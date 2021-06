AfD Bundestagsreden (22.06): Jedes Jahr steht eine Großstadt vor der Tür!

In den Negativ-Rekordjahren 2015/2016 kamen auf Einladung der Bundesregierung unter Merkel hundertausende Migranten nach Deutschland. Trotz Warnungen der Sicherheitsbehörden hat man sicherheitspolitisch so gut wie nichts unternommen, stellt der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Christian Wirth fest.

Auch unter Pandemiebedingungen steht jedes Jahr eine ganze Großstadt vor unserer Tür – ein Ausländerzentralregister ist hier längst überfällig.

Altersgrenze für Reservisten aufheben!



AfD-Bundestagsabgeordneter Gerold Otten setzt sich für die Aufhebung der Altersgrenze für Reservisten der Bundeswehr ein. Wenn über ein Renteneintrittsalter ab 70 debattiert wird, kann nicht gleichzeitig von einer grundsätzlichen Dienstunfähigkeit für Bundeswehrsoldaten ab 65 ausgegangen werden.

Eskalation im Bundestag: CDU schreit!



Stephan Protschka, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, lässt den Bundestag kochen. Die CDU kann sich nicht am Riemen reißen. Wohl, weil der Vorwurf, die AfD werde in der Öffentlichkeit, im Staatsfunk und in den Verbänden systematisch ausgegrenzt, um eine Debatte zu verhindern, verfängt.

Die GroKo ebnet den Weg in den Sozialismus!



Die AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel gibt der Großen Koalition Nachhilfeunterricht in Sachen Gleichstellung. Unser östliches Nachbarland Polen wird gern als rückständig in diesen modernen sozialen Bereichen gesehen – tatsächlich gibt es dort sonderbarerweise allerdings mehr Frauen in Führungspositionen als bei uns. Und das ganz ohne Quoten und Gender-Ideologie.

