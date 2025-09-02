Was sterbende Krebspatienten uns über wahre Erfüllung lehren

10 Dinge, die dich lebenslang glücklich machen – Weisheiten von Menschen am Ende ihres Lebens Gibt es ein Rezept für wahres, tiefes Glück? Lothar Hirneise, renommierter Krebsforscher, hat mit tausenden von Krebspatienten gesprochen – Menschen, die sich der Endlichkeit ihres Lebens bewusst wurden und eine völlig neue Sicht auf das Glück entwickelten. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "In diesem bewegenden Interview teilt er die 10 essenziellen Lektionen, die wirklich glücklich machen – nicht nur im Angesicht des Todes, sondern ein Leben lang!

1. Abwechslung zwischen Sympathikus und Parasympathikus Balance ist alles! Stress und Entspannung müssen sich abwechseln – nur wer nach Hochleistung auch gezielt Ruhephasen einbaut, bleibt langfristig gesund und glücklich.

2. Energiereiches Essen Iss nicht einfach nur, um satt zu werden – sondern um dein System mit Energie zu versorgen! Naturbelassene, lebendige Lebensmittel haben eine direkte Wirkung auf dein Wohlbefinden.

3. Geld – ja, es macht glücklich! Es ist nicht alles, aber es ermöglicht dir Freiheit und Sicherheit. Die meisten schwerkranken Menschen bereuen nicht, zu wenig gearbeitet zu haben – sondern, dass sie sich nicht früh genug finanzielle Freiheit geschaffen haben.

4. Sexualität – ein Schlüssel zu Lebensfreude Innige Verbindung mit einem Partner, körperliche Nähe und tiefe Intimität sind essenziell für ein erfülltes Leben.

5. Training – Bewegung hält jung! Dein Körper ist dein Zuhause – pflege ihn! Sport und Bewegung sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit für ein langes, glückliches Leben.

6. Spirituelles Leben Ganz gleich, ob Religion oder persönliche Spiritualität – die Erkenntnis, dass es „mehr“ gibt als das Materielle, gibt vielen Menschen Halt und Zufriedenheit.

7. Zielsetzung und Erreichung Menschen ohne Ziele treiben ziellos durchs Leben. Wer sich Herausforderungen setzt und diese erreicht, erlebt tiefe Erfüllung und echten Lebenssinn.

8. Regelmäßige Entgiftung Körperlich wie geistig – von negativen Gedanken bis hin zu belastenden Stoffen aus der Umwelt. Wer regelmäßig Ballast abwirft, fühlt sich leichter und freier.

9. Tierliebe – Tiere geben bedingungslose Liebe Ob Hund, Katze oder Pferd – Tiere lehren uns, im Moment zu leben, zu lieben und uns bedingungslos verbunden zu fühlen.

10. Demut – das Leben als Geschenk sehen Das Leben ist nicht selbstverständlich. Die Fähigkeit, für das Hier und Jetzt dankbar zu sein, ist vielleicht der größte Glücksfaktor von allen. Dieses Interview wird deine Sicht auf das Leben verändern! Lerne aus der Weisheit derer, die wirklich wissen, was zählt. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/GY2ayW48BEg

Quelle: AUF1