5G-Apokalypse – Das Ausrottungsereignis - Film von Sacha Stone

Das 5G-Zeitalter soll kommen, besser gesagt die „5G-Apokalypse“. Zumindest nennt es so Sacha Stone in seinem höchst alarmierenden und aufrüttelnden Dokufilm. 5G-Technologie wurde bereits im 2. Weltkrieg als militärische Waffe verwendet. Wird uns über 5G die Wahrheit gesagt? Dies berichtet der Sender "Kla.TV".

Die 5G-Technologie wurde im Zweiten Weltkrieg verwendet. 5G seien militärische Waffen- bzw. Angriffsfrequenzen! Es sei die gleiche Strahlung, die in Waffensystemen für die Zerstreuung von Menschenansammlungen verwendet wird. Wird uns über 5G die Wahrheit gesagt? Was macht 5G wirklich? Sehen Sie nun den Film in voller Länge und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Film von Sacha Stone: 5G-Apokalypse – Das Ausrottungsereignis:

Es ist wichtig zu verstehen, was 5G macht und was sie sagen, was es macht. Die IEEE schreibt in einem Dokument über Strahlenformung, dass diese Technologie im Zweiten Weltkrieg Augen wie Eier kochte. Wir müssen alle begreifen, dass es militärische Waffen sind, es sind Angriffsfrequenzen. Das ist alles, was man darüber wissen muss. Es ist Folter durch Mikrowellenstrahlung, genau das ist es.

"Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den Vorsitzenden der FCC, Tom Wheeler zum Presseclub."

Tom Wheeler: „Es ist eine Ehre hier beim Presseclub zu sein. Die 1. Generation der kabellosen Übertragung 1G war Stimme. Die 2. Generation 2G ermöglichte beides, Stimme und Text. Die 3. Generation 3G, das Internet im begrenzten Maß, und die heutige Technologie 4G vervollständigte die digitale Migration. Aber vor jedem, der euch sagen will, was 5G werden wird, rennt in die andere Richtung.“

„Dieses Video wird euch von der Zahl 5 und dem Buchstaben G gebracht und sehr bald wird alles andere auch da sein.“

Mark Steele: „Ich muss euch Leuten sagen, dass 5G ein Killer ist. Ich bin Mark Steele und für die, die bisher nichts von mir gehört haben, ich bin einer der weltführenden Waffensystem- und Head-Up-Display-Experten. Ich bin ein Experte, weil ich diese Systeme erfunden habe. Ich möchte euch direkt sagen, bitte glaubt kein Wort von dem was ich sage. Macht eure eigenen Nachforschungen. Das Ergebnis wird euch schockieren.“

„Ist die Body-Cam an?“

„Das 5G-System ist ein Waffensystem. Ich kann das sagen, da ich mich mit Waffensystemen besser auskenne, als mit irgendetwas anderem.“

David Icke: "In England, im nördlichen Teil namens Gateshead, lebt ein Wissenschaftler namens Mark Steele, der sehr eindringlich und aktiv die Leute vor den Effekten von LED-Straßenlichtern warnt. Diese sollen in Gateshead jetzt schon 5G ausstrahlen."



Mark Steele: „Was macht ihr hier?“

Passant: „Ich spreche mit den Jungs, die diese schädlichen Transmitter anbringen. Es ist ein Angriff auf die Gemeinschaft. Es ist eine existenzielle Gefahr für die Wirtschaft, für das Ökosystem und die Menschheit. Wenn diese Sender überall sind, dann betrifft das jeden.“

Mark Steele: „Es gibt eine Menge Konfusion darüber, was 5G ist. Das G steht für Generation. Man startete in den Achtzigerjahren mit der 1. Generation der Sender. Erst 1G, dann 2G und dann sah man immer komplexere Signalsysteme, cleverere Designs für Antennen etc. pp.. Es ging immer darum, mehr Daten schneller übertragen zu können. Aber 5G ist etwas völlig anderes. Lasst uns das mal genauer ansehen. Das ist die 5G-Übertragungsplatine. Das sind die verdammten, nicht versicherbaren Sender. Seht euch das genau an. Da es sicher auch ein paar Experten sehen wollen, die mehr über Chips und die Anschlüsse erfahren wollen. Seht euch das genau an. Das ist das Kontrollsystem und das ist die phasengesteuerte Gruppenantenne. Das sind die Chips, die darauf sind. Weißt du was, wir sollten ein paar von den eingebildeten Leuten zurück in die Schule schicken, oder in den Knast, was leichter ist. Wahrscheinlich ist Knast besser. Das ist 5G Leute, 5G Hardware.“

Thomas Josef Brown: „Wir müssen uns den ganzen Bereich der Elektrizität in der Natur ansehen. Ein Mensch kann sich nicht normal entwickeln, wenn die ganze Atmosphäre von allen Seiten mit elektrischen Strömen durchsetzt ist. Es hat einen Einfluss auf die ganze Entwicklung eines Menschen. Dieses Menschenleben mitten in der Elektrizität, besonders strahlender Elektrizität, beeinflusst sie derart, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Nachrichten zu verstehen, die sie so schnell erhalten. Der Effekt verringert ihre Intelligenz, dieser Effekt ist heute schon zu sehen. Selbst heutzutage kann man schon bemerken, dass die Leute weitaus mehr Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was zu ihnen kommt, als noch vor einigen Jahrzehnten. Rudolf Steiner 1924. Rudolf Steiner schrieb im Jahre 1924, dass durch die zunehmende Elektrifizierung unserer Atmosphäre durch diverse Einflüsse - und nun noch mehr - dass diese elektromagnetischen Felder und Ströme Einfluss auf die Biologie haben. Es gibt tausende wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema. Es gibt keinen Zweifel, aber was sind diese Effekte? Wie betrifft es uns? Was können wir machen? Wir sind nun in einer Phase, in der wir 5G installieren - was eine Strahlung für massive Datenübertragung in kürzester Zeit ist - und nun stellt sich heraus, dass es die gleiche Strahlung ist, die in Waffensystemen zur Zerstreuung von Menschenansammlungen verwendet wird.“

Mark Steele: „5G ist zuallererst Verdichtung. Es sind erheblich mehr Sender in direkter Umgebung von Menschen. Es sind ebenso illegale und rechtswidrige Sender. Ich meine damit, es sind sehr starke Fokussierlinsen, und das ermöglicht 5G, eine 3D Karte deines Hauses zu machen. Die 868-MHz Frequenz wird spezifisch für Schlachtfeldüberwachung eingesetzt, da die Unter-Gigahertz-Strahlung in der Lage ist, durch massive Betonwände mit Leichtigkeit durchzukommen. Es ist ein Zielerfassungssystem. „Phasengesteuerte Gruppenantennen“ ist ein Schlachtfeldradar, welches extrem gut darin ist, Ziele auf einem Schlachtfeld zu identifizieren und auf diese Ziele aufzuschalten. Und nicht nur das, es kann dich als Individuum als Ziel angreifen. Soll heißen, jeder Detektiv, der sich um einen Fall kümmert, jeder Anwalt, jeder Aktivist, der sich mit etwas Kontroversem beschäftigt, wird dadurch potenziell lebensgefährlich bedroht. Diese Antennen, die oberhalb der LED-Straßenbeleuchtung angebracht werden, sind als Kontrollsystem getarnt, und sind im Grunde genommen Waffensysteme fürs Schlachtfeld. Die erste phasengesteuerte Gruppenantenne wurde „Mammut“ genannt. Sie wurde von den Deutschen im zweiten Weltkrieg gebaut und dazu benutzt, anfliegende alliierte Flugzeuge zu identifizieren. Die Entwicklung ist seitdem massiv vorangegangen .“

Barrie Trower: „Ich schloss mich 1960 der Royal Navy an. Ich spezialisierte mich auf Kriegsführung mit Mikrowellen, Radar, was offensichtlich Mikrowellen benutzt. Aber sie lehren dich nicht nur über Radar, sondern über Mikrowellen und andere Verwendungen. Somit verstand ich Kriegsführung mit Mikrowellen und wie man damit Leute schädigen kann und welchen Schaden es anrichtet. Mikrowellen wurden dann - und bis zum heutigen Tage - als Waffen benutzt. Es ist eine perfekt getarnte Waffe. Und wenn Regierung eine bestimmte Gruppe von Leuten nicht mag, als Beispiel die Damen, die in Greenham wegen der amerikanischen Raketen protestierten, wurden sie mit Mikrowellen beschossen. Wir haben Katholiken in Nordirland mit Mikrowellen beschossen, um sie krank zu machen. Es wird überall auf der Welt gemacht. Es ist eine Waffe, bei der man nicht merkt, dass man beschossen wird, da die Dosis sehr gering ist - was gefährlicher ist, als eine hohe Dosis. Es ist eine sehr geringe Dosierung und es kann ein Jahr dauern, aber man kann mit geringdosierten Mikrowellen neurologische Schäden und Krebs hervorrufen. Man kann seine Gegner krank machen. Es ist eine perfekte Waffe für Regierungen.“

Auszug aus dem Film „Sie leben“: „Unsere Impulse werden umgelenkt. Wir leben in einem künstlich erzeugten Bewusstseinszustand, der Schlaf sehr ähnlich ist. Ihre Macht zu herrschen beruht auf der Auslöschung von Bewusstsein. Wir sind mit Trends überladen worden. Sie machen uns gleichgültig - uns selbst und anderen gegenüber. Wir fokussieren uns ausschließlich auf unseren eigenen Gewinn. Bitte versteht, dass sie sicher sind, solange man sie nicht erkennt. Sie halten uns in Schlaf, egoistisch und betäubt.“

