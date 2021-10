AfD Bundestagsreden (4.10): Deutschlands Krisenpolitik: Gefährlicher als jede Krise!

Der sogenannte Mittelstand umfasst 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland. Die Lockdownpolitik hat diesem massiv geschädigt. Was sonst noch schief läuft in diesem Land und was die AfD daran ändern kann, erfahren Sie hier!

Sehen Sie hier das Video: 16 Jahre Merkel in 30 Sekunden! Der AfD-Bundestagsabgeordnete Harald Weyel fasst zusammen, welche Schäden nach 16 Jahren Merkel entstanden sind. Natürlich kann diese Aufzählung in der Kürze nicht vollständig sein. Mit Merkel und der CDU zusammen mit verschiedenen Steigbügelhaltern wurde die Bundesrepublik fast systematisch in die Dysfunktionalität geführt. Kaum etwas funktioniert noch wie es soll, Familien werden massiv geschädigt und die Wirtschaft liegt trotz milliardenhohe Schuldenaufnahme am Boden. Sehen Sie hier die Rede im Video:

Entwicklungshilfe ohne Gender-Gaga! Der AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme fordert, dass wir endlich wieder geostrategische deutsche Interessen formulieren. Nur wenn wir wissen, was Deutschland in der Welt erreichen will, mit welchen Völkern kooperiert werden soll und mit welchen nicht, können wir eine sinnvolle Außenpolitik betreiben. Und dabei sollten wir dringen auf ideologiegetriebene Minimalstprojekte verzichten, wie etwa das allgegenwärtige Gendergaga. Sehen Sie hier die Rede im Video: Quelle: AfD Deutschland