Publizist Schrang: Warum „Merkel muss weg!“ falsch ist

Seit einigen Jahren häufen sich bei Demonstrationen die "Merkel muss weg" Rufe. Der Publizist Heiko Schrang erläutert nun in seinem neusten Newsletter warum diese nach seiner Meinung nach falsch sind. Er schreibt darin: "Seit meinem Video-Aufruf „2018! Warum Millionen Deutsche auf die Straße gehen“, finden inzwischen wöchentlich Demonstrationen in ganz Deutschland statt. Der größte Teil der Veranstaltungen läuft jedoch unter dem Motto: „Merkel muss weg!“ Was die wenigsten Teilnehmer dabei wissen ist, dass der Demotitel kontraproduktiv ist."

Schrang weiter: "Das hat psychologische Ursachen, denn unser Unterbewusstsein arbeitet kritiklos und kann Negationen nicht verarbeiten. Das heißt, wenn wir gegen den Krieg demonstrieren, dann ist das energetisch für das Unterbewusstsein eine Demonstration für den Krieg. Aus diesem Grund sollte man immer für den Frieden auftreten und nicht gegen den Krieg. Diejenigen, die sich mit Psychologie auskennen, wissen, dass dies natürlich auch im persönlichen Bereich gilt. Wenn wir beispielsweise sagen: „Ich möchte nicht krank werden“ versteht das Unterbewusstsein: „Ich möchte krank sein.“ Die positive Formulierung wäre: „Ich bin gesund.“ Das heißt wiederum für den Slogan „Merkel muss weg!“, dass er energetisch bedeutet: „Merkel soll bleiben!“ Viel besser wäre: „Wir sind das Volk!“ Den Erfolg dieses Slogans konnte man 1989 sehr schön beim Fall der Mauer erkennen. Daher mein Tipp an die Patrioten: Der Demotitel „Merkel muss weg!“ fokussiert zu sehr auf das Negative und bewirkt deshalb das Gegenteil. Formuliert die Sache lieber positiv, dann sind die ersten Schritte für den Erfolg bereits getan. Für alle, die neu dazugekommen sind, hier die aktuellen Demonstrationen in eurer Nähe ... In den nächsten Wochen wird viel passieren. Seid aktiv und geht auf die Straße! Demo Termine in Deutschland 2018 23.04.2018 Berlin Merkel muss weg Montag 18:30 Dorothea-Schlegel-Platz 23.04.2018 Hamburg Merkel … 2018-Demo-Termine-Orte weiterlesen Quelle: Heiko Schrang Die Bücher "Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen 2" und die "Die Souveränitätslüge" sowie Heiko Schrangs Bestseller „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“ als Hardcover, als Kindle-E-Book und als Hörbuch können hier bestellt werden. Dort gibt es auch sein neusten Buch "Die GEZ-Lüge". Weitere Informationen zur Tätigkeit von Heiko Schrang erhalten Sie auf der Seite: www.macht-steuert-wissen.de