Mark Steele: „Fast sofort klopften die Nachbarn an die Tür und berichteten, dass Kinder Nasenbluten haben. Sie haben Bilder davon auf Facebook gepostet. Ein Nachbar kam zu mir und sagte mir, dass seitdem die LED-Straßenlichter installiert wurden, ihre Tochter jede Nacht Nasenbluten hat. Ich dachte, das ist unglaublich, aber ich sprach mit einem anderen Nachbarn, der nicht weit von der ersten Dame, die das erwähnte, lebt, und sie bestätigte, dass sie nun ebenfalls Nasenbluten hat und es vorher nie im Leben hatte. Da habe ich angefangen nachzuforschen. Ich habe die Strahlung der Sender, die oberhalb der Lichter installiert wurden, gemessen, und sie sind deutlich höher als in der EU-Richtlinie erlaubt. Es waren 600 Millivolt (mV). Ich habe über 3000 Millivolt gemessen, also fünfmal höher als erlaubt! Ein Vielfaches höher, als die in der Richtlinie erwähnten 200 Millivolt, die als maximale Belastung erlaubt wurden. In dem Report der BioInitiative wird gesagt, er sollte noch deutlich darunter liegen. Aber der europäische Rat - oder der internationale Verbrecherrat - legte 200 Millivolt fest. Meine Messungen in den Schlafzimmern sind mindestens 600 Millivolt bis 4000 Millivolt.“

Sacha Stone: „Soll das heißen, dass in 2020, 2022, wenn 5G in Betrieb genommen werden soll, man überall solche Werte messen können wird?“

Mark Steele: „Überall und jederzeit.“

Sacha Stone: „Schlimmer als das?“ Mark Steele: „Schlimmer als das.“

Tom Wheeler: „Ja, 5G wird das Internet von allem sein. Wenn etwas angeschlossen werden kann, dann wird es angeschlossen. Hunderte Milliarden von Mikrochips verbunden. Die Produkte - wie Pillendosen zu Rasensprengern - erfordern eine massive Verteilung von Sendern. Wir werden nicht auf die Richtlinien warten. Das 5G-Netzwerk zum Laufen zu bringen wird infrastrukturtechnisch sehr, sehr intensiv sein. Wir müssen die Meinung zurückweisen, dass die 5G-Zukunft allein auf Städte beschränkt sein wird. Die 5G-Revolution wird in jeder Ecke sein. Und das ist verdammt wichtig. Die vernetzte Welt der Zukunft wird das Ergebnis der Entscheidung sein, die wir heute treffen müssen.“

2 Jahre später: Das Gesetz zur Aufstellung von kleinen Mobilfunk-stationen standardisiert Erlaubnisse, Gebühren, Nutzungsrechte und andere Regeln der Mobilfunk-Provider

Senats-Abgeordneter Gary Glenn: „Das Hauptthema der heutigen Anhörung sind Senatsbestimmung 637 und 684 des ehemaligen Senators Hune und des Senators Nofs. Wir laden heute die ersten vier Fürsprecher vor, die von der Gesetzgebung angehört werden. Das sind John Jones von Sprint, David Lewis und Andy Anderson von AT&T, N. K. von Verizon und F.A. jun. von T-Mobile.“

Auszug aus Film „Thank you for smoking“: „Seid ehrlich zu mir. Ist es wahr?“ „Es könnte sein... Nein. Ja. Es gibt ein paar kleine Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind. Unglücklicherweise gab es einen Unfall in Iowa…“ „Meine Herren, üben Sie diese Worte vor einem Spiegel. Auch wenn wir andauernd Untersuchungen anstellen, gibt es bis zum heutigen Tage keinen Beweis, der Mobilfunk mit Hirntumoren in Verbindung bringt.“ „Puh“.

EMF – Blackout: Mit Hilfe von Lobbyisten und korrupten Beamten wurden Bundesgesetze erlassen, die es in einigen Fällen illegal machten, über gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunktürmen und elektromagnetischer Strahlung zu sprechen.

Dr. Goldberg: „Mein Name ist Sharon Goldberg. Ich bin Ärztin und praktiziere seit 21 Jahren. Mein Wissen ist hauptsächlich akademisch und bezieht sich auf interne Medizin, besonders in Krankenhäusern, Kliniken und medizinischer Erziehung.

Senator Patrick Colbeck: „Ich bin ein zertifizierter Microsoft Spezialist und Unternehmer. Ich habe die Kabelage für die Luftschleusen von Weltraumstationen designt und gebaut, wo ich für die elektrischen Interferenzen und elektromagnetische Kompatibilität zuständig war.

Dr. Paul Héroux: „Ich bin ein Professor in dem Bereich der Epidemiologie, Biostatistiken und Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich lehre den Bereich der Toxikologie und Gefahren durch elektromagnetische Strahlung.“

Dafna Tachover: „Mein Name ist Dafna Tachover, ich bin Gründerin der Bewegung „Wir sind der Beweis“. Wir sind eine Organisation von vielen Erwachsenen und leider auch vielen Kindern, die durch Funktechnik erkrankt sind.“

Senator Colbeck: „Mir scheint, dass Ihnen ein paar falsche Ostereier untergejubelt wurden. Ich möchte diese direkt aussortieren.“

Dr. Paul Héroux: „Die Effekte von Funkstrahlung auf die Gesundheit sind wissenschaftlich äußerst klar.“

Senator Colbeck: „Es geht immer wieder zurück auf die Richtlinien von akzeptabler Strahlung. Und genau das ist es: Strahlung.“

Dr. Goldberg: „Funkstrahlung hat biologische Effekte. Punkt.“

Dr. Colbeck: „Mein Name ist Dr. Angie Colbeck. Ich habe die Studien über die Effekte von Funkstrahlung auf unsere Gesundheit ausgewertet, und es gibt nun tausende Studien, die die gesundheitliche Schädigung durch Funkstrahlung belegen. Krebs, Atemprobleme, DNA-Schäden, DNA-Kollaps, Erinnerungsverlust….“

„….Schwindelgefühl, Angstzustände, geistige Umnachtung, Kopfschmerzen, Nasenbluten…“

Dafna Tachover: „…kognitive Probleme, Müdigkeit…“

Dr. Goldberg: „Wir haben Beweise für DNA-Schädigung, Kardiomyopathie, was der Vorbote von Herzversagen ist.“

„Verlust des Kurz- und Langzeitgedächtnisses, verringerte Aufmerksamkeitsspanne und verlangsamte Reaktionszeiten. Selbst ungewollte Muskelkontraktionen, welche Verrenkungen des Kiefers und der Wirbelsäule verursachen können.“

Dafna Tachover: „Brustkrebs. Wir sehen Brustkrebs bei Frauen, die keine genetische Disposition dafür haben. Gestörte Immunfunktion und Veränderungen in Stressproteinen, Schädigungen bei Reproduktions- und Geschlechtsteilen. Es gibt auch dutzende Studien, die ohne jeden Zweifel aufzeigen, was diese Strahlung dem Sperma antut. Wenn man das Handy aus der Hosentasche nimmt, regeneriert sich das Sperma in drei, vier Monaten. Was sich nicht regeneriert, ist der Schaden der DNA des Spermas. Das ist irreparabel. Die Frau des Ex-Gouverneurs von Indiana wurde mit Neuroblastoma diagnostiziert, dem gleichen Hirntumor, den Ted Kennedy und John McCain hatten. Habt ihr euch mal McCains Narbe angesehen? Es ist ein Krebstumor durch Handystrahlung. LeBron James, ein NBA-Sportler, hatte einen Salivary-Gland-Tumor (Speicheldrüsentumor), einen weiteren Tumor durch Mobilfunkstrahlung. Wenn ihr nichts davon gehört habt, liegt es daran, dass er direkt danach von Samsung als Sprecher angeworben wurde.“

B. Blake Levitt, ehem. Journalistin, New York Times: „Wir sehen einen Anstieg in Hirntumoren, wir sehen einen Anstieg in Alzheimer, wir sehen Anstiege in allen neurologischen Krankheiten, wie z.B. Krebskrankheit und Parkinson. All diese Krankheiten sind bekannt dafür, dass sie mit geringer (Low-Level-Energy) Strahlenbelastung zusammenhängen.“

Olle Johansson PhD., Abteilung für Neurowissenschaft des Karolinska Institute, Schweden: „Wir sind dem nun vierundzwanzig Stunden, rund um die Uhr ausgesetzt. Egal wo man ist. Man kann dem nicht entkommen. Und unsere Studien zeigen, dass das Immunsystem eine Zeit damit klar kommt, aber es nimmt stetig ab und dann schädigt die Strahlung auf tieferen Ebenen. Die Frage ist, was passiert dann?“

Thomas Joseph Brown: „Das sind wissenschaftliche Veröffentlichungen. Also keine Hypochonder wie einige meinen. Wir haben ein echtes Problem damit.“

Dr. Goldberg: „Eine Diskussion steht außer Frage, wenn man sich die medizinischen Unterlagen und die wissenschaftliche Literatur ansieht. Diese Effekte sieht man in allem Leben, Pflanzen, Insekten, Tieren, Mikroben. 5G ist also keine Diskussion ob diese Effekte existieren oder nicht. Sie sind klar vorhanden.“

Dr. Paul Héroux: „Es gibt wissenschaftliche Beweise, die so stark sind, dass man sicher sein kann, dass die Standards, die die FCC nutzt, um Schäden vorzubeugen, falsch sind.“

