Größter Anstieg von Todesfällen in Neuseeland seit 100 Jahren

Weltweit ist in sehr vielen Ländern eine Übersterblichkeit zu beklagen. Eine Ende Februar veröffentlichte Studie hat einen Zusammenhang mit den Corona-Spritzen festgestellt: Steigt die Impfrate in einem Land um 1 Prozent, dann steigt im Jahr darauf die Übersterblichkeit im Vergleichsmonat um über 0,1 Prozent (AUF1.INFO berichtete).

Weiter berichtet das Portal: "Neuseeland etwa verzeichnete 2022 den größten Anstieg an Todesfällen seit 100 Jahren. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser hat AUF1.INFO seine Aufschlüsselung der Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der Impfaktion in Neuseeland im Jahr 2022 anhand von Daten der Netzseite „Our World in Data“ zukommen lassen. Diese zeigt eine regelrechte Explosion von Todesfällen 2022 im mit über 74 Prozent durchgeimpften Land der Kiwis.

Die Zeitung „New Zealand Herald“ schrieb zu den schockierenden Daten unter der (ins Deutsche übersetzten) Überschrift „Neuseeland verzeichnet größten Anstieg der registrierten Todesfälle seit 100 Jahren“: „Neuseeland hat den größten Anstieg der registrierten Todesfälle seit der Grippepandemie von 1918 zu verzeichnen, wie neue Daten von Stats NZ zeigen. Die Zahlen zu den Geburten und Sterbefällen bis Dezember 2022 zeigen, dass es im Jahr 2022 38.574 Todesfälle gab, 10,4 Prozent (3.642) mehr als im Jahr 2021. Dieser Anstieg – der auf Covid-19 und eine alternde Bevölkerung zurückgeführt wird – ist die stärkste Zunahme im Jahresvergleich seit dem 55,4-prozentigen (5.835) Anstieg der Todesfälle nach der Grippepandemie von 1918. Die meisten Todesfälle traten in älteren Altersgruppen auf, für die Covid-19 ein erhöhtes Sterberisiko darstellt.“

Harmloseste Corona-Variante soll laut Mainstream-Medien an Anstieg schuld sein

Neuseeland verzeichnet also die schlimmste Todeswelle seit der sogenannten Spanischen Grippe. Es wird aber versucht, die Todesfälle auf die absolut harmlose Omikron-Variante zu schieben. Ein Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen wird natürlich nicht hergestellt. In Japan beispielsweise werden Todesfälle nach Impfung mittlerweile behördlich untersucht, nachdem Fachärzte und Juristen an die Öffentlichkeit gingen und Druck ausgeübt haben (AUF1.INFO berichtete).

Impf-Tote: Ärzte fordern Stopp der Gen-Spritzen

Auch in Neuseeland richteten Ärzte einen offenen Brief an die Polizei und Abgeordneten mit dem Appell, die Gen-Spritzen aus dem Verkehr zu ziehen. Am Ende ihres Schreibens erklärten sie bereits im Mai 2022: „Es gibt eine sich entwickelnde humanitäre Krise, und die Regierung, die Polizei, die Impfstoffindustrie und die meisten Ärzte sind hilflos [Anm.: im Original lost at sea]. Um Gottes willen, Leute, lasst uns dafür sorgen, dass unsere Polizei und unsere Abgeordneten dem jetzt Einhalt gebieten!“ Zuvor fassen die neuseeländischen Ärzte die wichtigsten Punkte zusammen:

Die Zahl der Todesfälle und Verletzungen, die durch die Covid-19-Impfstoffe verursacht werden, sei erschreckend hoch – auch im Vergleich zu anderen Behandlungen oder Impfstoffen. Diese Fälle würden eine Untersuchung erfordern, wie es sich für jedes Medikament gehört, für das es keine Sicherheitsstudien gibt. Das System zur Überwachung der Nebenwirkungen sei einfach abgeschaltet worden, um das Ausmaß der Schäden zu verschleiern. Auch Kinder und Jugendliche würden sterben oder etwa Herz-Schäden erleiden, während ihr Risiko durch Covid-19 besonders gering ist. Polizei und Abgeordnete sollen „zum Schutz der Bevölkerung“ eingreifen, wurde gefordert.

Entwicklung des Pandemie-Szenarios in Neuseeland

Sieht man sich die Corona-Zahlen und deren Entwicklung in Neuseeland anhand der Daten auf „Our World in Data“ an, lässt sich leicht erkennen, was die Ärzte, die den offenen Brief verfasst hatten, so in Besorgnis versetzte.

Quelle: https://ourworldindata.org/coronavirus/country/new-zealand

Mit 31.12.2021 wurden in Neuseeland kumulativ 51 Covid-19-Todesfälle seit Beginn der Pandemie im März 2020 registriert. Obwohl mit 31. Dezember 2021 74,4% der Bevölkerung Neuseelands zumindest doppelt gegen Covid-19 geimpft waren, wurden am 29.12.2022 kumulativ 2.331 Covid-19-Todesfälle in Neuseeland registriert.



Quelle: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Das bedeutet einen Zuwachs von 2.280 Covid-19-Todesfällen in Neuseeland im Jahr 2022. Seit die harmloseste Corona-Mutation, die sogenannte Omikron-Variante, kursiert, ist also die Zahl der Corona-Toten explodiert. Gerald Hauser erklärte gegenüber AUF1.INFO dazu: „Die Covid-19-mRNA-Impfstoffe sind die Pandemie!“

Und damit dürfte der Corona-Aufklärer Nummer Eins (die Bücher von Hauser und Dr. Strasser finden Sie hier und hier) im österreichischen Parlament auch recht haben. Denn wie Prof. Andreas Sönnichsen bei „Elsa AUF1“ unlängst erklärte, zeigt ein Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften, dass mit jedem weiteren Gen-Stich das Risiko für eine Covid-Infektion ansteigt (AUF1.INFO berichtete). Das geringste Risiko, sich mit Corona anzustecken, haben demnach diejenigen, die auf den Gen-Stich verzichtet haben. Die Omikron-Variante ist grundsätzlich ungefährlich, doch mit jedem weiteren Gen-Stich steigt das Risiko."

Quelle: AUF1.info