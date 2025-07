Vitamin D-Ergänzung im Sommer? Warum eine zusätzliche Einnahme auch bei Sonnenschein sinnvoll sein kann

Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine besondere Rolle ein, denn der notwendige Bedarf an Vitamin D sollte idealerweise durch die körpereigene Synthese in der Haut mittels UVB-Strahlung des Sonnenlichts gedeckt werden. Allerdings zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland nichtausreichend mit Vitamin D versorgt ist.[1]

Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D ist jedoch für jeden Menschen entscheidend,da Vitamin D wesentlich zur normalen Funktion der Muskulatur beiträgt und die Erhaltung gesunder Knochen unterstützt. Darüber hinaus fördert Vitamin D nicht nur die Aufnahme von Calcium im Darm und dessen Integration in die Knochen, sondern seine Rezeptoren sind in nahezu allen Körperzellen vorhanden und unerlässlich für deren Funktion, insbesondere für das Immunsystem.[2] Somit spielt Vitamin D eine zentrale Rolle für ein aktives und gesundes Leben.

Sonnenzeit ist Vitamin D-Zeit

Selbst in den sonnenreichen Monaten des Sommers kann der Körper jedoch oft nicht ausreichend Vitamin D produzieren.[3] Dies liegt unter anderem an unserem Lebensstil, durch den wir nur wenig Zeit im Freien verbringen. Viele Menschen arbeiten z. B. im Büro und halten sich daher häufig in geschlossenen Räumen auf. Darüber hinaus versuchen wir richtigerweise, unsere Haut mit Sonnenschutzmitteln möglichst vor der Sonne zu schützen. Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor können nämlich die Vitamin D-Produktion der Haut verringern.[4]

Auch wenn Vitamin D in relevanten Mengen über bestimmte Lebensmittel, wie z. B. Lachs oder bestimmte Speisepilze, aufgenommen werden kann, ist es schwierig die Zufuhr allein über die Nahrung für eine adäquate Tagesdosis an Vitamin D zu erhalten. [5] Wenn also Sonnenexposition und Ernährung den Vitamin D-Bedarf vieler Menschen nicht ausreichend decken, wie können wir dann für angemessene Vitamin D-Spiegel sorgen?

Ausreichende Vitamin D-Versorgung, zur Unterstützung der Gesundheit

Nach neuen Studiendaten ist eine Supplementierung von täglich 2000 I.E. Vitamin D geeignet, um einen angemessenen Blutspiegel zu erreichen und aufrechtzuerhalten.[6] Darüber hinaus ergab eine umfassende Untersuchung[7], dass es keine signifikanten Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der langfristigen Anwendung dieser Dosierung gibt, selbst für Personen, die bereits ausreichende Vitamin D-Spiegel haben. Als führender Anbieter von Vitamin D-Produkten in Deutschland[8] versteht Vigantolvit® die Bedeutung der täglichen Vitamin D-Supplementierung in einer Dosierung von 2000 I.E., um angemessene Blutspiegel in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung zu erreichen. Vigantolvit® bietet eine breite Auswahl an Vitamin D 2000 I.E. Ergänzungspräparaten an, die es durch die unterschiedlichen Darreichungsformen jedem Einzelnen ermöglichen, die Vorteile von täglicher Vitamin D-Supplementierung auf individuelle Art und Weise zu erleben.

Wie kann das ganze Jahr über für angemessene Vitamin D-Spiegel gesorgt werden?

Um einen adäquaten Vitamin D-Spiegel zu erreichen und zu erhalten, kann es sinnvoll sein, die natürliche Vitamin D-Aufnahme durch Nahrungsergänzungsmittel mit einem Vitamin D-Gehalt von 2000 I.E. zu unterstützen: Die vielfältigen Darreichungsformen von Vigantolvit® ermöglichen es, die Vitamin D-Supplementierung einfach in den eigenen Alltag zu etablieren: Als Weichkapsel - auch in veganer Form -, Weichgummi für unterwegs oder als Öl-Tropfen ab 4 Jahren ist für die ganze Familie etwas dabei.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Quelle: WICK Pharma (ots)