Dr. Goldberg: „Wir müssen messen, wie viel Strahlung wir Menschen abbekommen, bevor wir 5G starten. Es gibt vier elektromagnetische Felder, von denen wir wissen, dass sie gesundheitsschädlich sind. Radiowellen, magnetische Felder, dreckige Elektrizität und elektrische Felder. Jeder Mensch und jede Person sind von EM-Feldern betroffen. Wie hoch ist die Belastung an einem Tag? Es ist nicht ein Handy, es sind mehrere Handys, multiple WLAN’s, Smartmeter, Mobilfunktürme. Es ist ein Sandwich in dem sich alles addiert.“

Clip: „Die gezeigten Daten sind alle veröffentlichte Forschung, Testergebnisse und öffentliche Standards. Am unteren Ende der Strahlenbelastung, was „Power Density“ genannt wird, steht die Mindeststrahlung, bei der ein Handy funktioniert, was zwei Billionstel (0,0000000002) Mikrowatt pro Quadratzentimeter ist. Tannennadeln altern schneller bei 0,000027. Bei einer kurzfristigen Belastung von 0,05 haben Kinder im Alter von acht bis siebzehn Jahren Kopfschmerzen, Irritationen, Konzentrationsschwierigkeiten und Verhaltensstörungen. 0,1 ist die Richtlinie der Biologen für starke Bedenken. 1,0 - wie zum Beispiel durch das W-Lan eines Laptops - verursacht Fragmentierung und Verringerung der Lebensfähigkeit von Sperma. Ebenso können folgende körperliche Effekte auftreten: Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Schwindel, Ermüdung, Schwäche, Schlaflosigkeit, Brustschmerzen, Atemprobleme und Verdauungsstörung. Bei 2,5 sieht man veränderten Kalzium-Metabolismus im Herzmuskel. Bei 4,0 gibt es Veränderungen im Hippocampus, was Erinnerungen und Lernen beeinträchtigt. Bei 6 gibt es DNA-Schäden in Zellen. Wo sind Smartmeter auf dieser Liste? Das Institut für Elektrizität hat im September 2010 ein einzelnes Smartmeter mit mindestens 7,93 gemessen. Unsere eigenen Messungen ergaben einen Wert um 8 bei einem Smart-Meter und einer Entfernung von etwa dreißig Zentimetern. Aber ein Kinderbett kann genau diese Entfernung davon entfernt sein, wenn auf der anderen Seite einer Wand ein oder mehrere Smartmeter angebracht sind. Auch wenn all die Auswirkungen bei den genannten Werten bekannt sind, haben Luxemburg, Lichtenstein und die Schweiz den Grenzwert bei 9,5 angesetzt. Polen, China und Russland bei 10. Dies ist der Wert, an dem Verhaltensveränderungen gemessen wurden. Wenn man dreißig Minuten dieser Belastung ausgesetzt war, möchte man weg. Bei zwölf Smartmetern in einem Mehrfamilienhaus können bis zu 19,8 gemessen werden. Der Wert ist hunderte male höher, als der Wert, bei dem nachweisbare Schädigungen nachgewiesen wurden. Wie können also Firmen und Regierungen damit durchkommen, uns das aufzuzwingen? In Kanada, den USA und einigen anderen zivilisierten Staaten liegt der Grenzwert bei 600 – 1000 Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Dieser sogenannte … (Anm. - nicht verständlich) Sicherheitslimit ist zehntausende male höher, als der Wert, der von wissenschaftlichen Studien und Tests als gesundheitsschädlich nachgewiesen wurde.

Senator Richard Blumenthal: „Schnelleres, besseres und zuverlässigeres Internet, das ist das Versprechen von der 5G-Technologie. Aber es gibt auch Schatten: Gesundheitliche Gefährdung durch Mobilfunkstrahlung, die zusätzlich zu den höheren Frequenzen mehr Sender und Masten benötigt. Ein simples Faktum ist, dass die gesundheitliche Gefährdung unbekannt und unerforscht ist. Und das ist eine schwere Nachlässigkeit der FCC, die unakzeptabel scheint. Bisher gab es noch keine Antworten. Das FCC sagt im Grunde, dass alles in Ordnung ist. Aber um der Frage nach der gesundheitlichen Gefährdung durch diese neue Technologie auf den Grund zu gehen, brauchen wir Fakten.“

2 Monate später

Senator Blumenthal: „Vielen Dank für diese Anhörung, Herr Vorsitzender. Wie Sie sicher wissen, benutzt 5G höhere Frequenzen, was tausende, wenn nicht Millionen Sender benötigt. Da stellt sich die Frage, ob es gesundheitliche Einschränkungen gibt? Öffentliche Sicherheitsvorkehrungen für die vielen Sender, die sich nahe an Arbeitsstellen, Schulen und Wohnungen, und sich viel näher am Boden befinden können.“

Mr. Gillen: „Richtig, Senator.“

Mr. Blumenthal: „So, meine Frage an Sie, besonders an Mr. Gillen und Mr. Berry: wie viel Geld hat die Industrie in unabhängige Studien dazu investiert? Ich betone: unabhängige Untersuchungen. Dauern diese Untersuchungen an? Gibt es abgeschlossene? Wo können Kunden diese finden? Wir sprechen über die Effekte dieser Technologie auf Biologie.“

Mr. Gillen: „Danke Senator, dass Sie dieses Thema fokussieren. Sicherheit ist unerlässlich, daher halten wir uns an die Vorgaben der FDA und der Wissenschaft um uns alle sicher zu halten. Meines Wissens gibt es bisher keine Studien der Industrie dazu. Aber ich wäre froh, wenn Sie mir die Gebiete aufzeigen, wo wir mehr untersuchen sollen. Wir sind immer für mehr Wissenschaft. Wir verlassen uns darauf, was uns die Wissenschaftler sagen.“

Mr. Blumenthal: „Das heißt, die Antwort auf meine Frage, wie viel Geld Sie in Untersuchungen investiert haben, ist null?“

Mr. Gillen: „Ich kann Ihnen da nur beipflichten, Senator. Es gibt meines Wissens keine Studien der Industrie dazu.“

Mr. Blumenthal: „Weiß jemand anderes von Studien, die diese Technologie unterstützen und wissenschaftlich zu dem Thema Gesundheit informieren?“

Mr. Berry: „Nein, ich bin mir keiner bewusst.“

Senator Mr. Blumenthal: „Es gibt also keine Studien dazu? Das heißt wir fliegen blind, was Gesundheit betrifft? Danke, Herr Vorsitzender.“

Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass Funktechnologie sicher ist!

Rep. Gary Glenn: „Sie sind ein ausgebildeter Mediziner?“

Dr. Goldberg: „Ja.“

Rep. Gary Glenn: „Wir haben einen in unseren Reihen. Was sollen wir mit den Aussagen der Vereinigung Krebskranker machen, die uns sagen, dass es kein schädliches Produkt ist?“

Dr. Goldberg: „Viele dieser Organisationen haben einen Interessenskonflikt.“

Rep. Gary Glenn: „Erklären sie uns kurz, was Sie mit Interessenskonflikt meinen.“

Dr. Goldberg: „Eines der ersten Dinge, die man Leuten beibringt, ist, dass man immer als erstes nach der Finanzierung sehen sollte.“

Dr. Devra Lee Davis: „Es gibt eine Menge gesponserter Forschungen durch Leute, die angeheuert wurden, um Studien zu machen, die keinen Effekt finden sollen. Und das ist eine Seuche in diesem Gebiet, in vielen Ländern.“

Jerry L. Phillips: „Die von uns geleistete Arbeit über Mobilfunkstrahlung wurde von Motorola finanziert. Die Beziehung war sehr herzlich und zwanglos, aber nur bis sie anfingen Ergebnisse zu erhalten. Die Leute haben sich sehr aufgeregt und fingen an darüber zu sprechen, wie wir das handhaben wollen. Wie können wir das umdrehen? Was können wir davon erwarten? Und ab da änderte sich die Beziehung. Wir sahen, wie Motorola mehr und mehr Kontrolle über unsere Arbeit ausübte, indem sie uns sagten, was wir tun sollten, welche Abstrakte wir benutzen und wie wir über die Abstrakte sprechen und unsere Ergebnisse formulieren sollen, wie wir was tun sollten. Macht das so und nicht so. Es war inakzeptabel. Ich hatte die Studien über DNA-Schäden abgeschlossen und legte den finalen Bericht Motorola vor. Sie konnten meiner Interpretation meiner Studie, meiner Auswertung meiner Studie und meine wissenschaftlichen Kenntnisse zur der Zeit nicht akzeptieren und drängten mich, die Studie nicht zu veröffentlichen.“

Josh Del Sol: "Was sagen die Patienten die zu Ihnen kommen?"

