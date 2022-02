AfD: Die Scharia gehört nicht nach Deutschland

Die Scharia gehört nicht nach Deutschland: 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochenendpodcast, Ausgabe 5/22 vom 04.02.2022 mit: 3:09 Joachim Paul – das Mitglied des AfD-Bundesvorstands sagt: „Die Scharia hat in Deutschland nichts zu suchen!“. Der neue Vorsitzende der Grünen, Nouripour, hatte vorgeschlagen, Scharia-Recht auch in Deutschland anzuwenden. Die AfD-Position ist da ganz eindeutig: Keine Parallelgesellschaften und schon gar keine parallelen Rechtsordnungen.

11:41 Bernhard Zimniok – der AfD-EU-Abgeordnete gibt einen ersten Einblick in die neueste Studie der AfD-Delegation im EU-Parlament. Bürger in zehn Ländern wurden befragt. Ob Grenzschutz, Migrationskosten oder Sicherheit: Bei allen entscheidenden Fragen denkt ein großer Teil der Bürger genau wie die AfD. 7 Tage Deutschland berichtet kommende Woche ausführlich. Sie können schon jetzt in die Studie schauen: https://de.idgroup.eu/insa_umfrage

22:17 Dr. Sylvia Limmer – die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Delegation im Brüsseler EU-Parlament berichtet über die AfD-Aktion „Gesund ohne Zwang“. Sie erzählt, wie tausende verunsicherte Mitarbeiter aus Pflege- und Gesundheitsberufen sich wegen der drohenden Impfpflicht an uns gewandt haben und wie unser Leitfaden zum Thema denen den Rücken stärkt, die sich nicht impfen lassen wollen: https://gesund-ohne-zwang.de/impfpflicht-wir-helfen-ihnen/ Außerdem hat Dr. Limmer neue, Augen öffnende Zahlen für alle Podcast-Hörer: Über die vermeintliche Wirkung der Impfung und über eine erschreckende Zunahme von Menschen, die wegen Nebenwirkungen ins Krankenhaus müssen.

00:04 Und mit den 7-Tage-Deutschland-Hörern, die ihre Meinung sagen: Ist SPD-Innenministerin Faeser nach den neuesten „Antifa“-Enthüllungen als Innenministerin tragbar?

Außerdem: 14:47 Nachrichten aus den Ländern über EEG-Wucher, Gender-Blödsinn im Online-Handel und Medien, die Journalismus mit linksgrünem Aktivismus verwechseln.

Quelle: AfD Deutschland