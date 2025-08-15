Peter Felser: Rainer muss den deutschen Wald zur Chefsache machen

Zur Forstbilanz des Bundesagrarministers Alois Rainer nach dessen ersten hundert Tagen im Amt teilt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion und Mitglied im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Peter Felser, mit: „Minister Rainer muss unseren Wald endlich wieder zur deutschen Chefsache machen. Denn klar ist: Der deutsche Wald ist nicht nur Mythos und Heimat, sondern auch Wirtschaftsraum. Diesen gilt es, wieder wettbewerbsfähig zu machen und aus den Fängen der EU-Superbürokratie zu befreien."

Felser weiter: "Bereits vor Jahren hat die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/8421) gefordert, die Zukunftsaufgabe des Waldumbaus unter einer deutlich stärkeren Einbeziehung von deutschen Waldbesitzern, Förstern und Jägern umzusetzen.

Nur: Obwohl die Zuständigkeit für die Forstwirtschaft in der EU klar und eindeutig bei den Mitgliedstaaten liegt, mischt sich die EU dennoch weiter ständig ein. Gerade beim EU-Zertifikate-Schwindel muss Alois Rainer gegensteuern und die Wirtschaftlichkeit unserer Forstbetriebe in den Mittelpunkt stellen. Gleiches gilt für die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Auch hier muss Alois Rainer seinen Versprechen endlich Taten folgen lassen und der EU-Kommission schleunigst praktikable Vorschläge zur Bändigung dieses teuren EU-Bürokratie-Monstrums liefern.

Erst Ende Juli hat die Arbeitsgemeinschaft der Waldeigentümer (AGDW) die Umsetzungskosten allein im Privatwald auf jährlich 60 Millionen Euro geschätzt. Vor genau dieser Kosten- und Bürokratielawine hat die AfD-Fraktion bereits vor einigen Wochen in einer Kleinen Anfrage (20/11863) gewarnt.

Zu mehr Wettbewerbsfähigkeit für unsere Forstbetriebe zählen außerdem angemessene Holzpreise statt CO2-Vergütung und Windkraft. Drängende Fragen zur Errichtung immer weiterer Windkraftanlagen auf wertvollen Waldflächen hat die AfD-Fraktion erst kürzlich in einer Kleinen Anfrage (21/1028) zusammengefasst.“

Quelle: AfD Deutschland