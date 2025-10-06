Brandanschläge auf AfD-Wahlkreisbüros – Die Antifa ist eine Terrororganisation und muss verboten werden!

Innerhalb einer Woche wurden zwei Brandanschläge auf das Gebäude mit den AfD-Bürgerbüros des Landtagsabgeordneten Rene Dierkes und des Bundestagsabgeordneten Tobias Teich in München verübt.

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, erklärt dazu Folgendes: „Gewalttätige Linksextremisten bekämpfen jeden, der nicht in ihr ideologisches Raster passt. Menschenleben sind ihnen offenbar gleichgültig. Politik und Gesellschaft müssen endlich die Frage stellen, welchen Anteil die Hetze linker Medien und insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an der Gewalt-Eskalation hat.

Nicht nur die Reaktionen prominenter Journalisten auf die Ermordung des US-Aktivisten Charlie Kirk waren erschütternd und beschämend. Jeden Tag wird die demokratische Opposition in unserem Land verunglimpft und kriminalisiert. Verwirrte Gewalttäter werden dadurch zu solchen Taten motiviert.

Wir lassen uns durch diese feigen Anschläge nicht einschüchtern. Die AfD-Fraktion wird sich weiterhin mit größter Entschlossenheit dafür einsetzen, dass Bayern wieder sicher wird!“

Rene Dierkes hat als rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion eine klare Forderung: „In nur einer Woche erfolgten zwei Brandanschläge auf das Gebäude mit meinem Büro und dem meines Kollegen Tobias Teich. Die Folgen sind verheerend. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich. Der mutmaßlich linksextremistische Täter machte auch vor den Nachbarn nicht halt: Die Werkstatt einer Spenglerei wurde nahezu komplett zerstört. Seit dem zweiten Anschlag funktioniert in den Nachbarhäusern zudem die Stromzufuhr nicht mehr reibungslos. Selbst Tote wurden billigend in Kauf genommen: An das Gebäude grenzen zahlreiche Wohngebäude an, in denen Familien mit Kindern wohnen.

Wir müssen endlich konsequent gegen den militanten Linksextremismus vorgehen. Präsident Trump hat gezeigt, wie es geht: Die Antifa muss auch bei uns als Terrororganisation eingestuft und verboten werden.“

Quelle: AfD Bayern