Prof. Bhakdi bei Elsa AUF1: Werden Geimpfte „genmodifiziert“?

Weltweit anerkannte Forscher fanden Fremd-DNA in den Impfstoffen. Diese Fremdstoffe stammen von Bakterien, die für die Herstellung der Impfstoffe verwendet werden. Wenn diese Bakterien-DNA in die Zelle gelangt, dann droht ein Horror-Szenario mit unklarem Ausgang. Prof. Sucharit Bhakdi stellt deshalb im Gespräch mir Elsa Mittmannsgruber erneut klar: Das Impfen muss sofort gestoppt werden! Ohne Kompromiss.

Weiter berichtet das Portal: "Prof. Sucharit Bhakdi im ersten Interview nach seinem Freispruch bei „Elsa AUF1"! Die Generalstaatsanwaltschaft hat Rechtsmittel gegen den Freispruch eingebracht. Der Polit-Prozess gegen den beliebten Professor geht also in die nächste Runde. Doch der couragierte Wissenschaftler lässt sich nicht entmutigen und auch nicht aufhalten: Er leistet weiter wichtige Aufklärungsarbeit.

„Wenn wir jetzt keine Angst bekommen, grenzt das an Dummheit!"

Werden Geimpfte „genmodifiziert“?

Viel wichtiger als sein Rechtskampf ist ihm, endlich die schreckliche Wahrheit über die mRNA-Impfungen unter die Menschen zu bringen. Mit Elsa Mittmannsgruber spricht er über wichtige aktuelle Erkenntnisse rund um die Covid-Impfungen. Zum Beispiel, wie Geimpfte und deren Nachkommen womöglich durch Bakterien genetisch verändert wurden.

Denn sollte diese in den Gen-Spritzen gefundene Fremd-DNA der Bakterien noch funktionieren, würde das bedeuten, dass Zellen von Geimpften „genmodifiziert werden“. Dabei sei die Zahl der so veränderten Zellen gar nicht so wichtig, um sagen zu können, dass ein Mensch genetisch verändert wurde, denn man habe keine Ahnung wie viele und vor allem welche Zellen das betreffe. „Man muss davon ausgehen, dass viele Zellen genetisch verändert werden“, so Prof. Sucharit Bhakdi über die mRNA-Injektionen. Die Folgen sind unklar und von keinem Menschen vorhersehbar, da der Einbau von Fremd-DNA von Seiten der Natur nicht vorgesehen ist.

Erschreckend hohe Übersterblichkeit seit Impfbeginn!

Für Prof. Bhakdi ist klar, dass er sich als Wissenschaftler und Arzt zu Wort melden muss. Denn es sei seine Pflicht als Mediziner darauf hinzuweisen, wenn etwas seinen Mitmenschen schade, sie krank mache oder sogar töte. „Seht ihr nicht, dass Menschen auf der ganzen Welt so krank sind. Dass die Übersterblichkeit da ist. Das ist keine Panikmache, sondern das sind nackte Zahlen. Und die Zahlen sind erschreckend“, sagt Bhakdi."

