Habecks Triumph: Ampel peitscht bürgerfeindliches Heizungsgesetz durch

Wider jede Vernunft und trotz aller Kritik hat die Ampel-Regierung am Freitag nun endgültig ihr wahnwitziges Heizungsgesetz durch den Bundestag gedrückt, mit dem sie die Menschen seit Monaten in Angst und Schrecken versetzt. Die Folgen: Riesiger Vermögensverlust und Mehrkosten für die Bürger – bei Null-Effekten fürs „Klima“. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Bis auf vier Enthaltungen segnete befürchtungsgemäß auch die FDP diese nach dem Atomausstieg nächste „grünsozialistische Idiotie” (so einer ihrer Abgeordneten gegenüber AUF1info, der aus Koalitionsdisziplin dennoch dafür gestimmt hatte!)) zu.

2,4 Billionen Kosten für nichts

Und das, obwohl FDP-Energieexperte Michael Kruse selbst die Kosten dafür auf weit über 2.400 Milliarden (!) Euro beziffert hatte. Damit hat die Partei sich abermals als völlig rückgratloser Opportunisten-Verein entlarvt, dessen Versprechungen nichts wert sind.

Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, faselte im Bundestag von einem „Riesenschritt für den Klimaschutz“. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Haupttreiber des Gesetzes, gab mit unglaublicher Dreistigkeit zu, „natürlich“ könne man nur schätzen, welche Entlastungen es für das Klima überhaupt bringe.

Rein ideologisch gefärbte Gesetzgebung

Und fügte auch noch hinzu: „Wir müssen raus aus der Komfortzone der Selbstzufriedenheit". Daran zeigt sich die typische Arroganz und Bürgerverachtung der Grünen. Obwohl niemand mehr in einer „Komfortzone der Selbstzufriedenheit“ lebt als sie und ihre zu weiten Teilen beim Staat beschäftigten Anhänger, verlangen sie den Menschen unerträgliche und völlig sinnlose Opfer ab, um dieses und andere, rein ideologisch gefärbte Gesetze zu befolgen, die nur auf ihren Wahnvorstellungen beruhen.

Ab dem kommenden Jahr müssen dann voll funktionsfähige Heizungen ausgetauscht und überflüssige Wärmepumpen eingebaut werden, die den Strom fressen, der dank der Ampel-Politik gar nicht vorhanden ist. Zudem müssen die Pumpen alle fünf Jahre zwangsweise auf unter anderem Heizkurve, Abschalt- oder Absenkzeiten, Heizgrenztemperatur, oder Einstellparameter der Warmwasserbereitung überprüft werden.

Alleine 56 Milliarden Euro für Heizungstausch

Die 40 Millionen Tonnen CO2, die laut Habeck bis 2030 durch das Gesetz eingespart würden, wären in einem einzigen Jahr erreicht worden, wenn er die drei verbliebenen Atomkraftwerke nicht abgeschaltet hätte. Rund 56 Milliarden Euro wird die Bürger allein der Heizungstausch kosten, die Wirtschaft, die, ebenfalls durch die Ampel-Politik, zusammenbricht, soll rund 16 Milliarden Euro in neue Heizungen investieren.

Für den ursprünglichen, nun abgemilderten Gesetzentwurf hatte Habecks Ministerium Einsparungen von 43,8 Millionen Tonnen CO2 in sechs Jahren veranschlagt. Da von den ursprünglichen Klimaschutzzielen drei Viertel der Ziele erreicht werden sollen, wie Habeck in einem Interview bekannte, entspräche dies 32,85 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid.

Was in sechs Jahren an CO2 eingespart wird, emittiert China in 24 Stunden

Damit würde Deutschland in sechs Jahren so viel einsparen, wie China an einem einzigen Tag (!) ausstößt. Und dies ist nur einer der zahllosen völlig irrationalen Aspekte dieses Gesetzes. In einem Gutachten für den Bundestag stellte der Ökonom Fritz Söllner fest: „Der vorliegende Gesetzentwurf ist aus volkswirtschaftlicher Sicht äußerst kritisch zu beurteilen.”

Und er ergänzt: „Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind ökologisch ineffektiv, ökonomisch ineffizient und mit der Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft nicht konform.“ Mit den Folgen werden nun sämtliche Bürger Deutschlands konfrontiert werden."

Quelle: AUF1.info