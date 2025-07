AfD gegen Aufweichung des Denkmalschutzes – Keine Zerstörung unserer Kulturlandschaften wegen der Klima-Ideologie!

Die AfD-Fraktion hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (Drs. 19/7506) im Bayerischen Landtag eingebracht. Sie befürchtet, dass dessen Novelle von Juli 2023 den Schutz denkmalgeschützter Bauten und Ensembles erheblich beeinträchtigt. Es besteht die dringende Gefahr, dass der forcierte Bau insbesondere von Windkraft- und Photovoltaikanlagen massiv zur Verschandelung der bayerischen Kulturlandschaft beiträgt. Deren Schutz muss gegenüber klimapolitischen Zielen Priorität haben.

Gerd Mannes erklärt dazu als Mitglied des Arbeitskreises für Umwelt und Verbraucherschutz der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag: „Die aggressive Klimapolitik der Altparteien ruiniert unsere heimische Natur und Landschaft. Und jetzt stehen auch noch unsere Baudenkmäler auf der Abschussliste: Der Denkmalschutz wurde auf dem Altar der Klima-Sekte geopfert.

Die AfD will das ändern: Mit unserem Gesetzentwurf stellen wir uns gegen diesen Zivilisationsbruch. Wir wehren uns gegen die Aushöhlung des Schutzes unserer Kulturlandschaften und Baudenkmäler zugunsten der linksgrünen Energiewende. Ein Beispiel für diese Barbarei aus meinem Stimmkreis Günzburg: Dort will der Planungsverband einen Windpark hinter der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild genehmigen. Durch unseren Gesetzentwurf werden solche Bausünden ausgeschlossen.

Generell muss sich die Schutzwürdigkeit eines Denkmals an seinem kulturellen Wert bemessen und nicht an klimapolitischen Zielen. Denkmalschutz darf nicht unter Vorbehalt stehen, sondern muss als Grundsatz gelten! Abgesehen davon lässt sich unsere Volkswirtschaft sowieso nicht mit Flatterstrom am Laufen halten, sondern nur mit grundlastfähiger Energie aus Kernkraft, Kohle und Gas.“

Ulrich Singer fügt als kultur- und denkmalschutzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion hinzu: „Es darf nicht sein, dass die Klima-Ideologie über den Denkmalschutz gestellt wird. Diese falsche Prioritäten-Setzung wollen wir zurücknehmen. Wir wollen verhindern, dass unsere Kulturlandschaften weiter verspargelt oder dass historische Bauwerke mit Photovoltaik-Anlagen verschandelt werden. Die Staatsregierung behandelt den Denkmalschutz derzeit als eine verzichtbare Nebensächlichkeit. Dabei ist er eigentlich ein Verfassungsauftrag! Als bayerische Heimatpartei treten wir der Zerstörung unserer schönen, historisch gewachsenen Landschaften entschieden entgegen.“

Quelle: AfD Bayern