Es ist offiziell – EMA: Covid-19-Impfstoffe schützen nicht vor Übertragung!

Während der Corona-Plandemie wurde der Bevölkerung mantramäßig eingeredet, dass nur die Impfung einen echten Schutz vor der Verbreitung bieten könne. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA widerspricht nun diesen Aussagen und lässt damit eine echte Bombe platzen. Rückt damit die juristische Aufarbeitung einen Schritt näher?

Im November 2023 wurde ein brisanter Brief der Europäischen Arzneimittel-Agentur veröffentlicht. Das Schreiben war die Antwort auf eine Anfrage mehrerer EU-Parlamentarier bezüglich der mRNA-Impfstoffe und ihrer Nebenwirkungen.



Die EMA wörtlich: \“Sie haben in der Tat recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass Covid-19-Impfstoffe nicht zur Verhinderung der Übertragung von einer Person auf eine andere zugelassen sind.“\ Die Impfstoffe seien laut EMA nie dahingehend geprüft und bewilligt worden, um vor Ansteckungen und Weiterverbreitung zu schützen.

Laut dem niederländischen Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments Marcel de Graaff waren damit sämtliche Corona-Impfkampagnen, mit denen europaweit Druck auf die Bevölkerung aufgebaut wurde, \„sich und andere zu schützen“\, unberechtigt und irreführend.

Erinnert man sich an den Impfdruck und die politische sowie mediale Propaganda der vergangenen Jahre, wundert es doch sehr, dass nach diesem brisanten Statement der EMA kein allgemeiner Aufschrei durch die Medien geht. Dabei ist es angesichts der vielen Impfnebenwirkungen wichtiger denn je, das Geschehene aufzuarbeiten, damit es nie wieder zu derartigen Auswüchsen kommt.

Hören Sie deshalb selbst, wie der Abgeordnete de Graaff die wichtigsten Antworten der EMA zusammenfasst.

Pressekonferenz MdEP Marcel de Graaff: EMA liefert schockierende Fakten zu Covid-Impfungen

Meine Damen und Herren, letzten Monat schrieben Joachim Koers und sechs weitere Kollegen aus dem Europäischen Parlament einen Brief an die EMA, die europäische Agentur, die für die Zulassung von Arzneimitteln auf dem europäischen Markt zuständig ist. Und wir haben um Aufklärung über die vielen Probleme im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen gebeten. Und diese Probleme sind so gravierend, dass wir die EMA gebeten haben, die Marktzulassung zu widerrufen.

Diesen Monat haben wir eine Antwort auf unseren Brief von der EMA erhalten und diese Antwort enthält schockierende Fakten. Zunächst stellt die EMA ausdrücklich klar, dass sie die Corona-Impfstoffe nur und ausschließlich zur individuellen Immunisierung auf den Markt gebracht hat und keinesfalls zur Infektionsbekämpfung und schon gar nicht zur Vorbeugung oder Reduzierung von Infektionen. Und das ist verheerend für Regierungen, die mit der Botschaft, man tue es für jemand anderen, in den Wahlkampf gegangen sind. Nichts davon ist richtig. Nicht nur, dass die EMA die Impfstoffe überhaupt nicht zur Vorbeugung von Infektionen zugelassen hatte, die EMA geht sogar noch weiter und erklärt in ihrer Antwort, und ich zitiere: „Die Bewertungsberichte der EMA zur Zulassung von Impfstoffen, die den Mangel an Daten zur Ansteckungsgefahr betonen ...“ ‒ mit anderen Worten: Die Impfstoffe waren nicht dazu gedacht, Infektionen zu verhindern, und es gibt sicherlich keine Daten, die belegen, dass die Impfstoffe gegen Infektion helfen. Tatsächlich erklärt die EMA, dass eine wiederholte Exposition gegenüber dem Virus das Infektionsrisiko erhöht, selbst bei geimpften Personen.