Dr. Springob: "Wir haben Beschwerden von Patienten bekommen, die nach der Installation von Smartmetern begannen und wir wollten dies durch unsere Feldversuche verifizieren. Wir haben das Feld von dreißig Menschen gemessen, die etwa dreißig Zentimeter vor einem Smartmeter entfernt standen. Und in allen Fällen ist das menschliche Energiefeld zusammengebrochen, als sie vor dem Gerät standen. Was Sie in dem ersten Bild sehen, sind normale Zellen. Man sieht, dass die Zellen intakt und gesund sind. Das ist das erwartete Bild einer normalen Probe. Nach einer zweiminütigen Belastung dreißig Zentimeter von einem Smartmeter entfernt, sehen wir ein komplett anderes Bild. In der ersten Probe sieht man eine Menge Schädigungen an Zellen. Die Zellwände sind gebrochen und wir sehen Veränderungen in den Zellen selber, was wir Mikroplasma nennen. Das sind Zellmutationen. In der zweiten Probe sehen wir eine andere Art Schädigung der Zellwände. Man sieht Verengungen, was Flaschenhalsformation genannt wird. Dies wird durch Oxidation oder freie Radikale bewirkt. Die dritte Testperson musste nach 45 Sekunden von dem Smartmeter weggezogen werden, da sie über stärker werdende Kopfschmerzen klagte. Hier sieht man das Phänomen, dass die roten Blutkörperchen Klumpen bilden, was ihre eigentliche Aufgabe, dem Gewebe Sauerstoff zu liefern, enorm einschränkt. Alle drei Fälle zeigen eine Schädigung auf. Jeder Fall zeigt ein Trauma der Blutzellen durch etwas. Die einzige Veränderung war das Smartmeter. Die gute Nachricht ist, dass die Symptome zurückgehen, wenn man sich von der Strahlenquelle wegbewegt.“

Thomas Joseph Brown: „Einige der Effekte kann man sich ansehen, bei zum Beispiel WLAN mit 2,4 Gigahertz, was die gleiche Bandbreite wie Mikrowellenöfen sind. Sie werden auch Radarstrahlen genannt. Es ist eine interessante Frequenz. Nicht die höchste Frequenz, aber eine, die volle Durchdringung ermöglicht, das verhindert, dass es innen warm wird. Das ist wie WLAN. Wenn wir uns 5G ansehen, 60 Gigahertz, das sind aktive Frequenzen von Waffensystemen, die gegen Menschenmengen benutzt werden, es hält die Leute zurück. Es verbrennt die Haut nicht. Aber 60 Gigahertz ist die Frequenz von Sauerstoffabsorption, da sie Elektronen untereinander teilen. Wir atmen O2, ein Paar Sauerstoffatome. Wenn wir mit 60 Gigahertzstrahlung bombardiert werden, schränkt das unsere Sauerstoffaufnahme ein und gefährdet unser lebendes System. „Zehn Millionen 5G-Antennen, ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest aufzustellen, ist die dümmste Idee, die jemals jemand in der Geschichte der Welt gehabt hat.“ (Anm. Zitat von: Martin L. Pal, PhD; Professor Emeritus of Biochemistry and Medical Sciences at Washington State University)

Wenn man das alles zusammenfasst, haben wir Experten aus verschiedenen Bereichen: Militärische IMF-Waffen, biologische Effekte beim Menschen, Feuerwehrleute, die kognitive Probleme bekommen, weil sie nahe an den Sendern sind. Länder, die diese Technik in der Nähe von Schulen verbieten aufgrund der kognitiven Probleme. Lasst uns das abwägen. Wenn wir uns an das erinnern, was Rudolf Steiner im Jahr 1924 schrieb, dass alleine Radiosender kognitive Funktionen beeinträchtigen. Sie empfangen die Nachrichten aus aller Welt, aber sie können sie nicht mehr richtig verstehen aufgrund der Elektrizität in der Atmosphäre. Etwas stinkt hier.“

Max Igan: „Mit der fünften Generation ist es etwas ganz anderes. Es ist nicht mal mehr die gleiche Technik. Sie steigen auf militärische Millimetertechnik um. Wenn man sich diese Technologie ansieht, dazu sollte man sich ein paar DARPA-Veröffentlichungen (Defense Advanced Research Projects Agency) ansehen, was sie damit machen können. Psychologisch, Überwachung, Steuerung von Menschenmassen, „Active Denial“. Alles, was man sich damit vorstellen kann. Das kann man mit 5G machen. Alle militärischen Anwendungen, die elektromagnetische Elemente haben, können sie mit 5G machen und sie ziehen es flächendeckend über die Bevölkerung.“

Radiosprecher: „Meine Damen und Herren, der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika!“

Dwight D. Eisenhower (ehem. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika – Abschiedsrede 1961): „Guten Abend Landsleute! In den Ebenen der Regierung müssen wir uns wappnen gegen unerwünschten Einfluss – ob bedacht oder unbedacht – vor dem militärisch industriellen Komplex. Das Potenzial von desaströsem Machtmissbrauch existiert und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass diese kombinierte Last unsere Freiheiten und unseren demokratischen Prozess gefährdet.“

EMF Blackout: Die FCC hat das Rechtssystem übernommen und somit alle möglichen Gefahren für den 5G-Ausbau zum Schweigen gebracht.

Dafna Tachover: „Die FCC ist eine übernommene Behörde. Sie begehen den größten Betrug, der je begangen wurde.



B. Blake Levitt: „Die FCC wurde von Norm Alster, der Hovard Universität, als die am offensichtlichsten übernommene Behörde in DC bezeichnet, die mehr Cheerleader der Industrie als Regulierungsbehörde ist. Das gilt besonders im Falle 5G, bei dem es ernsthafte gesundheitliche Bedenken gibt und die FCC irreführende Informationen verbreitet.

Dafna Tachover: „Der letzte Vorsitzende der FCC war Tom Wheeler, er war vorher 14 Jahre lang der Vorsitzende der Mobilfunk-Lobby. Erinnert ihr euch daran, dass Obama sagte, es gäbe keine Lobbys in seiner Regierung? Er nahm die größte Lobby und machte sie zum Chef der FCC. Im Jahre 1993 startete die FCC einen Gesetzesvorschlag um die Werte der IEEE EMF-Strahlung betreffend zu übernehmen."

EMF Blackout: Im Jahre 1993 hat die FCC mit der IEEE die Gesetze für die heutigen Richtwerte für akzeptable EMF Strahlenbelastung verabschiedet. Das war vor fast 30 Jahren.

Dafna Tachover: "Die IEEE ist eine Vereinigung von Ingenieuren. Wie kann es sein, dass wir Gesetze verabschieden, die Ingenieure vorschlagen - Leute, die zwar Verstrahlung messen können, wenn sie durch eine Wand geht, aber nicht, wenn sie durch einen Körper geht. Alle Biologen haben gesagt, dass es keinen Sinn macht, auf die Ingenieure diesbezüglich zu hören, da sie nicht einmal eine biomedizinische Person im Team hatten.“

Mr. Colbeck: „Sie sind gegen Gerichtsverfahren immun. Wenn die akzeptablen Limits höher sind als die Werte, die gesundheitliche Schäden erzeugen.“

Dr. Goldberg: „Die FCC-Richtlinien beziehen sich auf kurzzeitige Belastung, sechs bis dreißig Minuten, abhängig, ob es ein Handy oder Belastungen in der Umwelt sind. Und das hat keinen reellen Bezug zu den Schäden, die wir in den Studien wie zum Beispiel von der BioInitiative aufgezeigt bekamen.“

Rep. Steven Johnson: „Sie können die Leute hier im Raum sehen, die ernsthafte Bedenken haben, gesundheitliche Folgen betreffend. Wenn eine Ihrer Firmen diese Sender innerhalb von 20 Metern von einem Haus installieren will, gibt es Möglichkeiten, Ihnen zu sagen, dass Sie es woanders installieren?“

Andy Emerson (Anwalt für AT&T Mobilfunk): „Es ist ein bestimmtes Wording enthalten, sodass die Verwaltung auf die Anfragen des Bürgers innerhalb der FCC-Bestimmung reagieren kann.“

Mr. Colbeck: „Wenn man einen Wunsch einreicht, dass die Anlage verlegt werden soll, dann wird auf die Richtlinien der FCC hingewiesen, nicht auf die FDA oder CDC, welche für gesundheitliche Fragen zuständig wären. Sondern der FCC, deren Belegschaft aus ehemaligen Mitarbeitern der Mobilfunk-Branche besteht. Es ist der Fuchs, der die Hühner bewacht.“

Thomas Josef Brown: „Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Versicherungsunternehmen nicht gegen EMF-Effekte versichern. Telekommunikationsunternehmen warnen ihre Investoren vor möglichen Zahlungsforderungen bezüglich vermeintlichen oder reellen Risiken durch EMF-Strahlung durch ihre Produkte. Interessanterweise warnen sie ihre Investoren, aber nicht ihre Kunden. Da halten sie still, denn daher kommt das Geld. Wir benutzten Produkte, die potenziell sehr schädlich sein können und die Investoren wissen das. Aber deren einzige Sorge ist, dass sie möglicherweise Geld verlieren und nicht, dass unsere Gesundheit dadurch geschädigt wird.“

Dafna Tachover: „Worüber ihr mal nachdenken solltet, ist, warum werden diese Firmen nicht versichert. Es ist nicht, dass sie es wünschen, selbst versichert zu sein. Sie wurden von den Versicherungsgesellschaften zurückgewiesen, da diese um die Risiken wissen.“

„Das heißt, die Versicherungsgesellschaften versichern die Mobilfunkunternehmen nicht?“

Dafna Tachover: „Es gibt zwei Arten von Versicherungsgesellschaften, die ersten und zweiten Grades. Die des zweiten Grades versichern nur Versicherungen. Angenommen, eine Versicherungsgesellschaft würde „VERIZON“ versichern und wäre nicht in der Lage, das benötigte Geld aufzubringen, dann würde eine Versicherungsgesellschaft des zweiten Grades einspringen.“

„Wie Lloyd's aus London?“



Dafna Tachover: „Lloyd's ist eine von denen. Beide sagten allen Versicherungsgesellschaften, dass sie keine Mobilfunkanbieter versichern sollen. Daher ist keiner versichert. Das sollte jedem zu denken geben. Genau deswegen müssen sie Gerichtsverfahren vermeiden. Wie tun sie das? Das steht in der Sektion 704.“

EMF Blackout: Im Jahr 1996 unterzeichnete Bill Clinton das Telekommunikationgesetz, deren Sektion 704 besagt, dass keine gesundheitlichen oder ökologischen Bedenken die Platzierung von Mobilfunktürmen stören können.

