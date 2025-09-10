Massenhafter Betrug mit gefälschten Sprachzertifikaten – AfD fordert Überprüfung aller Einbürgerungen in Bayern!

Im letzten Jahr haben 291.955 Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das sind 91.860 mehr als 2023. Laut Medienberichten kam es dabei zu massenhaftem Betrug: In einer einzigen süddeutschen Ausländerbehörde wurden innerhalb einer Woche rund 340 gefälschte Sprachzertifikate gefunden. Manche Polizeibehörden sollen in mehr als 1.000 Fällen wegen des Handels mit Fake-Zertifikaten ermitteln.

Der Parlamentarische Geschäftsführer und remigrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christoph Maier, erklärt dazu Folgendes: „Die Regierungen der Kartellparteien verschleudern unsere deutsche Staatsbürgerschaft. Vielfach erfolgt die Einbürgerung nur noch per Mausklick.

Die Behörden folgen politischen Vorgaben, möglichst viele Ausländer schnell einzubürgern. Jetzt ist eingetreten, wovor die AfD gewarnt hat: Es kam nicht nur zu massenhaftem Betrug, sondern es gibt längst ein blühendes Geschäft mit gefälschten Sprachzertifikaten. Die Händler, die oft arabischen Familienclans oder der Organisierten Kriminalität angehören, werben auf TikTok für ihre Fälschungen. Sie bieten sogar Mengenrabatt bei der Bestellung von Fake-Zertifikaten für Großfamilien! Politiker und Bürokaten, die hier wegsehen, machen sich zu Komplizen von Kriminellen.

Die bislang bekannt gewordenen Zahlen sind erschreckend. Aber sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Als AfD fordern wir die Staatsregierung auf, das ganze Ausmaß des Betrugs aufzudecken. Allein 2024 gab es in Bayern 54.518 Einbürgerungen, und die Staatsregierung rühmte sich noch für diesen ‚Rekord‘. Ich verlange, dass diese Verramschung unseres Passes durch Söder und Herrmann vollständig überprüft wird. Allen Betrügern ist die Staatsbürgerschaft nachträglich abzuerkennen. Und die Einbürgerung ohne persönliches Gespräch muss sofort beendet werden.“

Quelle: AfD Bayern