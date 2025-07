Muss die Virusfrage bei Kinderlähmung neu gestellt werden?

Nahezu alle sogenannten Infektionskrankheiten bestehen aus Symptomen, die sich auch durch Vergiftungen, Nährstoffmangel oder starken psychischen Stress erklären lassen – darunter auch die Kinderlähmung (Poliomyelitis). Dennoch verteidigen viele Schulmediziner, wie etwa Dr. Michael Palmer, vehement die klassische Virus-Theorie – selbst wenn diese auf überholten Lehrmeinungen und fragwürdigen Labortests beruht. Dies berichtet der Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Tolzin weiter: "Ein typisches Beispiel für diese Art der Debatte finden Sie in der neuen Ausgabe Nr. 147 der Zeitschrift impf-report.



Der aktuelle Austausch zwischen Michael Palmer, Torsten Engelbrecht und mir wurde durch zwei impfkritische Bücher aus den USA angestoßen. Diese Bücher stellen infrage, ob das Poliovirus tatsächlich die alleinige Ursache für die Kinderlähmung sein kann. Palmer reagierte am 18. März 2025 mit einem Artikel auf mwgfd.de, in dem er die Virushypothese energisch verteidigt. Seine Argumente stützen sich unter anderem auf:

die Fallanalyse des schwedischen Arztes Ivar Wickman (1905),

das Affenexperiment von Landsteiner & Popper (1908),





sowie die Behauptung, das Virus sei mittlerweile „eindeutig isoliert“ worden.

Als Autoren mit langjähriger Beschäftigung mit der Medizingeschichte von Polio – Engelbrecht ist u. a. Mitautor von Virus-Wahn – hielten wir diese Argumente für nicht überzeugend. Deshalb verfassten wir gemeinsam eine Replik. Im Zuge des Austauschs wiesen wir Palmer auch per E-Mail auf die aus unserer Sicht mangelhafte wissenschaftliche Aussagekraft seiner Quellen hin. Seine Antworten waren … sagen wir: aufschlussreich.



Ob es Palmer gelungen ist, uns von der „Absolutheit“ der Virushypothese zu überzeugen, können Sie ab sofort in der neuen Ausgabe des impf-report nachlesen. Das Thema ist nicht nur akademisch – denn auch die angeblich alternativlose Polio-Impfung stützt sich ausschließlich auf eben jene Hypothese.

Quelle: Impfkritik