Dafna Tachover: „Sektion 704 wurde im Jahr 1996 verabschiedet. So wurde unser Recht auf Gesundheit von der Mobilfunkbranche genommen. Was tat diese Legislation? Es gab der FCC das Recht, die gesundheitlichen Effekte, die vom Mobilfunk verursacht werden, zu regeln. Das FCC ist das Amt für Strahlenbelastung, nicht für Gesundheit. Sie haben keinen einzigen Biomediziner in ihrer Belegschaft. Sektion 704 nahm die Regulierung für die Standorte der Funktürme aus der Regierungshand und übertrug diese an die FCC. Was bedeutet das? Wenn sie beschließen, einen Funkturm direkt vor dein Haus zu stellen, kannst du zwar zur Verwaltung gehen und dort Protest einlegen, aber sie werden dir sagen, dass man darüber in der Verwaltung nicht sprechen darf. Warum? Weil die Stadt von der Industrie verklagt werden würde, wenn man deinem Protest stattgeben würde.“

Im Jahr 1999 hat die FDA & NTD eine 16 Jahre lange und 30 Millionen Dollar teure Studie angefangen, um die Auswirkungen von EMF-Strahlung zu untersuchen. Im Jahr 2016 wurde die Studie teilweise veröffentlicht.

Fernsehmoderatorin: „Eine große Regierungsstudie fand Beweise, dass Mobilfunk Krebs verursacht.“

Fernsehmoderator: „Die erste Regierungsstudie, die Mobilfunk mit Krebs verbindet.“

Fernsehmoderator: „Eine jahrzehntelange Studie der Regierung befand, dass Mobilfunk einige Krebstumore im Gehirn verursacht.“

Senatsmitglied: „Was hat die MDP-Studie herausgebracht?“

Dr. Paul Héroux: „Die MDP-Studie an Ratten und Mäusen sollte aufzeigen, dass es keine Verbindung gab, aber zeigte genau das Gegenteil auf. Das wird von zwei weiteren Studien mit Tierversuchen bestätigt.“

Dafna Tachover: „Diese Studie war so angelegt, dass sie nicht angefochten werden konnte und über jeden Zweifel erhaben war, daher dauerte sie 16 Jahre. So umgingen sie die gesundheitliche Diskussion. Warum wollen sie diese Diskussion unterbinden, wenn es keine gesundheitlichen Probleme gibt?“

B. Blake Levitt: „Einfach ausgedrückt ist die FCC unfähig, unwillig und nicht in der Lage, die gesundheitlichen Schäden von 5G zu überprüfen, selbst kurz vor dessen Start. Sie berufen sich auf alte Definitionen und Geschichten, die lange von der Wissenschaft widerlegt wurden. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass in 2016 und 2018 weitere Gesetze durchgewunken wurden, die den Ländern und dem Staat die letzte Möglichkeit der Entscheidung über Standorte der Infrastruktur genommen haben. Genau dann, wenn wir es am nötigsten brauchen.“

Dr. Marco Ruggiero, Molekularbiologe: „Wenn (Als) die ersten Studien vor Jahren durchgeführt wurden, wusste niemand über die Wichtigkeit von Mikrobiomen. Die Rolle der Mikrobiome und des Immunsystems und etwas weniger die Rolle der Mikrobiote in unserem Gehirn, das sind Mikroben, die im unserem Gehirn schlafen, sind immens. Wer nun denkt, was interessieren mich Mikroben, je weniger Mikroben, desto besser, das ist nicht der Fall, denn Mikroben sind essentiell für die Entwicklung und Funktion aller Organe in unseren Systemen. Unser Immunsystem und Gehirn basiert auf Mikroben unseres Magens; Mikroben beeinflussen die Funktion.“

Thomas Joseph Brown: „Tests mit Schimmelpilzen zeigten Folgendes: Wenn man Schimmelpilze innerhalb eines Faradayschen Käfigs züchtet, und selbst wenn man diesen dann wegnimmt, werden bis zu 600 Gifte im Schimmelpilz gefunden, wegen des Einflusses der elektromagnetischen Felder darum. Selbst schwache elektromagnetische Felder haben einen Effekt auf unsere Mikrobiome, welche wirklich wichtig für unser Wohlbefinden sind.“

Sacha Stone: „Es (die elektromagnetische Strahlung) wird die Mikrobiome (englischer Originaltext: die Mikroben-DNA), welche für unser System wichtig sind, in uns zerstören. Erstens, es zerstört nicht sofort die menschliche DNA in den Laboren zur Zeit, daher sagen sie, es zerstört menschliche DNA nicht, das menschliche Genom ist weniger als ein Prozent der DNA unserer Körperzellen, der Rest der DNA ist Mikrobe, und wir wissen nun, dass das die DNA der Mikrobiome zerstört. Das bedeutet, dass es unsere internen Systeme zerstört?“

Mark Steele: „Absolut exakt. Ich hätte es nicht besser sagen können.“

John B.(Amt für Umweltqualität der USA): „John B.“

Amanda: „Guten Tag Mister B., mein Name ist Amanda. Ich versuche Sie seit Monaten zu erreichen. Sie vertuschen Chemtrails.“

John B.: „Nein, wir vertuschen nichts. Wir haben keinen Grund, etwas zu vertuschen.“

Amanda: „Selbstverständlich vertuschen Sie es. Sie haben allen Grund dazu.“

John B.: „Welche Gründe?“

Amanda: „Sie persönlich würden Ihren Job verlieren, wenn Sie mir irgendwas verraten, und es könnte möglicherweise unsicher für Sie sein, darüber zu sprechen.“

John B.: „Es ist nicht unsicher. Es gibt kein Problem, wenn wir darüber sprechen. Sie als Bürger machen eine Beschwerde über etwas, was wir nicht beeinflussen können.“

Sacha Stone: „Die Verbindung zwischen Chemtrails und 5G?“

Mark Steele: „Es ist alles verbunden. Die metallischen Partikel erlauben den 5G-Antennen dich zu identifizieren und selbst in deinem Haus „24/7“ zu beobachten.“

Sacha Stone: „Wir sind über die letzten Jahre durch Chemtrails – und die Katze ist schon aus dem Sack – mit diesen Partikeln jahrelang berieselt worden. Unsere Körper sind davon benetzt, schlimmstenfalls durchsetzt. Diese Partikel sagst du, erzeugen eine Art von phosphoreszierendem Schein, sodass wir in unseren Häusern, in Bunkern, egal wo, erkannt werden.5G wird in der Lage sein, dich überall zu finden, da diese Partikel wie eine Art Antenne bzw. Leuchtfeuer für diese Technologie wirken.“

Mark Steele:„Exakt auf den Punkt gebracht.“

Dr. Marco Ruggiero: „Man muss bedenken, dass die DNA wie eine fraktale Antenne wirkt, die in der Lage ist, wie eine Radioantenne Signale zu senden, zu empfangen und zu verarbeiten. Dann gibt es keinen Zweifel, dass die künstlichen Funkfrequenzen wie bei Mobilfunk – und besonders diese neue Art von Türmen, die eine viel höhere Signaldichte verwenden – die Möglichkeit unserer DNA, biologische Signale zu senden und zu empfangen, stören. Dies ist eine Ebene der Gefahr, die sehr wenigen Biologen bewusst ist.

Rep. John Reilly: „Wie viele Anstrengungen wurden gemacht, um die gesundheitlichen Bedenken zu besprechen oder zu studieren?“

Senator Joe Hune: „Vielleicht wurde nicht jede Person gefragt die Bedenken zur Gesetzgebung hat.“

Rep. John Reilly: „Aus Ihrer Perspektive wurden genug Zeit und Bemühungen gemacht, um die Daten zu analysieren?“

Senator Joe Hune: „Absolut, und ich würde nicht für etwas einstehen was ich nicht glaube. Wie ich vorher sagte, und es mehrfach vom Wort kommentiert wurde: Es ist wirklich ein wirtschaftliches Entwicklungsprogramm. Unser Dreijähriger flippt aus, wenn wir vor den Hof fahren und er kein WLAN-Empfang mehr hat.“

Barrie Trower: „Ich bin der Ansicht das jeder der ein WLAN in einer Schule betreibt für den Rest seines Lebens eingesperrt werden sollte – ernsthaft. Ich meine, dass diese Leute nicht auf der Oberfläche frei rumlaufen sollten. Weil sie sich die Forschungen dazu nicht angesehen haben. Egal welche Motivation sie dazu haben, es hat kein Wert gegenüber den Problemen die Eltern mit ihren Kindern haben werden, wenn sie erwachsen sind.

