für aufsuchende Sozialarbeit und eine bessere Ausstattung der Drogenhilfe. Zusätzlich muss aber auch der KOD handlungsfähig bleiben und mehr Möglichkeiten bekommen, in Gaarden etwas zu verändern. Ein Büro in Gaarden ist eine schnell und einfach umsetzbare Möglichkeit dazu.“

Quelle: SSW