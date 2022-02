AfD Bundestagsreden (11.2): Zahlen-Tricksereien bei Corona aufklären!

Mit billigen Zahlen-Tricksereien haben hochrangige Politiker der Altparteien versucht, die Corona-Panik zu schüren und den Nutzen von Impfungen zu beschönigen. Die AfD wird parlamentarisch immer wieder eine Aufklärung der tatsächlichen Sachlage einfordern, sagt Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Hände weg von unseren Kindern!

Gerne nutzen Politiker der Altparteien das Thema Bildung, um sich zu profilieren und sich als Anwalt der Kinder darzustellen. Doch in Wirklichkeit zerstören überzogene Corona-Maßnahmen die Bildungslaufbahn unzähliger Kinder, sagt Martin Reichardt, Abgeordneter der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Scholz-Regierung: Gesinnung wichtiger als Qualifikation! | 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochenendpodcast 06/22 vom 10.02.2022

Mit:

00:54 Tino Chrupalla – der AfD-Bundessprecher über Scholz, Biden, Nord Stream 2, Krieg, Frieden, Pressefreiheit und das Verbot des russischen Senders RT in Deutschland.

05:35 Jens Brockmann – der Chef der AfD-Kreistagsfraktion Celle über den Unsinn der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und seinen Weg, die Pflicht-Impfung auf Kreisebene zu verhindern – in ganz Deutschland: Wenn alle Kreistagsfraktionen der AfD sich an diesem Antrag orientieren: https://bit.ly/3HHK5jr

12:44 Stephan Brandner – über eine SPD-Innenministerin, die augenscheinlich nur im rechten Extremismus eine Gefahr sieht, dafür aber liebend gern mit linken Extremisten gemeinsame Sache macht. Politische Neutralität bei Faeser? Fehlanzeige! Brandners Fazit: „Untragbar und peinlich“.

19:50 Nachrichten: Über Spritpreise in Polen, wie Deutsch in Hamburger Schulen zur Fremdsprache wird, warum in Sachsen jede zweite Abschiebung scheitert und wie ein türkischer Gastwirt sein Lokal in Chemnitz mutmaßlich selbst ansteckte, die Versicherungssumme kassierte und „Rechten“ die Tat in die Schuhe schieben wollte.

24:34 Joachim Wundrak – wie der Ex-General und AfD-Außenpolitiker die Lage in und um die Ukraine bewertet und welche politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen die Drohungen um Nord Stream 2 haben können.

29:23 Nicolaus Fest – der neue Chef der AfD-Delegation im EU-Parlament über die neueste Studie zur Migration. Was viele in der EU über Zuwanderung und „Flüchtlinge“ wirklich denken und wie das fast alle Positionen der AfD stärkt. Hier zum Nachlesen: https://de.idgroup.eu/insa_umfrage

34:19 Martin Vincentz – der frisch gewählte Landesvorsitzende der AfD in NRW über seine Wahl, seine Vision für den Landesverband und den Start in den Landtagswahlkampf: In drei Monaten wird dort ein neuer Landtag gewählt.

39:08 Christoph Berndt – der AfD-Fraktionsvorsitzende in Brandenburg über den dortigen CDU-Innenminister Stübgen, der den Menschen in der südbrandenburgischen Stadt Cottbus per polizeilicher Allgemeinverfügung das Spazierengehen verbieten wollte und damit krachend vor Gericht gescheitert ist. Und er äußert sich über den öffentlich-rechtlichen rbb, der darüber fabuliert, dass die Polizei durchaus bei Spaziergängen von der Schusswaffe Gebrauch machen könnte.

43:15 Außerdem: Die finale Liste der Aktionsorte am Aktionstag – am 5. März geht Deutschland mit der AfD für Freiheit und Grundrechte auf die Straße. Das Motto: Gesund ohne Zwang. Alle Infos bei uns im Netz unter gesundohnezwang.de und auf Telegram https://t.me/gesundohnezwanggruppe

Quelle: AfD Deutschland