Thomas Joseph Brown: „Frankreich hat WLANs in Schwesternschulen verboten und hat Warnung für normale Schulen herausgegeben, weil sie wissen, dass es Lernschwierigkeiten gibt, wenn Kinder in der Nähe von WLAN sind. Und es müssen Warnschilder an den WLAN-Geräten angebracht werden.“

Dafna Tachover: „Ich war sehr krank als ich hörte, dass sie WLANs in den Schulen in Israel einführen wollten. Ich war sehr krank zu der Zeit. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Kinder so krank werden wie ich. Und nach ein paar Monaten Korrespondenz habe ich eine Klage beim obersten Gericht in Israel eingereicht, um den Betrieb von WLAN in Schulen zu verbieten und die Computer per Kabel anzuschließen. Die vier Hauptkrankheiten, die unsere Kinder und jungen Erwachsenen zurzeit umbringen, sind Hirntumore, Schilddrüsenkrebs, Hodenkrebs und Krebs am Rektum. Überall wo wir unsere Handys hinhalten. Viele unserer Kinder sind krank und werden falsch diagnostiziert, weil die Mobilfunklobby Abermillionen Dollar investierte, um die Information zu unterdrücken oder Leute fehlzuleiten.“

Dr. Magda Havas: „Wir machen ein Experiment mit Kindern. Wir setzen Kinder Mikrostrahlung für sechs Stunden täglich in der Schule aus. Wir haben keine Langzeitstudie über die Effekte dieser Bestrahlung auf Kinder und junge Erwachsene.“

„Eine wachsende Menge an Forschungen zeigen, dass die Köpfe von Kindern deutlich mehr betroffen sind als die von Erwachsenen. Und es gibt immer mehr Hinweise, dass elektromagnetische Felder mit autistischen Störungen zusammenhängen.“

Dietrich Klinghardt: „Wir haben uns die Schlafzimmer von zehn Müttern mit autistischen Kindern angesehen und haben diese mit den Schlafzimmern von Müttern mit gesunden Kindern verglichen. Zehn Mütter in der Gruppe, zehn Mütter in der anderen. Wir stellten fest, dass die Mikrowellenbelastung bei denen mit autistischen Kindern deutlich höher war als bei denen mit gesunden Kindern. Es hat einen Effekt auf den Fötus (8,4x höhere elektrische Spannung in den Körpern der Mütter & im Kinderzimmer des autistischen Kindes, 20,7x höhere elektromagnetische Strahlung im Schlafzimmer der Mütter). Die Belastung durch elektromagnetische Felder ist der erste menschliche Einfluss überhaupt, der Autismus bewirken kann.“

RT-Moderator: „Die fünfte Generation von Funktechnologie oder 5G wird gerade ohne Sicherheitstests weltweit ausgebaut. Und nochmal: ohne Sicherheitstests. Nun haben wir Wissenschaftler, Ärzte und Umweltaktivisten, die einen Stopp fordern. Was die Auswirkung von Mobilfunkstrahlung betrifft, haben wir wissenschaftliche Belege. Mobilfunkstrahlung kann Krebs und Tumore im Gehirn und am Herzen sowie DNA-Schäden hervorrufen. Mobilfunkstrahlung kann zu Unfruchtbarkeit, Autismus, Alzheimer und mehr führen. All das, was ich gerade aufgezählt habe, sind alles bestätigte Schäden durch die heute schon vorhandenen Technologien.“

Dr. Martin Pall: „Zuerst muss man wissen, dass alle anderen EM-Felder, die uns bekannt sind, gesundheitsschädlich sind. Und wegen der bei 5G benutzten Frequenzen und der außerordentlichen Pulsung des Signals ist es eine deutlich stärkere Bedrohung für unsere Gesundheit, als die bereits vorhandenen und verwendeten Technologien, die bereits eine existentielle Bedrohung sind. Wir sprechen nicht nur über die Intensität, sondern auch über die Frequenzen und die extrem hohe Pulsrate. Es gibt massive Dokumentationen darüber, dass pulsierende EMFs, also Felder, die sehr schnell pulsieren, deutlich stärkere biologische Einflüsse haben als nicht-pulsierende EM-Felder. Jedes kabellose Gerät kommuniziert über Impulse, aber die Industrie ignoriert das komplett. Das Problem mit 5G ist, dass sie vorhaben, zehn Millionen Antennen überall zu postieren, ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest zu machen.“

RT-Moderator: „Wollen Sie damit sagen, dass wir, die Kunden, die Versuchskaninchen dafür sind und sie das nicht in einem kleineren Umfeld getestet haben?“

Dr. Martin Pall: „Genau das war meine Aussage. Ja, das sind wir.“

Dr. Devra Lee Davis (PhD, MPH): „Krebs ist nicht die Hauptsorge von mir. Ich mache mir Sorgen um die Spermaschädigung und Schädigung während der Schwangerschaft. Wem ist es bewusst, dass eins von sechs Paaren kein Kind bekommen kann, wenn sie es möchten? Wer wusste, dass die Geburtenrate im letzten Jahr so stark gefallen ist wie nie zuvor in der jüngsten Geschichte? Drei Prozent in einem einzelnen Jahr.“

„Wenn man sich die Auswirkung von Mobilfunk auf Samen ansieht, üblicherweise schwimmt Samen. Sie schwimmen geradeaus, aber wenn man sie Radiowellen aussetzt, dann schwimmen sie im Kreis.“

Dr. Devra Lee Davis: „Es gibt Studien hier in Australien, in der Samen gesunden Männern entnommen wurde. Ein Röhrchen wird Mobilfunkstrahlung ausgesetzt, das andere nicht. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet. Das ist eine Messung von Vitalität, das eine Messung von Mobilität, eine Messung von Schädigung der DNA von Mitochondrien. Es ist dreimal mehr geschädigt, wenn es Mobilfunkstrahlung ausgesetzt wurde. Die Daten dazu sind felsenfest: Mobilfunkstrahlung beeinträchtigt die Quantität und Qualität von Samen.“

Barrie Trower: „Der Uterus, wo sich das Kind in den ersten 100 Tagen entwickelt, darin haben die Eierstöcke keinen Schutz. Sie tragen das maximale Risiko von Bestrahlung. Im ersten Monat wird man nicht feststellen, dass man schwanger ist. Man würde keine Vorsichtsmaßnahmen einleiten. Das ist das Hauptgefahrengebiet. Wenn man eine Tochter gebiert, könnte es sein, dass ihre Eierstöcke kontaminiert sind. Sie könnte normal sein oder genetisch geschädigt. Aber ihre Eierstöcke tragen das maximale Risiko. Wenn die Tochter erwachsen wird und sie schwanger wird, dann wird eins dieser Eier befruchtet. Der wirkliche Schaden entsteht dabei bei den Enkeln. Da wird es sich am meisten zeigen.“

Sacha Stone: „Sind sie der Meinung, dass die Möglichkeit besteht, dass in der dritten Generationen Frauen irreversibel unfruchtbar sein können?“

Olle Johansson (PhD): „Nicht in der dritten Generation, aber in der fünften Generation, was bei uns Menschen etwa so bei 150 Jahren in der Zukunft liegen würde. Selbstverständlich ist es dann zu spät, sich zu entschuldigen und viel zu spät, um Stopp zu sagen. Es gibt tausende veröffentlichte wissenschaftliche Dokumente, wovon es die wenigsten in die offiziellen Regierungsstellen oder ähnliches geschafft haben. Meiner Ansicht nach ist es höchste Zeit für eine unabhängige Zusammenstellung der Daten, wie es im August 2007 durch die BioInitiative (Geschrieben von 29 Autoren aus 10 Ländern, darunter 10 Mediziner und 21 Leute mit Doktortiteln) gemacht wurde, an der ich mitgeschrieben habe. Dort haben wir circa 2.000 wissenschaftliche Belege zusammengebracht, die auf etwas mehr als 600 Seiten klar sagen, dass, wenn man eine Ratte, Maus oder Zelle ist, man nicht zulassen sollte, dem ausgesetzt zu sein. Und währenddessen haben wir das Experiment an unseren eigenen Kindern laufen.“

Thomas Joseph Brown: „Ein interessanter Fall: John Patterson. Er ist ein Telekommunikationstechniker in Sydney, Australien. Ein absolut brillanter Mann. Für 20 Jahre testete John digitale Systeme, und über die Zeit begriff er die Gefahren von elektromagnetischer Strahlung. Es zerreißt das bioelektrische Feld deines Körpers, zum Beispiel dein Gehirn, dein Nervensystem wie deine Muskeln kommunizieren. Er versuchte über die verschiedenen Agenturen und in seiner Firma vor diesen Effekten zu warnen. Er ging zu einem Funkturm, nahm Messungen vor und berichtete sie (ihnen) und alles, was sie machten, war, „mich zu feuern“. Im Jahr 2007 nahm er die Dinge in die Hand und fuhr einen britischen Panzer und zerstörte damit sechs Funktürme in Sydney, Australien, um seinen Protest klar zu machen. „Es sollte zeigen, wie gefährlich es ist.“

Max Igan: „Diese Leute sind von uns gewählt worden, um die Infrastruktur auf eine verantwortliche Art zu managen. Das ist der einzige Daseinsgrund für Regierungen, falls sie überhaupt einen Zweck haben. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie keine Daseinsberechtigung, sind unbrauchbar. Dann müssen wir die Infrastruktur abreißen. Aber man kann kein gewalttätiger hausgemachter Terrorist werden, sondern man muss es den Leuten bewusst machen, dass diese Türme die Leute schädigen. Wir brauchen nichts für Bandbreite und sie machen es nicht, damit du schneller Filme runterladen kannst, sondern weil sie damit alles, was du tust, besser überwachen können. Damit füttern sie ein Wertesystem für Bürger bis zu dem Level, wo sie kontrollieren, was du denkst.“

