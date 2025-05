Studien zeigen: Gutes Hören schützt das Gehirn und fördert die geistige Fitness

Immer mehr Studien belegen: Wer gut hört, bleibt geistig länger fit. Die Verbindung zwischen unbehandelter Schwerhörigkeit und kognitiven Erkrankungen wie Demenz ist in der wissenschaftlichen Forschung inzwischen vielfach dokumentiert. Eine rechtzeitige Versorgung mit Hörgeräten kann helfen, das Risiko für geistigen Abbau zu senken - und Hörakustiker spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die renommierte 'Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care' listet unbehandelte Schwerhörigkeit bereits seit 2020 als bedeutenden Risikofaktor für Demenz. Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit unbehandelter Hörminderung ein bis zu fünffach erhöhtes Risiko für kognitive Störungen haben, abhängig vom Schweregrad der Hörbeeinträchtigung.

Warum der Hörsinn so wichtig für das Gehirn ist: Hören ist mehr als nur die Aufnahme von Schall. Es ist eine zentrale geistige Aktivität: Das Gehirn interpretiert Geräusche und Sprache, filtert Informationen, reagiert auf Emotionen. Wird diese ständige Reizverarbeitung durch Schwerhörigkeit gestört, kommt es zu einer Unterforderung des Gehirns. Gleichzeitig ziehen sich Betroffene oft aus Gesprächen und sozialen Situationen zurück. Soziale Isolation, ein weiterer Risikofaktor für Demenz, ist häufig die Folge.

Moderne Hörsysteme vom Hörakustiker sind ein wesentlicher Schlüssel zu Lebensqualität und geistiger Gesundheit. Sie gleichen Hörverluste aus, fördern die Kommunikation und stärken die soziale Teilhabe. Menschen mit versorgter Schwerhörigkeit zeigen bessere kognitive Leistungen als unbehandelte Schwerhörige. Eine umfassende Studie der Universität Bordeaux (2023) konnte konkret nachweisen, dass Hörgeräteträger ein signifikant geringeres Demenzrisiko haben als Menschen, die trotz Diagnose keine Hörhilfe nutzen.

Die Versorgung mit Hörgeräten ist komplex und individuell - und erfordert Fachkompetenz. Hörakustiker sind die zentralen Ansprechpartner, wenn es darum geht, die persönlich richtige Hörlösung zu finden. Sie führen präzise Hörtests durch, beraten zu verschiedenen Technologien und passen Hörsysteme individuell an die Bedürfnisse ihrer Kunden an. Auch die fortlaufende Betreuung und Nachjustierung gehört zum Leistungsspektrum eines professionellen Hörakustikers.

Fazit: Frühzeitig handeln schützt das Gehirn. Denn Schwerhörigkeit ist kein harmloser Altersbegleiter. Unbehandelt kann sie gravierende Folgen für die geistige Fitness, das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität haben. Die rechtzeitige Versorgung mit Hörgeräten bietet eine wirkungsvolle Möglichkeit, kognitiv gesund älter zu werden. Das ist wissenschaftlich belegt und praktisch erprobt.

Ein Besuch beim Hörakustiker ist der richtige Schritt zu besserem Hören, geistiger Fitness und mehr Lebensfreude. Als Hörexperten vor Ort stehen allen Interessierten bundesweit die FGH-Partnerakustiker zur Verfügung. Sie bieten das gesamte Leistungsspektrum vom kostenlosen Hörtest über Gehör- und Lärmschutz bis zur individuellen Hörgeräteanpassung. Die FGH-Partner informieren außerdem über neueste Trends aus Technologie und Hörforschung. Zu erkennen sind sie am Ohrbogen mit dem roten Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet man unter www.fgh-info.de

Quellen: Livingston et al., Lancet Commission, 2020 - 2024; Amieva et al., University of Bordeaux, 2023

Quelle: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) (ots)