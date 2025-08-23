Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Berichte Politik Ulrike Schielke-Ziesing: Marcel Fratzscher diffamiert die ältere Generation

Ulrike Schielke-Ziesing: Marcel Fratzscher diffamiert die ältere Generation

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 11:41 durch Sanjo Babić
Ulrike Schielke-Ziesing (2025) Bild: AfD Deutschland
Ulrike Schielke-Ziesing (2025) Bild: AfD Deutschland

Der staatsnahe Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), fordert ein „soziales Pflichtjahr“ für Rentner, um die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor allem Verteidigung und Rente, zu bewältigen. Die ältere Generation sei von „ zu viel Ignoranz, Selbstbezogenheit und Naivität“ gezeichnet und müsse sich zur Stärkung der gesellschaftlichen „Solidarität“ „mehr einbringen“.

Dazu erklärt die rentenpolitische Sprecherin der AfD- Fraktion, Ulrike Schielke-Ziesing: „Weil Herr Fratzscher mit seinem ökonomischem Latein am Ende ist, scheut er sich nicht, die ältere Generation als naive Sozialschmarotzer zu diffamieren. 

Menschen, die ihr Leben lang erwerbstätig waren und Beiträge in die Sozialsysteme eingezahlt haben, Menschen, die eine im internationalen Vergleich mickrige Rente erhalten und am Ende ihres Lebens hören, es reiche immer noch nicht. Damit spaltet er mutwillig die Gesellschaft ein weiteres Stück. 

Als AfD-Fraktion wehren wir uns entschieden dagegen, dass Menschen, die ihr Erwerbsleben bereits hinter sich haben, in die Zwangsarbeit geschickt werden, um andere zu finanzieren, die teilweise noch keinen einzigen Tag gearbeitet haben, obwohl sie es könnten. Ich erinnere daran, wie Herr Fratzscher 2015 jubilierte, dass die Flüchtlinge später unsere Rente bezahlen würden. Es waren maßgeblich seine Zahlen, mit denen sich die Regierung Merkel die Einwanderung schön gerechnet hat. Heute stehen die Sozialsysteme kurz vor dem Zusammenbruch. 

Es sind seine Thesen, nach denen die Unternehmen nicht etwa unter hohen Energiepreise leiden, sondern unter dem ‚Klimawandel’. So, wie es die jeweilige Regierung gerne hört. Es sind Ökonomen wie Herr Fratzscher, die den ökonomischen Überbau liefern, mit dem die jeweilige links-grüne Regierung die Wirtschaft des Landes ruiniert. Deutschland braucht einen echten ökonomischen Neuanfang mit Entbürokratisierung, bezahlbarer Energie, mehr Effizienz und weniger Sozialausgaben. Das wäre der richtige Weg, um das Rentensystem dauerhaft zu stabilisieren. Doch davon hört man bei Herrn Fratzscher nichts.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lymphe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige