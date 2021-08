Nach Konferenz mit Merkel: Markus Söder bei Impf-Lüge überführt – wie der CSU-Chef die Bürger beschwindelt

In einem langen Kommentar habe ich gestern hier geschildert, wie mich bei der Pressekonferenz mit Merkel, Söder und Müller gestern das Gefühl beschlich, auf breiter Linie belogen zu werden. Jetzt hat mir ein Leser einen Hinweis auf zwei Videos mit Aussagen des CSU-Chefs geschickt, die genau dieses Lügen anschaulich belegen. Zu sehen ist darin zum einen eine Aussage Söders nach der Ministerpräsidenten-Konferenz gestern – und dann eine Aussage von ihm vor wenigen Monaten. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Im Mai sagte Söder: „Der Prozess des Impfens muss länger gehen, mehrfach, auch mehrere Jahre…keiner darf jetzt glauben, zweimal gepiekst, und das war´s schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden.“ Dazu lachte er breit. „Wir können mit zwei kleinen Pieks…aus der Endlosschleife rauskommen“, sagte er nun, gar nicht allzu viele Wochen später, gestern neben Merkel.

Wenn Sie es nicht glauben können – sehen Sie sich beide Aussagen hier in meinem kurzen Video an, das ich für Sie zusammengeschnitten habe.

Ist Söder von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen überrollt worden – was ihn entlasten würde? Nicht, dass es mir bekannt ist. RKI-Chef Wieler hatte schon im Mai auf meine Frage hin auf der Bundespressekonferenz erklärt, dass noch öfter geimpft werden müsse (siehe meinen Bericht hier). Laut „Stuttgarter Zeitung“ wurde in der Konferenz beschlossen, dritte Impfungen anzubieten: „In der Ministerkonferenz von Bund und Ländern haben die Gesundheitsminister sich darauf geeinigt, ab September sogenannte Boosterimpfungen anzubieten. Unter Boosterimpfungen ist eine Auffrischung des Impfschutzes bei bereits vollständig Geimpften zu verstehen“. In der alten Bundesrepublik wäre so ein dreistes Lügen wohl Grund für einen Rücktritt gewesen. Heute hat man schon Zweifel, ob es überhaupt breit in den Medien aufgegriffen wird. Das Angebot gilt dann zunächst für Personengruppen mit erhöhtem Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Corona-Infektion.

Sehen Sie hier auch meinen Video-Kommentar zu der Ministerpräsidentenkonferenz.

