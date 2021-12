Führerscheinentzug für Impfverweigerer – besseres Sperma durch Boostern: Hilft die Impfung auch gegen Falten?

Realität und Satire sind in diesen Zeiten oft kaum zu unterscheiden. Das wurde mir wieder einmal schlagartig klar, als ich die beiden folgenden Überschriften las: "Diskussion um Impfpflicht immer härter - Impfverweigerern könnte sogar Führerscheinentzug drohen (RTL)". Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Sowie:

Hand aufs Herz: Kommen Sie sich da nicht auch, wie ich, vor wie im falschen Film? Und stellen Sie sich da auch die Frage: Bin ich verrückt geworden? Oder die Welt um mich herum?

In meinen Augen ist Galgenhumor die einzige Möglichkeit, diesen ganzen Wahnsinn zu verbreiten. Darum bitte ich Sie um Mithilfe: Ich mache mir ein paar Gedanken, wie man Schlagzeilen wie die beiden von oben noch übertreffen könnte. Und ich bitte Sie um Ihre Mithilfe in den Kommentaren: Was fällt Ihnen noch ein?

WARNUNG – Alle hier mitlesenden Politiker und Beamte sowie deren Berater bitte ich eindringlich, an dieser Stelle mit dem Lesen aufzuhören! Sie laufen sonst Gefahr, die folgenden Vorschläge ernst zu nehmen und gar noch auf die Idee zu kommen, sie umzusetzen1

Boostern hilft beim Abnehmen

Körper verbrennt mehr Kalorien

Ungeimpften wird der Kauf von ungesunden Lebensmitteln verboten,

damit nicht noch mehr von ihnen auf die Intensivstationen kommen

Impfung steigert die Potenz

95-Jähriger nach Liebesnacht: „Fühlt sich wieder an wie mit 20“

Kein Alkohol mehr für Impfmuffel

Damit sie nicht auch noch im Straßenverkehr Menschenleben gefährden

Weniger Falten nach Impfung

Boostern strafft die Haut

Wohnungen nur noch für Geimpfte

Neben Schufa-Auskunft künftig auch Impfnachweis erforderlich

Ich mache jetzt Schluss, sonst wird mir noch schlecht – das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Aber wenn wir nicht lachen über all das, werden wir wahnsinnig! Ich bin sehr gespannt auf die Ideen der Schwarmintelligenz!"

Quelle: Reitschuster