David Icke: „Eine Geschichte von einer Lady namens Claire Edwards, die Angestellte der UN war. Sie warnte vor den katastrophalen Folgen von 5G-Technologie. Sie brachte die Geschichte zum Generalsekretär der UN, António Guterres. Er war ein Physiker, Ingenieur der Elektrik und gab Vorträge über Mobilfunkkommunikation. Dieser versicherte ihr, dass er nichts über die Gefahren von 5G wüsste.“

Claire Edwards: „Die vorhandene Strahlenbelastung ist nach Olle Johansson, des Karolinska Instituts in Schweden eine Quintillion, das sind 18 Nullen, höher als die natürliche Strahlung. Die hochgefährlichen Auswirkungen von EM-Feldern auf biologisches Leben wurde in tausenden Studien seit 1932 nachgewiesen. Dies deutet daraufhin, dass wir auf eine globale Gesundheitskatastrophe zusteuern, die schlimmer ist als die durch Tabak und Zigaretten. 5G ist dafür gemacht, konzentrierte und fokussierte elektromagnetische Strahlung, die 100 mal höher ist als die bisherige und vergleichbar mit dem von Waffensystemen ist, die mit gerichteter Energie arbeiten. Es gibt eine internationale Petition, die von 237 Wissenschaftlern des Bereichs EMF aus 41 Ländern, die die UN, besonders die WHO bitten, zügig strengere Richtlinien für mehr Strahlenschutz auszuarbeiten, die zu Vorsichtsmaßnahmen ermutigen sollen und die Bevölkerung über die beträchtlichen gesundheitlichen Gefahren belehren. Besonders über die Risiken für Kinder, Föten und deren Entwicklung.“

António Guterres: Entschuldigen Sie bitte, Sie sprechen mit jemandem, der keine Ahnung von sowas hat. Sie sprechen über WLAN? Ich bin besorgt, da ich eins dieser Geräte in meinem Haus habe (Gelächter). Ich muss zugeben, dass ich in diesem Bereich ahnungslos bin, aber ich werde das bei der WHO ansprechen. Diese Organisation scheint mir die Richtige zu sein, die das regeln kann. Ich muss zugeben, dass ich mir der Gefahren nicht bewusst war.“

Mrs. Fitts: „Im Jahre 1996 wurden die Telekommunikationsgesetze neu verabschiedet. Darin enthalten war eine Vorschrift, die lokale Verantwortlichen davon abhalten sollte, gesundheitliche Bedenken zu äußern, wenn sie einen Standort für einen Funkturm genehmigen sollen. Aber dann passierte etwas anderes. Wir sprachen im „Solari Report“ und auf der Website „emf warriors“ viel darüber. Das jetzt ist aber neu, denn im Grunde sprechen wir über etwas, das noch nicht passiert ist. Das ist keine kleine Veränderung, sondern ein großer Schritt.“

Mr. Blanshan: „Es ist ein großer Wechsel, das Wort Massaker ist nicht übertrieben. Es ist eine Bombardierung. Es ist kein Funkturm, der zwei, drei Kilometer von hier weg ist und du immer noch Empfang hast. Wir werden in jedem Block mehrere Antennen haben und in manchen Fällen werden die Sender weniger als zwanzig Meter von ihrem Haus entfernt sein. Es ist eine Art von durchdringender Bombardierung mit so vielen Antennen. Wenn man das mal durchrechnet kommt man auf 255 Antennen auf eine Quadratmeile. Die Millimeterwellen sind ungetestet. FCC-Vorsitzender Tom Wheeler sagte offen, dass sie nicht vorhaben zu testen. Unsere Petition spricht auch die etwa zwanzigtausend Satelliten an, die im niedrigeren Orbit stationiert werden sollen. Mit diesen Satelliten wird das 5G-Signal jeden Winkel der Erde erreichen.“

Sprecher: „Nacht für Nacht erzählten politische und andere führende Leute, dass wir in großer Gefahr seien.“

Adlai Stevenson„Es ist nicht unser Stolz, auch unsere Sicherheit ist in Gefahr.“

General Jimmy Doolittle: „Wenn Russland die Vormacht in diesem Bereich gewinnt, tja, dann sind die Konsequenzen ziemlich klar. Wahrscheinliche russische Weltherrschaft.“

Sprecher: „Wir haben beschlossen in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen und die anderen Ziele zu erreichen. Nicht weil sie einfach sind, sondern weil sie schwer sind. Das ist eine Herausforderung, die wir bereit sind zu akzeptieren. Eine, die wir nicht zurückstellen wollen und eine die wir gewinnen wollen.“

1969…. währenddessen in Washington:

Justin Clark: „Herzlich Willkommen im weißen Haus. Das ist die 5G-Versammlung, mein Name ist Justin Clark und ich bin der Sprecher des Weißen Hauses und ich bin erfreut, Sie heute hier zu haben. Ich freue mich, dass so viele führende Leute aus der Industrie hier sind, Mitglieder des Senats und Kongresses, führende Leute des Weißen Hauses und der FCC. Bevor wir anfangen, wir sind die Regierung. Also geht davon aus, dass wir nichts wissen.“

Shahira Knight: „ Ich stimme zu, ich weiß von nichts.“

Larry Kudlow: „Ich bin daran gewöhnt in meinem Amt Reden zu geben, von denen ich sehr wenig weiß. Wir brauchen mehr Funktürme in meinem Heimatstaat Connecticut. Lächerlich.“

Ajit Pai: „Die USA hat eine Führungsrolle, dank der Administration und der FCC. Aber China, Südkorea und andere Länder wollen ebenfalls diese Rolle.“

Michael Kratsios: „Wir wollen auf jeden Fall die ersten sein, die 5G in Betrieb nehmen, um den Nutzen von schnellerem und zuverlässigerem Internet zu haben.“

Larry Kudlow: „Klar, hoffe ich, dass wir China hier schlagen.“

John Thune: „Und zu Giga-Schrittgeschwindigkeit und geringeren Latenzen kommen. Das Rennen hat begonnen.“

Rep. Greg Walden: „Lassen Sie uns was klarstellen: Das Rennen um 5G ist ein Sprint. Das Rennen um 5G ist eine nationale Priorität, wir müssen uns die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit klarmachen, damit wir das Rennen um 5G gewinnen.“

David Redl: „Heute sprechen wir über die Wichtigkeit, die ersten in 5G zu sein.“

Larry Kudlow: „Wir nennen es Amerika zuerst, 5G zurest.“

Ajit Pai: „Unsere 5G-Strategie nennen wir: „Der schnelle Plan zu 5G“. Wir haben vor Amerikas Überlegenheit 5G betreffend sicher zu stellen.“

Larry Kudlow: „Mit 5G verbundene Geräte zur Gesundheitsförderung, darauf stehe ich. Es ist die Möglichkeit, durch medizinische Applikationen die Leute gesünder zu machen, so wie ich es verstanden habe.“

Rep. Greg Walden: „Die Industrie bittet die Regierung nicht um Geld um das 5G-Netz auszubauen, sie bitten uns das rote Band zu durchschneiden, damit sie mit dem Aufbau der Infrastruktur beginnen können.“

Ajit Pai: „Wir können nicht das heutige rote Band, die 5G-Zukunft erdrosseln lassen.

Rep. Greg Walden: „Das rote Band verzögert und manchmal stoppt es den Ausbau von 5G-Einrichtunge die für 5G notwendig sind.“

John Thune: „Wir müssen uns Mühe geben, die Regierung aus dem Weg zu halten, so dass Amerika seine Führung behält. Dass Amerika das Rennen um 5G gewinnt.“

Larry Kudlow: „Der eine Weg ist der regulatorische Weg der Regierung, der andere Weg ist der der freien Marktwirtschaft und ja, es gibt noch den Weg der kreativen Zerstörung. Noch nie gehört – kreative Zerstörung? Es heißt einfach: Lass es einreißen, das Neue ersetzt das Alte.“

David Redl: „Mit 5G läuten wir eine neue Runde der amerikanischen Innovation ein. Es bedeutet eine noch vernetztere Welt für alle um uns. Es ist nicht nur das Potenzial des Internets der Dinge. Es ist gesünder, sicherer und zuverlässiger.“

Larry Kudlow: „Für unsere Zukunft. Wir halten uns an das Gesetz, aber manchmal muss man sich darüber hinweg setzen. Übrigens erlaubt das Gesetzt aus dem Jahr 1996 eine solche Überschreitung. Wir sind nicht hier um plump zu wirken. Aber manchmal muss man tun, was getan werden muss. Wir dürfen manchen Staaten und Städten nicht erlauben, sich dieser Bewegung zu widersetzen. Das ist alles.“

Timothy Schoechle: „Dies passierte in Kanada, der Aktivist, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sagte: „Wir haben gewonnen. Die lokale Politik hat auf uns gehört und gab uns die Möglichkeiten zum Opt-Out.“ Und ich sagte: Junge, das ist Teile- und Herrsche Taktik. Sie sind gerade die Leute losgeworden, die ihnen die Hölle heiß gemacht haben. Das ist nicht die Antwort. Wir müssen für jeden ein Opt-Out hinbekommen.“

Jerry Day: „Ein Opt-Out ist eine Vereinbarung, dass man bezahlt wird für den Schaden. Ein Opt-Out ist eine Zustimmung zur Ausrottung. Ein Opt-Out bedeutet, wenn ich dich nicht bezahle, dann hast du das Recht mir zu schaden. Das funktioniert nicht.“