Die massiven Kampagnen der Regierung, sich impfen zu lassen, um die eigenen Eltern, Nachbarn und die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen, waren nicht nur unerlaubt, sondern auch völliger Unsinn und nicht auf Fakten basierend. Aber leider kommt es noch schlimmer. Die EMA sagt: „Die Impfungen dienen ausschließlich dem Schutz der geimpften Person, und bevor die Person oder der Patient geimpft wird“ ‒ und ich zitiere noch einmal die EMA ‒ „sollten alle Sicherheitsinformationen sorgfältig geprüft werden, bevor eine Impfung verabreicht oder empfohlen wird.“

Sie hatten also nur dann Anspruch auf eine Impfung, wenn ein Arzt festgestellt hatte, dass dies in Ihrem Fall sinnvoll ist, und da praktisch bei niemandem unter 60 Jahren das Risiko schwerwiegender Komplikationen durch das Coronavirus bestand, bis auf wenige Ausnahmen bei niemandem, deshalb sollte niemand unter 60 Jahren geimpft werden. Die Sporthallen voller Impflinge standen also völlig im Widerspruch zu der Verwendung, für die die Impfstoffe von der EMA zugelassen wurden.

Und noch schlimmer wird es, die Sicherheit der Impfstoffe zu beurteilen. Für die EMA war es wichtig, dass Nebenwirkungen ordnungsgemäß erfasst wurden, und die EMA sagt dazu: \„Wir erwarten viele Berichte über Nebenwirkungen, die während oder kurz nach der Impfung auftreten“\. Und das bedeutet, dass Beschwerden insbesondere in der ersten Impfphase gemeldet werden müssen. Die Regierung unterstützte eine Politik, bei der diese Beschwerden in den ersten vierzehn Tagen nach der Impfung nicht gemeldet wurden, da der Impfstoff 10 bis 14 Tage brauchen würde, um wirksam zu werden. Alle Beschwerden in diesem Zeitraum wurden auf das Coronavirus zurückgeführt. Und das ist nicht nur Betrug, es gefährdet auch vorsätzlich Menschenleben. Und ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass wir immer noch mit einer enormen sogenannten unerklärlichen Übersterblichkeit zu kämpfen haben. Kurz gesagt, diese Informationen der EMA sind verheerend für die Impfpolitik von Rutte und De Jonge.

Die Regierung wusste, dass die Impfstoffe nicht vor der Ausbreitung des Virus schützen würden, gab diese Information jedoch nicht an die Bürger weiter. Im Gegenteil, sie hat unseren Bürgern mit Lügen die Impfung aufgezwungen, die Nebenwirkungen vertuscht und die Gesundheit aller Personen gefährdet, die eine solche Impfung erhalten haben. Die Impfkampagnen müssen so schnell wie möglich gestoppt werden, sie sind einfach nicht sicher und entsprechen nicht den Anforderungen der EMA. Und die Regierung und alle politischen Parteien, die dies unterstützt haben, sollten für ihre Lügen und Täuschungen zur Verantwortung gezogen werden. Dankeschön.

Die EMA bestätigt in ihrem Schreiben vom 18.10.2023: „COVID-19-Impfstoffe wurden nicht zugelassen, um die Übertragung von einer Person auf eine andere zu verhindern. Die Indikation beinhaltet nur den persönlichen Schutz geimpfter Individuen.“ Rechtsanwalt Markus Haintz sagt dazu: „Laut EMA geht dies aus den Zulassungsunterlagen eindeutig hervor. Die einrichtungsbezogene und Bundeswehr-Impfpflicht (D) sowie die allgemeine Impfpflicht (A) wurden aber mit dem Schutz vulnerabler Gruppen vor Ansteckung begründet. Die Begründung entsprach somit einer nicht zugelassenen Indikation und die Impfpflicht erfüllt damit den Tatbestand der Nötigung.“

Die staatlich angeordnete und medial forcierte Impfpropaganda hat zahlreiche Menschen unfreiwillig zur Impfung genötigt. Dem dominanten und schein-ethischen Appell, doch gefälligst „sich und andere zu schützen“, sind viele Menschen aus Gutgläubigkeit oder Angst gefolgt. Und eben diese Menschen müssen nun mit den Konsequenzen teils schwerer Impfnebenwirkungen leben. Ganz zu schweigen von den explodierenden Zahlen geimpfter Menschen, die \„plötzlich und unerwartet“\ infolge der Impfung verstorben sind. Dabei lagen die Aussagen der EMA den Regierungen, der WHO und höchsten EU-Ämtern von Anfang an vor, weshalb wir nicht mehr von Unwissenheit reden können. Hier liegt klarer Vorsatz vor! Wir erinnern uns an den enormen Druck, der allein auf die deutsche Bevölkerung ausgeübt wurde:

