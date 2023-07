Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: "Ich will den Satz 'Nie wieder Russland' nicht mehr hören"

Weiter berichtet RT DE: "Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in einem Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe erneut darauf gedrängt, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts anzustreben.

Ein großer Teil der Menschen sei für eine diplomatische Lösung, sagte der CDU-Politiker. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Bundesregierung sich dafür öffnen werde. Zudem wolle er den Satz "Nie wieder Russland" nicht mehr hören.

Die Energiewende in Deutschland erklärte der sächsische Ministerpräsident für gescheitert. Er beklagte eine extreme Verteuerung der Energiepreise. Es müsse alles getan werden, um die Preise zu senken. "Notwendig wäre, neu über alles nachzudenken: Atomkraft, Kohleausstieg, heimisches Gas, Nord Stream 1, den Ausbau der Erneuerbaren – es gibt viele Möglichkeiten, zu einem Kompromiss zu kommen."

Zuvor hatte sich Kretschmer im Sender Welt TV für eine baldige Reparatur der zerstörten Gaspipeline Nord Stream 1 ausgesprochen. Es gebe "überhaupt keinen Grund", warum man jetzt nicht "drangehen" sollte, "diese Pipeline zu sichern und zu reparieren". Er nannte den Anschlag auf die Pipeline einen "Verbrechen" und forderte Auskunft von der Bundesregierung über die Hintergründe des Anschlags. Die Menschen in Deutschland würden gerne erfahren, was die Bundesregierung darüber weiß, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA vor einem Anschlag gewarnt habe, sagte Kretschmer.

Der Politiker kritisierte in dem Gespräch auch den Umgang mit Russland insgesamt, er setze jedoch auf die angebliche Strahlungskraft westlicher Werte:

"Wenn wir an unsere westlichen Werte glauben, für die wir so sehr eintreten, dann müssen wir auch daran glauben, dass in Russland die Menschen auch irgendwann davon überzeugt sind und genau das wollen."