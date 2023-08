Deutschland liefert zwei Flugabwehrraketensysteme an die Ukraine

Deutschland hat in der vergangenen Woche zwei Flugabwehrraketensysteme des Typs IRIS-T SLS und zehn Bodenüberwachungsradare des Typs GO12 an die Ukraine geliefert. Dies geht aus der aktualisierten Liste der militärischen Hilfe hervor, die die Bundesregierung Kiew bereits geleistet hat oder in Zukunft zu leisten gedenkt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Überdies hat Berlin der Ukraine 4.359 Stück 155-Millimeter-Rauchgranaten, acht Ersatzsysteme für Lader mit einer Tragfähigkeit von 15 Tonnen sowie mehrere Anhänger und Sattelauflieger geschickt. Der Gesamtbetrag der militärischen, finanziellen und humanitären Hilfe aus Deutschland beläuft sich seit Februar 2022 auf fast 17 Milliarden Euro. Berlin ist nach Washington der zweitgrößte Waffenlieferant Kiews." Quelle: RT DE