James S. Turner: „Das ist ein Mandat. Es wird dir von einer Firma, die nicht verantwortlich ist, aufgezwungen. Von einer Regierung, die nicht verantwortlich ist. Es ist eine geheime Absprache, die die Rechte des Individuums und der Gemeinden überall unterwandert.“

Dr. Chris Cleverly: „Der Umweltminister hat eine Pflicht. Seine Pflicht ist dafür zu sorgen, dass es eine gesündere, bessere und sauberere Umwelt für die Leute im Land gibt. Das ist eine einfache Aufgabe. Er hat Einfluss auf Wissenschaft und Industrie um dafür zu sorgen, dass das passiert. Was hier aber anscheinend passiert, man könnte auch sagen, dass es zweifelsfrei passiert ist, dass sie Wissenschaft und Innovation dazu benutzen, unser Recht zu Leben zu gefährden. Es gab keine öffentliche Diskussion. Es gab keine Meinungsbefragung. Es gibt keine öffentliche Ankündigung warum, wann, wie und was mit 5G passieren wird. Das alleine ist eine Vernachlässigung der ministerlichen Verantwortung. Und eine um die wir uns wirklich kümmern sollten. Auch mit privaten Klagen gegen den Minister, der seine Pflicht, unser Recht zu Leben zu schützen, nicht wahrnimmt.“

Sacha Stone: „Okay, smarte Technologie. Smartmeter, smart Autos, Smartkarten – nicht so Smart, mhh? Was bedeutet „smart“?“

Mark Steele: „Alles was den Begriff „smart“ beigefügt bekommt, bedeutet geheime Technologie für militärische Bewaffnung in Wohngebieten, das bedeutet „smart“. Jedes Stück Smart-Technologie wurde entweder für einen Einsatz auf dem Schlachtfeld oder für Überwachung entwickelt. Es ist offensichtlich, dass diese Entwicklungen kommerziell genutzt werden müssen, damit die Leute sie in ihre Häuser nehmen.“

B. Blake Levitt: „Die Definition eines Smart-Grids ist ein Funksystem, das jedes Gerät als eine Abhöreinheit benutzt. Jeder PC, jedes Telefon, jede Klimaanlage, jede Kaffeemaschine, jeder Drucker. Alle Elektrogeräte werden eine Antenne haben, die die Nutzungsdaten an einen Smartmeter sendet, der die Information dann weiterleitet. Dieses geht dann weiter an die Betreibergesellschaft, angeblich zu Abrechnungszwecken. Nicht alle Daten werden nur die Nutzung anzeigen, sondern es wird Geräte geben, die das Signal von Haus zu Haus senden, die dann irgendwo gesammelt werden, um sie dann weiterzusenden. Das bedeutet, dass das Gerät, das diese Informationen überträgt, viele Impulse pro Sekunde überträgt. Das wird die Strahlenbelastung der Einwohner exponentiell ansteigen lassen.“

„Hier im Bild sehen wir Blattläuse auf einem Olivenblatt, kurz nach der Installation von Radaranlagen am nächsten Flughafen. Vor einigen Jahren bemerkte ich, dass alle Blattläuse, alle paar Sekunden gemeinsam eine Art Tanz aufführten. Wie man klar sehen kann. Weitere Nachforschungen zeigten, dass das Intervall zwischen den Tänzen exakt die gleiche Zeit war, die die Radaranlage für eine Umdrehung brauchte. Die Anlage ist ca. zwanzig Kilometer entfernt.“

John Godfrey: „ Die Antennenanlagen erzeugen einen Strahl, was hilft, die Energie zu konzentrieren. Die Strahlen werden auf den Nutzer gerichtet.“

Sacha Stone: „Was ist ein MIMO Tank?“

Mark Steele: „Massiv rein, massiv raus. Die britische Regierung plant 400.000 davon aufzustellen. Dann wird 5G in jedem Winkel des Landes sein, so dass man selbstfahrende Trucks betreiben kann. Es sind Radarantennen, phasengesteuerte Radargruppenantennen. Dieses Radarsignal wird alle Bienen töten, jede biologische Struktur, es wird Vieh und den Boden unfruchtbar machen. Dann wird Land wertlos. Bauern werden aussterben. Die Gemeinde wird angegriffen. Wenn wir kein Essen produzieren können und alle Bienen töten, haben wir ernste Probleme. Zusammenfassend kann man sagen, dass der milliardenschwere 5G-Ausbau unserer freundlichen Regierung eine Waffeninstallation als Kommunikationsmethode getarnt ist. Genau das ist es. Dazu ist es ökologischer Terrorismus. Es hat keinen Wert, null. Seine Bevölkerung zu töten, die Möglichkeit Essen zu produzieren, zu zerstören, alle Bienen zu töten. Die Finanziers haben eine schöne Zahl auf einem Blatt Papier, aber in Wirklichkeit werden Demenz, Diabetes, geistige und andere Krankheiten das Land verkrüppeln. Der Fokus, die Quelle kann und wurde durch die Wissenschaft schon identifiziert. Wissenschaft belegt, dass die Testergebnisse richtig waren und sich nun bei uns zeigen.“

Barrie Trower: „Die DNA in uns, die mitochondriale DNA kann man unverändert zu seiner Mutter, deren Mutter, deren Mutter bis zum Anfang der menschlichen Rasse in Afrika und er Steinzeit zurückverfolgen. Es ist unverändert. Und das wird unverändert an deine Kinder übertragen. Das bedeutet, wenn du diese beschädigst, könnte dein Kind für immer genetische Defekte haben, deren Kinder und deren Kinder usw. Man verdammt die zukünftigen Generationen, jedes einzelne Kind.

Dr. Marco Ruggiero: „Aber es gibt ein Licht der Hoffnung am Ende des Tunnels bzw. einen Hoffnungsschimmer. Dank des Prinzips der biologischen Quantenverbindung, die wir in der Biologie und der Medizin zu nutzen gelernt haben, können wir nun Informationen der DNA von Mikroben zu menschlicher DNA transferieren. Dadurch können wir die Mikroben dazu trainieren, Einflüssen, welche Art auch immer, zu widerstehen. Einschließlich dieser neuen Technologie. Dann können wir deren so trainierte, resistente DNA auf uns transferieren. Es gibt gute Gründe sich sorgen zu machen, wegen der Einführung dieser Technologie, aber glücklicherweise schreitet das Wissen auf dem Gebiet der Quantenbiologie, im Bereich der Mikrobiom-Medizin genauso schnell voran, wie die möglichen schädlichen Technologien. Das können wir dazu nutzen uns gegen diese und jegliche reale, potenzielle oder vermeintliche Gefahr von solchen neuen Technologien zu schützen.“

Sacha Stone: „Ich habe mich mit Zell- und Molekularbiologen, Blut-Mikroskopisten, Waffenentwicklern, Aktivisten und Wissenschaftlern getroffen und alle Meinungen von denen führen zu einem Schluss: 5G ist mit absoluter Sicherheit das Endspiel. Es ist ein Ereignis der Ausrottung, welche in unsere Häuser, in unsere Schulen und Straßen, bis in unsere Zellen des menschlichen Körpers gebracht wird. Es ist eine so gewaltige Gefahr, dass man es kaum beschreiben kann. Wenn 5G angeschaltet wird, dann wird es sich mit sehr vielen Satteliten im Orbit verbinden und Millionen von Antennen auf dem Boden werden das Signal empfangen und verteilen dann das Signal in aberhunderte Millionen von kleineren Antennen und Straßenbeleuchtungen und in deinem Haus. Worüber du noch nichts weißt. Die LED’s in deinem Haus enthalten schon die Nano-Tech, welche das 5G-Signal empfängt. Und das wird das Signal überall hinverteilen. Es explodiert das Signal in Milliarden Photonen, die alle zeitgleich angreifen. Es ist getarnte Technologie. Es ist unsichtbare Wissenschaft. Aber es bedeutet einfach gesagt, dass Du überall in deinem eigenen Haus zu sehen und anzupeilen sein wirst. Überall auf der Oberfläche der Erde können sie dich finden und als Ziel aufschalten. Du wirst für unsichtbare Herren sichtbar sein. Jeder von uns, jederzeit. Bis heute haben die Regierungen und Firmen es irgendwie geschafft, den Hauptteil unserer Zivilisation zu infiltrieren und drücken einen Multimilliarden-Ausbau von der Infrastruktur durch ohne einen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass es nicht gesundheitlich schädlich ist. Es gibt keine Tests. Deine Regierung und Gesundheitsminister haben entweder geheime Absprachen über diese Umweltzerstörung und Völkermord oder sind unglaublich dumm. Ich schätze Letzteres. Schande über die Erfinder und Techniker, die diese Technologien in unsere Häuser, unsere Büros und unsere Straßen bringen. Schande über die Gesetzgeber, die Parlamentarier und die Troglodyten (Höhlenmenschen) und Bürokraten die in unserer Gesellschaft wuchern. Schande über die Leute, die den Schnellausbau dieser Technologie erlauben. Schande über die Parlamentarier und die Regierung der Länder, deren Tinte unter den Erlaubnissen steht, die den Ausbau der Technologie erlaubt, die mit Sicherheit die größte Gefahr für die Menschheit ist. Schande über alle, die es nun nicht schaffen aufzustehen und die sogenannte Regierung herausfordern, die unsere Körper, unsere Häuser und unsere Zukunft misshandelt.“



Quellen/Links:

Übersetztes Originalvideo:



Quelle: Kla.TV