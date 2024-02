Dr. Baum: Die Zahnärzteverbände haben sich gegen "Rechts" angeschlossen - offener Brief

Als Zahnärztin und Mitglied in der Zahnärztekammer, als Bundestagsabgeordnete und Bundesvorstandsmitglied der AfD missbillige ich diese plumpe Form der Parteinahme gegen eine demokratisch legitimierte Partei. Dies schreibt Dr. Christina Baum (AfD) in ihrem Telegramkanal.

Weiter schreibt Dr. Baum: "Ich habe dem Verband eine E-Mail geschrieben:Guten Tag, meine Herren,



was sind denn für Sie die Werte einer freien Gesellschaft?



Gehört dazu der Artikel 5 GG, als eine der wichtigsten Säulen einer demokratisch verfassten Gesellschaft?



Gehört dazu eine offene Debatte mit Meinungsvielfalt oder die Verengung eines Debattenraums auf nur noch eine Meinung?



Gehört dazu die Einhaltung von Recht und Gesetz, z.B die Einhaltung des Art. 16a GG?



Gehört dazu, das sich der Bundeskanzler, Minister und der Bundespräsident entgegen ihrer Neutralitätsverpflichtung an Demonstrationen und Aufrufen gegen ihre politischen Konkurrenten beteiligen?



Gehört dazu, dass der Verfassungsschutz als weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums eine private Veranstaltung ausspioniert und die Erkenntnisse an eine linksradikale Zeitung weitergibt?



Gehört dazu, dass aus Steuergeldern finanzierte linke Gruppen Gastwirte bedrohen, damit eine demokratisch gewählte Partei keine Veranstaltung durchführen kann?



Ein ganz klarer Verstoß gegen das GG Artikel 21 - die Chancengleichheit der Parteien.



Gehört dazu, dass eine Vertreterin einer 7 % Partei in Sachsen das Verbot einer demokratisch gewählten Partei fordert, die bei Umfragen inzwischen bei 35 % steht?



Oder ist das nicht alles inzwischen eine Perversion von Demokratie?



Auch wenn Sie die Alternative für Deutschland (AfD) nicht explizit in Ihrer Pressemitteilung genannt haben, weiß jeder, dass Sie mit Ihren Floskeln von Menschenfeindlichkeit und extremistischen Gedankengut, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Mitglieder und Wähler dieser Partei gemeint haben und damit pauschalisierend diskreditiert und desavouiert haben.



Als Zahnärztin und Mitglied in der Zahnärztekammer, als Bundestagsabgeordnete und Bundesvorstandsmitglied der AfD missbillige ich diese plumpe Form der Parteinahme gegen eine demokratisch legitimierte Partei.



Ihnen, als Vertreter der BZÄK/KZBV/DGZMK, stände es gut zu Gesicht, von Amts wegen Neutralität zu wahren, insbesondere aber auch, um Mitglieder, Sympathisanten und Wähler der Alternative für Deutschland, die sich selbstverständlich auch unter der Zahnärzteschaft befinden, nicht zu beleidigen.



Im übrigen behandle ich nun bereits seit 44 Jahren und fünf Monaten Patienten unabhängig irgendwelcher ethnischer oder sonstigen Zugehörigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen.



Das tat ich zehn Jahre lang in der DDR Diktatur und nun fast 35 Jahre in der BRD und damit vermutlich viel länger als irgendeiner von Ihnen.



Mit dieser Pressemitteilung jedenfalls haben Sie unserem Berufsstand keine Ehre erwiesen – eher im Gegenteil.



Aber es ist ja so schön angenehm, mit dem Strom zu schwimmen und sich moralisch erhaben zu fühlen, nicht wahr?



Auch Sie werden eines Tages von Ihren Kindern oder Enkeln gefragt, falls Sie denn welche haben:



Warum habt Ihr das zugelassen?



Dr. Christina Baum, MdB

Mitglied im Gesundheitsausschuss



Oskar Wilde:

„Mit 90 Prozent der Menschheit nicht übereinzustimmen, ist eines der wichtigsten Anzeichen für geistige Gesundheit.“ Oscar Wilde



Im Westen Deutschlands scheint diese Einschätzung zu stimmen."

