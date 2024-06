AfD: Berliner Schule streicht Abifeier aus Angst vor Palästina-Ausschreitungen: Schluss mit dem Einknicken vor dem Islamismus!

So weit ist es in Deutschland schon gekommen: Aus Angst vor Ausschreitungen durch Palästina-Sympathisanten hat ein Gymnasium in Berlin-Tiergarten die feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse abgesagt. Denn bei der geplanten Verleihung seien „massive konfrontative politische Kundgebungen durch einen großen Teil des diesjährigen Abiturjahrganges geplant“. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Aufgrund von drohenden Ausschreitungen könne daher „die Sicherheit der Veranstaltung“ nicht garantiert werden. Die Schüler sollen sich ihre Zeugnisse ersatzweise im Sekretariat abholen. Das klare Signal: Der islamistische Mob hat gewonnen, die Deutschen haben das Nachsehen. Man hat diejenigen verlacht und diffamiert, die davor warnten, dass unser Land schrittweise in die Hände von Islamisten fällt – nun ist dieser Prozess längst im Gange. Schritt für Schritt weichen Deutschlands Schulen, Universitäten, Medien und etablierte Parteien zurück. Heute ist es „nur“ die verbotene Abifeier, morgen müssen die Abiturientinnen besser mit Kopftuch erscheinen – man will ja schließlich nicht „provozieren“ oder „spalten“. Nein, zu diesem Einknicken ist die AfD als einzige Partei nicht bereit! In unserem Land haben unsere Regeln zu gelten, in unserem Land hat das Recht gegen Gewalttäter und Extremisten durchgesetzt zu werden. Wem es nicht passt, der soll gehen. Und zwar sofort! Die AfD-Bundestagsfraktion beantragte unlängst ein Verbot des radikal-islamischen Vereins „Muslim Interaktiv“, doch die CDU und die Ampel-Parteien lehnten ab. Auch das BSW hielt es nicht für nötig, dem Verbot eines Vereins zu zuzustimmen, der ein weltweites Kalifat fordert – die Wagenknecht-Truppe stimmte mit Enthaltung. Unabhängig von Vereinsverboten brauchen wir aber auch eine handlungsfähige Justiz, harte und schnelle Strafen und konsequente Abschiebungen von Straftätern ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ungeschützte Grenzen und das Unterlassen von Abschiebungen verschlimmern das Problem an den Schulen und auf der Straße, denn dadurch entsteht ein immer größeres islamistisches Unterstützungs-Netzwerk. Deshalb AfD: Wir knicken nicht ein, wir verteidigen unser Land!" Quelle: AfD Deutschland