Zuletzt sollen sich die Fälle von Herzproblemen bei Flugpiloten häufen. Im August seien bereits drei Piloten an Herzstillstand gestorben. Forderungen nach besserer medizinischer Überwachung werden laut. Ein Pilot habe gegenüber der "IBTimes" erklärt, dass man auch einen Zusammenhang mit Impfungen prüfen solle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im August soll es nach einem Bericht der IBtimes zu fünf Fällen von Herzstillstand bei Piloten gekommen sein. Innerhalb von einer Woche seien drei Piloten verstorben, berichtete das Nachrichtenportal am Donnerstag. Dies erfordere eine dringende Verstärkung der medizinischen Überwachung und entsprechende Präventivmaßnahmen, so die IBTimes.



Demnach sei ein Pilot der Fluggesellschaft IndiGo noch am Abfluggate zusammengebrochen und an Ort und Stelle verstorben, kurz bevor er einen Flug vom indischen Nagpur nach Pune durchführen sollte. Zudem habe ein Pilot am 9. August 2023 auf dem United Airlines Flug UAL1309 von Sarasota nach Newark einen Herzinfarkt erlitten und während des Fluges das Bewusstsein verloren. Das wirft Fragen hinsichtlich der Gesundheitsüberwachung für Piloten auf. In einer Erklärung gab die indische Fluggesellschaft den plötzlichen Tod von drei weiteren Piloten bekannt:

"Neben den beiden Fällen von plötzlichen Todesfällen in Indien starb am 14. August ein Pilot auf dem chilenischen LATAM-Flug von Miami nach Santiago, Chile. In zwei weiteren Fällen von Flugunfähigkeit erlitt ein Pilot der United Airlines auf einem Flug von Sarasota nach Newark einen Herzinfarkt an Bord. Am 7. August erlitt ein Co-Pilot auf einem TigerAir-Flug von Sapporo nach Taipeh einen medizinischen Notfall, kurz nachdem das Flugzeug am Zielort gelandet war", habe IndiGo laut IBTimes mitgeteilt.

Besonders schwerwiegend sei dabei der Fall eines Piloten des chilenischen LATAM-Flugs, der am 14. August während des Fluges verstorben sein soll. Am 16. August habe ein leitender Pilot von Qatar Airways, während er als Passagier auf dem Flug QR579 von Delhi nach Doha mitgeflogen sei, einen Herzstillstand mit Todesfolge erlitten.

Die indische Zeitung forderte nun "solidere medizinische Beurteilungen und Präventivmaßnahmen für Luftfahrtmitarbeiter". Unterdessen habe ein anonym bleibender Pilot gegenüber der IBTimes erklärt, dass man auch prüfen solle, welche Impfstoffe die Piloten bekommen hätten, und ob ein Zusammenhang mit den Impfungen bestehe:

"Ich kann nicht sagen, dass es sich um ein Muster handelt, aber unser Lebensstil mit gestörtem Schlafrhythmus, Jetlag und so weiter fordert sicherlich seinen Tribut von unserem Körper (...) Außerdem wäre es lohnenswert zu überprüfen, welchen Impfstoff sie alle genommen haben, um zu sehen, ob es einen Zusammenhang gibt", so der Pilot, der sich auf Twitter Bandit nennt, gegenüber IBTimes.

Quelle: RT DE