* Ehem. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Wenn Du irgendwie mehr tun willst als Dein Rathaus oder Deinen Supermarkt besuchen, dann musst Du geimpft sein.“

* Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Ungeimpfte tragen die Verantwortung, dass wir nicht weiterkommen … Das ganze Land wird in Geiselhaft dieser Menschen sein. Das können wir uns nicht mehr leisten.“

* Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) attackiert auf Demo ungeimpfte Pflegekräfte mit den Worten: „Sie haben keinen Beitrag geleistet, und ich finde es eine Unverschämtheit, dass Sie noch die Stirn haben, eine Demonstration derjenigen zu missbrauchen, die gearbeitet haben!“ ‒ „Ihre Arbeit hat keinen Beitrag geleistet, ich will es hier ganz klar sagen.“

* Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Jeder und jede hat die Möglichkeit, die Lage durch eine eigene Impfung zu verändern … Impfen, Boostern, das ist der Weg aus der Krise“ ‒ und weiter: „Es haben sich leider nicht genug Bürgerinnen und Bürger impfen lassen. Und alles was wir jetzt erleben, hat damit zu tun.“

* CDU-Chef Friedrich Merz: „Kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal.“

* Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen … Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen.“

* Dorothee Bär, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Familie und Kultur: "Impfen rettet Leben – es ist unser wichtigstes Mittel gegen die Pandemie. Deshalb bin ich für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Wir müssen mit einer sanktionsbewehrten Pflicht den Impfdruck erhöhen, um die jetzige Impflücke zu schließen, und das so schnell wie möglich.“

* Ehem. Grünen-Politiker Boris Palmer schlug vor: „Man könnte Pensionszahlungen, die Rentenzahlungen oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises.“

* Tobias Hans, CDU, ehem. Ministerpräsident des Saarlandes: „Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Deshalb machen wir konsequent 2G“\… „Wir glauben, dass wir es damit schaffen können, die Welle zu brechen.“

* Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Die Mehrheit in unserem Land lässt sich impfen, um sich und andere zu schützen. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle.“

* Ehem. Bundespräsident Joachim Gauck gegenüber Ungeimpften: „Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten.“

* FDP-Politiker Rainer Stinner: „Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Aber er hat die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Aber er hat nicht die Freiheit, mich zu gefährden.“

* FDP-Politikerin Strack-Zimmermann: „Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren“, und weiter: „In diesen Zeiten kann man wenig ausschließen …“.

* Jessica Rosenthal (SPD-Jugendorganisation): „Eine allgemeine Impfpflicht beschränkt unsere Freiheit nicht, sondern sie gibt sie uns wieder zurück.“

* ZDF-Moderatorin Sarah Bosetti: „Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes.“

* Vorsitzender des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery: „Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auf ... Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei"

Auch viele andere prominente Persönlichkeiten ließen es sich nicht nehmen, Ungeimpfte zu diffamieren und für die Verbreitung des Virus verantwortlich zu machen:

Eine gründliche juristische Aufarbeitung des Geschehenen ist seitens der Politik, aber auch der Medien offensichtlich nicht erwünscht, und so stellt sich zwangsläufig die Frage, welche juristischen Schritte nötig sind, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Der deutsche Rechtsanwalt Ralf Ludwig reichte mit seiner Initiative ZAAVV [Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen]



und der Unterstützung zahlreicher weiterer Juristen ca. 600 Strafanzeigen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ein und ist bereit, zur \„Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen“\ bis vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu ziehen. Das Interview mit Rechtsanwalt Ralf Ludwig folgt im Anschluss und gibt Aufschluss über die Rechtslage.

Helfen auch Sie ganz praktisch mit, indem Sie diese und weitere Aufklärungssendungen zum Thema Aufarbeitung der Corona-Verbrechen verbreiten. Aufgeklärte Menschen sind der wirkungsvollste Gegenpol zu den volksverhetzenden Treibern der vergangenen Pandemie und sind es umso mehr für dieselben Initiatoren noch folgender Pandemien und anderer willkürlich herbeigeführter Krisen.





