Ein starkes SSW-Team für Flensburg: 25 engagierte Bürgerinnen und Bürger für unsere Stadt

Auf ihrer Montagssitzung beschloss die SSW-Ratsfraktion das endgültige Personaltableau für die Besetzung der städtischen Ausschüsse und Gremien. Als Wahlsieger und größte Fraktion hat der SSW insgesamt 8 von 27 Vorsitzposten in den Ausschüssen sowie jeweils drei Ausschussposten in jeden Ausschussposten in jedem Ausschuss besetzt.

Die wichtigsten Posten werden wie folgt besetzt sollte die Ratsversammlung den Vorschlägen der Fraktionen folgen: Stadtpräsidentin soll die bisherige Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck werden, die über 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung verfügt. Vorsitzender des Sozialausschusses und des Aufsichtsrates der Bequa sowie Mitglied im Arbeitsmarktausschuss der Region Sønderjylland-Schleswig soll der 48-jährige Dirk Jäger werden. Er ist Lehrer auf der dänischen Jens-Jessen-Schule und Vater von drei Kindern. Er hat bereits vielfältige kommunale Erfahrung, u.a. war er bereits vor einigen Jahren Ratsmitglied.

Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses soll die 42-jährige Svea Wanger werden. Die zweifache Mutter ist Diplom Pädagogin und hat vielfältige Erfahrungen in Kinder und Jugendbereich. Vorsitzender im Kulturausschuss und Mitglied im Kulturausschuss der Region Sønderjylland-Schleswig soll der 49-jährige Daniel Dürkop werden. Er ist Vater von drei Kindern und Kommunikationsverantwortlicher bei Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Daniel Dürkop sitzt bereits seit fünf Jahren im Kulturausschuss und hat sich stark für die Kulturszene der Stadt engagiert. Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses und Mitglied in der politischen Steuerungsgruppe des Grenzdreieckes soll der 22-jährige Student Mats Rosenbaum werden, der bisher der politische Sekretär der SSW-Ratsfraktion war und auch Vorsitzender der SSW-Jugend ist. Stellvertretender Vorsitzender im SUPA-Ausschuss soll der 69-jährige Architekt und Mitglied in der politischen Steuerungsgruppe des Grenzdreieckes Glenn Dierking werden. Glenn Dierking ist bereits seit Jahren planungspolitischer Sprecher der SSW-Fraktion und wird diese Position beibehalten, obwohl er leider nicht in die Ratsversammlung gewählt wurde.

Stellvertretende Vorsitzende im Gleichstellungsausschuss soll die 45-jährige Michaela Blumenberg werden. Sie hat eine Tochter, ist geprüfte Bilanzbuchhalterin und arbeitet als Buchhalterin. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke soll der 57-jährige Direktor von Flensborg Avis Thorsten Kjärsgaard und zweifache Vater bleiben. Er hat in den letzten zwei Jahren mit sehr viel Geschick die Stadtwerke geführt.

Weiter wird der SSW mehrere Aufsichtsrat-Posten u. a. in den Stadtwerken, in der WIREG, in der Bequa und im Landestheater besetzen. Außerdem hat der SSW viele bürgerliche Mitglieder in den Ausschüssen und Gremien der Stadt nominiert.

Dazu sagte der SSW-Fraktionsvorsitzende Martin Lorenzen: „Insgesamt hat der SSW 11 Ratsmitglieder bekommen und 14 bürgerliche Mitglieder ernannt, die in der kommenden Wahlperiode die Politik der Stadt in eine soziale und skandinavische Richtung prägen wollen. Der SSW hat ein starkes Team für Flensburg aufgestellt mit einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen Persönlichkeiten." Quelle: SSW