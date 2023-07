Keine Maßnahmen und Impfungen – 90 mal weniger Covid-Tote bei Amischen

Eine Studie hat Covid-19 bei den Amischen untersucht und förderte Erstauniches zu Tage, wie Slaynews berichtet. Die Amischen haben sich an keinerlei Corona-Maßnahmen gehalten und auch auf die Gen-Stiche verzichtet. Trotz enorm hoher Durchseuchungsrate ist die Covid-Sterblichkeit in der Glaubensgemeinschaft um ein Vielfaches niedriger als im Rest der Vereinigten Staaten. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Glaubensgemeinschaft der Amischen kam Anfang des 18. Jahrhunderts aus Süddeutschland und der Schweiz in die USA und lebt dort zurückgezogen in ländlichen Regionen. Ihre Farmen liegen oft weit entfernt von Städten und Dörfern. Ihre Kinder unterrichten sie in eigenen Schulen.



90 Prozent hatten Corona

Diese Abgeschiedenheit konnte allerdings nicht verhindern, dass sich während der Corona-Zeit bis zu 90 Prozent der Amischen mit dem Virus infizierten, wie Regional-Medien berichten . Eine groß angelegte Studie der "Vaccine Safety Research Foundation" (VSRF) konzentrierte sich auf die Amischen in Lancaster, Pennsylvania, und untersuchte die Auswirkungen von Covid-19 auf die Amisch-Gemeinden. Lancaster hat mit über 45.000 Menschen die weltweit größte Einzelgemeinde der Amischen.

90 mal niedrigere Covid-Sterblichkeit

Das Ergebnis ist erstaunlich: Die Covid-Todesrate in dieser traditionalistischen Bevölkerungsgruppe ist 90-mal niedriger als im Rest der USA. Der Hauptunterschied, so ergab die Studie, besteht darin, dass die amischen Gemeinden die Richtlinien der US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC völlig ignorierten. Amisch-Familien ließen sich weder impfen noch trugen sie Masken, und sie hielten sich auch nicht an Lockdowns, Abstandsregeln oder sonstige Einschränkungen.



Alle Zwangsmaßnahmen ignoriert

Der US-amerikanische Informatiker und Erfinder der Computer-Maus, Steve Kirsch - er ist auch Gründer von VSRF, sagte dazu vor dem Senat des Bundesstaates Pennsylvania aus und schreibt auf Substack dazu : „Nicht nur, dass alle Maßnahmen (...) unnötig waren, sondern die von der CDC empfohlenen Maßnahmen führten auch zu einer 90-fach höheren Sterblichkeitsrate, als sie jemals nötig gewesen wäre.“

Hier ein Video der Befragung von Steve Kirsch im Senat von Pennsylvania :





Quelle: AUF1.info