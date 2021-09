Unfassbar: Spahn entlarvt Corona-Politik und Medien schweigen es tot

Bisher galt es als böse Verschwörungstheorie und „Corona-Ketzerei“, wenn jemand behauptete, wir hätten es bei Corona mit einer „Test-Pandemie“ zu tun – und ohne die ausgiebigen Tests wäre die Situation nie so eskaliert und es gäbe keine Corona-Maßnahmen, wie wir sie kennen. Wer diese Position vertritt, muss sich auf Ausgrenzung, Diffamierung und Hass einstellen. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Und das, obwohl sie kein Geringerer als das österreichische Gegenstück zum deutschen RKI-Chef Lothar Wieler vertritt: „Ohne PCR-Tests wäre die Pandemie niemandem aufgefallen“, sagte Professor Dr. Franz Allerberger, der Leiter der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Ich habe hier bereits im Juni darüber berichtet. In den großen Medien wurde die Aussage aus berufenem Munde allerdings so gut wie totgeschwiegen. Wie so vieles, was nicht in das offizielle Corona-Narrativ passt.

Und nun das! Kein Geringerer als Jens Spahn, seines Zeichens Gesundheitsminister und einer der obersten Betreiber der Corona-Panik, sagt kaum verklausuliert nichts anderes als der „österreichische Wieler“. Und wieder hören die meisten weg, und man tut so, als sei die Aussage gar nicht gefallen. Dabei erfolgte sie vor einem großen Publikum – im „Ersten“. In der Talkshow „Hart aber fair“ meinte da der Minister am 30. August: „Wenn wir geimpfte Menschen auch genauso testen, wie ungeimpfte, dann hört diese Pandemie nie auf.“ Damit zerstört der Minister regelrecht seinen eigenen Corona-Kurs – mit einem einzigen Satz. Man muss ihn einfach nur logisch zu Ende denken. Das große Glück des Ministers ist aber, dass dies offenbar zumindest in den großen Medien offenbar kaum jemand tut.

Die Sprengkraft seiner Aussage ist so gewaltig, dass sich ihr auch die heftigsten Verfechter der harten Corona-Politik der Bundesregierung nicht entziehen können – wenn sie nicht verdrängen. Denn nach offizieller Lesart sind ja Geimpfte kaum noch gefährdet. Wenn aber deren Testung dazu führen würde, dass die Pandemie „nie aufhört“, ist offiziell, dass es sich um eine Test-Pandemie handelt: Dass also allein durch Testen und ohne eine wirklich bedrohliche Lage offiziell eine Pandemie herrscht.

In funktionierenden Demokratien mit kritischer Medienlandschaft wäre die Aussage Spahns eingeschlagen wie eine Bombe, würde sie die Schlagzeilen in Funk und Presse beherrschen, und ein Rücktritt des Ministers wäre wohl nur noch eine Frage der Zeit. Im „besten Deutschland aller Zeiten“, wie Staatspräsident Frank-Walter Steinmeier das eigene Land in einer erschreckenden Hybris nennt, wird die unglaubliche Aussage des Ministers einfach totgeschwiegen.

Wenn Sie es nicht glauben wollen – sehen Sie sich hier Spahns Aussage im Original an:









Quelle: Reitschuster