Quellen/Links:

Press Conference MEP Marcel de Graaff: EMA gives shocking facts about Covid vaccinations

https://marceldegraaff.nl/schokkende-onthullingen-covid-vaccinaties-en/

Antwortschreiben der EMA an Marcel de Graaf und die anderen EU-Abgeordneten https://tkp.at/wp-content/uploads/2023/11/2023_10_18_Letter_to_MEP_Marcel_de_Graaff_Request_for_the_direct.pdf#/livestreamOverview

Spahn: 2G mindestens fürs ganze nächste Jahr!

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ungeimpfte-dauerhaft-aussperren-spahn-2g-mindestens-fuers-ganze-naechste-jahr-78375336.bild.html

„Das ganze Land wird in der Geiselhaft dieser Menschen sein“ – Lauterbach über Ungeimpfte

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237593247/Lauterbach-ueber-Ungeimpfte-Ganze-Land-in-Geiselhaft-dieser-Menschen.html

Lage eskaliert: Eklat bei Lauterbach-Demo

https://www.berliner-zeitung.de/news/ungeimpftlage-eskaliert-eklat-bei-karl-lauterbach-demo-verdi-li.239405

Bundesweite Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-12/bund-und-laender-beschliessen-bundesweite-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte

Friedrich Merz will 2G am Arbeitsplatz: „Kein Ungeimpfter mehr im Büro“

https://www.berliner-zeitung.de/news/merz-schlaegt-lockdown-fuer-ungeimpfte-und-2g-am-arbeitsplatz-vor-li.196709

„Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen“

https://www.welt.de/politik/deutschland/article235230314/Impfung-Diese-Politiker-sind-fuer-die-Corona-Impfpflicht.html

Corona-Maßnahmen: Boris Palmer plädiert für „Beugehaft“ und Rentenkürzung für Ungeimpfte

https://www.fr.de/politik/gruene-kritik-corona-boris-palmer-beugehaft-schlagstoecke-massnahmen-querdenker-rentenzahleung-91199562.html

Tobias Hans bei „Maybrit Illner“: „Wir haben die Lage falsch eingeschätzt“

https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/tobias-hans-bei-maybrit-illner-im-zdf-lage-falsch-eingeschaetzt_aid-64554121

Die Ungeimpften – eine kleine Tages-Schau des Bashings

https://info3-verlag.de/blog/die-ungeimpften-eine-kleine-tages-schau-des-bashings/

Gauck nennt Impfgegner „Bekloppte“

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/joachim-gauck-greift-impfgegner-als-bekloppte-an-17532805.html

FDP-Politiker: Gegner der Corona-Impfung sind „gefährliche Sozialschädlinge“

https://report24.news/fdp-politiker-gegner-der-corona-impfung-sind-gefaehrliche-sozialschaedlinge/

„Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren“

https://www.welt.de/videos/video235052490/Marie-Agnes-Strack-Zimmermann-FDP-zur-Pandemie-der-Ungeimpften.html

Mehr als 150 Politiker sprechen sich bei watson für allgemeine Impfpflicht aus, 50 lehnen sie ab

https://politik.watson.de/deutschland/exklusiv/541071792-spitzenpolitiker-ueber-impfpflicht-schaeuble-cdu-dafuer-gysi-die-linke-dagegen

CDU-Politiker Vaatz fordert Rücktritt der gesamten ZDF-Führung

https://www.berliner-zeitung.de/news/cdu-politiker-vaatz-fordert-ruecktritt-der-gesamten-zdf-fuehrung-li.207700

Montgomery: "Tyrannei der Ungeimpften" - Ärztepräsident bei Anne Will | ARD-Mediathek

https://www.youtube.com/watch?v=I6lHPt64OOE

Wir vergessen nicht!

https://www.youtube.com/shorts/OCl19ypuSWw

EMA zerlegt die Politik der Impf-Regime in Europa:

https://reitschuster.de/post/ema-zerlegt-die-politik-der-impf-regime-in-europa/

Aussage von Frank Ulrich Montgomery:

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235826200/Frank-Ulrich-Montgomery-Stosse-mich-daran-dass-kleine-Richterlein-2G-im-Einzelhandel-kippen.html

Telegram: EMA-Schreiben vom 18.10.2023

https://t.me/Haintz/40293

Die Erinnerung an zwei Jahre tiefster Spaltung

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ausgrenzung-radikale-aeusserungen-corona/

https://creativecommons.org/licenses

Quelle: Kla.TV