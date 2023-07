Nächste Angstkeule: „Lebensgefährliche“ Hitze ist das neue Corona

Anschlag der Globalisten auf unsere Freiheit und Selbstbestimmung bereits im Gange. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach machte den Anfang mit dem Buch „Bevor es zu spät ist“, die Systemmedien sprangen alle auf: In Balkenlettern wird seit Monaten der uns allen angeblich drohende Hitzetod heraufbeschworen. Und das, obwohl Deutschland nur auf Platz 188 der wärmsten Länder weltweit liegt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Hitze-Lockdowns und Verfolgung von sogenannten "Klima-Leugnern"

Die Wunden, die Corona in unsere Gesellschaft schlug, sind noch längst nicht verheilt, nun soll alles der neuen Gefahr untergeordnet werden. Hitze-Lockdowns sind ebenso am Tableau wie die gesetzliche Verfolgung von Menschen, die den Klimawandel anzweifeln.

Jedem kritischen Geist ist spätestens seit der COVID-Zeit klar: Nach Corona und Klimawandel nimmt das System jetzt mit der Hitzedrohung die nächste Angstkeule in die Faust.

AUF1-Chefredakteur: Neuer Großangriff auf Freiheit und Selbstbestimmung

„Die Methoden sind bekannt“, sagt AUF1 Chefredakteur Stefan Magnet. „Angst und Schrecken werden mit Horrormeldungen verbreitet, um die Menschen zu lähmen, Andersdenkende werden ausgegrenzt, das Polit-, Medien- und Wissenschaftskartell bietet alles auf, was der Panikmache hilft.“ Dass damit ein neuer Großangriff auf unser aller Freiheit und Selbstbestimmung droht, sei Alarmsignal, aber auch Ansporn, sagt Stefan Magnet.

TV-Start im Herbst: Stefan Magnet stellt sich mit seinem AUF1-Team den Globalisten entgegen

Er will sich mit seinem AUF1-Team auch diesem Vorhaben der Globalisten entgegenstellen – genau wie schon bei Corona. „Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir im Herbst zusätzlich den Start im konventionellen TV ansteuern. Denn es müssen viel mehr Menschen aufgeweckt und aufgeklärt werden darüber, was die Globalisten so vorhaben.“



Für AUF1-TV-Start: Jede einzelne Spende zählt

In diesem Zusammenhang bittet er jeden Zuseher, der mithelfen will, die Pläne der Globalisten zu durchkreuzen und aufzudecken, um eine Spende für AUF1: „Die Höhe der Summe ist nicht das Entscheidende. Jeder Betrag ist gut und wichtig. Letztlich zählt das, was am Schluss herauskommt. Damit wir weiterkämpfen können. Für freie Medien und eine freie Welt!“

Schauen Sie dazu das Sondervideo von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet „ Deep State: So wollen ARD und ORF den TV-Start von AUF1 noch verhindern!“ :



Quelle: AUF1.info