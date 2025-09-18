ROTE NASEN Deutschland beteiligt an internationaler Studie zur Wirkung von Clowninterventionen in der Demenzpflege

ROTE NASEN Deutschland e. V. hat gemeinsam mit internationalen Partnerorganisationen an einer Pilotstudie zur Wirkung von Clowninterventionen in der Langzeitpflege von Menschen mit Demenz mitgewirkt. Die Studie wurde federführend von der Leyden Academy on Vitality and Ageing geleitet und in insgesamt vier Pflegeeinrichtungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden durchgeführt.

Seit über zwei Jahrzehnten besuchen ROTE NASEN Clowns regelmäßig Menschen mit Demenz und schaffen durch künstlerische Begegnungen Momente der Lebensfreude, des Kontakts und der Aktivierung. Ziel der Studie war es, die Bedingungen für eine nachhaltige Wirkung solcher Interventionen zu erforschen und die Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal, Angehörigen und den Künstler:innen zu stärken.

Die Untersuchung folgte einem partizipativen Aktionsforschungsansatz. In gemeinsamen Workshops und künstlerischen Formaten wie dem "Tableau vivant" wurden Rollenverständnisse, Kommunikationsprozesse und Interaktionen reflektiert. Die Studie zeigt: Für eine nachhaltige Wirkung kunstbasierter Interventionen im Kontext der Langzeitpflege von Demenzkranken reicht es nicht aus, sich auf die Intervention selbst zu konzentrieren, sondern es gilt die Umstände anzuschauen. Der Austausch persönlicher Geschichten und Erfahrungen erwies sich als zentral für das gegenseitige Verständnis und den Abbau von Vorbehalten gegenüber Clownvisiten.

Ein Beispiel aus der Praxis, das die Verbindung zwischen dem Pflegealltag und der Clownintervention aufzeigt: Frau S. wurde gerade gefüttert, als die Clowns hereinkamen. Weil Erntedankfest war, kamen die Clowns auf das Thema "Pilze" zu sprechen und stellten sich eine herzhafte Pilzpfanne mit einem Glas Rotwein vor. Frau S. zeigte plötzlich Bewegung in ihrem Gesicht, ihre Stirn wurde breit, ihre Augen groß, sie hob die Hand und öffnete den Mund. Die Pflegekraft, die die Clownvisite beobachtet hatte, kam mit einem Dessert herein und fragte Frau S.: "Leider habe ich keine Pilzpfanne, aber möchten Sie einen Schluck Rotwein?"

Im Rahmen des Projekts wurden praxisnahe Materialien wie Checklisten und kurze Schulungsvideos entwickelt, die künftig die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Demenzpflege unterstützen sollen.

Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachjournal Qualitative Health Research veröffentlicht: DOI: 10.1177/10497323251316426

Quelle: ROTE NASEN (ots)