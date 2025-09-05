AfD-Bundestagsfraktion präsentiert Dokumentarfilm „StandHaft“

Am 9. September 2025 präsentiert die AfD-Bundestagsfraktion den Dokumentarfilm „StandHaft“. Der Film zeigt die Auswirkungen von Zwangsmaßnahmen auf individuelle Freiheit und Grundrechte, darunter persönliche Konsequenzen wie Entlassungen und Isolation, auf. Die AfD-Bundestagsfraktion unterstützt die Verteidigung dieser Freiheiten und lädt zu einer Podiumsdiskussion ein.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz teilt dazu mit: „Der eindrucksvolle Dokumentarfilm verleiht unseren tapferen Bundeswehrsoldaten eine kraftvolle Stimme. Mit unerschütterlichem Mut kämpfen sie gegen die erzwungene Akzeptanz staatlicher Anordnungen und die Pflicht zur Impfung, die ihr unverzichtbares Recht auf körperliche Unversehrtheit bedrohen.

Er enthüllt in aller Deutlichkeit die ernüchternden und oft vernichtenden Folgen dieser staatlichen Maßnahmen. Der immense Druck, der auf unsere Soldaten ausgeübt wird, um sie gegen ihren Willen zur Impfung zu zwingen, hat bereits zu schweren persönlichen Konsequenzen wie unehrenhaften Entlassungen, Haftstrafen und sozialer Isolation geführt. Dies ist ein eindringlicher Beweis dafür, wie solche erzwungenen Maßnahmen die individuelle Freiheit und die Grundrechte untergraben.“

Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, ergänzt: „,StandHaft‘ demonstriert eindrucksvoll die Notwendigkeit, individuelle Entscheidungsgewalt und persönliche Freiheit zu verteidigen. Die AfD-Bundestagsfraktion wird sich weiterhin vehement dafür einsetzen, diese grundlegenden Werte zu schützen und gegen jegliche Form staatlicher Zwangsmaßnahmen im medizinischen Bereich opponieren.“ Im Anschluss an die Filmvorführung wird Thomas Dietz eine Podiumsdiskussion leiten, bei der Christiane Müller, die Filmemacherin, der ehemalige Soldat Jan Reiners, Rechtsanwalt Edgar Siemund und die Biologin Dr. Sabine Stebel ihre Perspektiven darlegen. Dabei werden die zentralen Anliegen der AfD-Bundestagsfraktion, namentlich individuelle Freiheit und Eigenverantwortung, eingehend diskutiert werden.

Quelle: AfD Deutschland