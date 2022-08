CORONA-GAU von Habeck: Maske predigen und selbst „oben ohne“ - ARD macht Doppelmoral öffentlich

Wenn Doppelmoral stinken würde, dann müssten Sie sich jetzt die Nasen zu halten. Und zwar kräftig. Während in den meisten Ländern Masken längst vergessen sind, hält die Bundesregierung eisern an ihnen fest. In öffentlichen Verkehrsmitteln und vor allem auch in Flugzeugen sind sie immer noch Pflicht. Die selbst ausländischen Fluggesellschaften auferlegt wird, wenn sie von oder nach Deutschland fliegen (was manche Gott sei Dank herzlich wenig kümmert). Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Und jetzt das: Die Vorkämpfer für die Masken im Regierungsamt und in den Medien pfeifen selbst auf die Regeln, die sie ihren Bürgern aufzwingen. Das beweist jetzt ein Video aus einem Regierungsflugzeug auf dem Weg nach Kanada, auf dem Vizekanzler Robert Habeck mitsamt Anhang in der Kabine zu sehen ist. Und von Maske weit und breit keine Spur. Weder bei ihm noch bei seinen Mitfliegern – bei denen es sich offensichtlich um seine Mitarbeiter handelt, aber allem Anschein nach auch um Journalisten. Anzusehen ist das Video hier.

Das muss man sich einmal vorstellen: Auf der Bundespressekonferenz mahnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Dauerschleife, in Innenräumen Maske anzuziehen, die Journalisten dort tragen sie vor der Kamera geradezu demonstrativ fast geschlossen, im Flugzeug ist das Masken-Tragen Vorschrift, die immer noch im Infektionsschutzgesetz steht – und Regierungsmitglieder und Journalisten selbst pfeifen darauf, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Und das, obwohl Habecks Parteifreundin und Ministerkollegin Lisa Paus erst kürzlich den Ländern empfohlen hat, an den Schulen weiter auf die Maskenpflicht zu setzen. Bild: Screenshot youtube

Mich macht solche Doppelmoral sprachlos. Und ebenso sprachlos macht es mich, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland das hinnimmt. Von den Medien ganz zu schweigen – die meisten von ihnen haben längst die Rollen getauscht: Statt die Regierung für die Menschen zu kontrollieren, kontrollieren sie die Menschen für die Regierung. Spannender Nebenaspekt: Wie kommt dieses Video in die ARD? Entweder ist den Kollegen jede Sensibilität abhanden gekommen, und sie haben die Doppelmoral so verinnerlicht, dass sie sie gar nicht mehr bemerken. Oder irgend jemand in dem Gebührensender ist subversiv tätig. Dann biete ich ihm gerne eine Mitarbeit auf meiner Seite an." Quelle: Reitschuster