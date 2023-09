Denn Corona war erst der Anfang…

Folgen auf Viren jetzt Bakterien? Ist unsere Freiheit wieder in Gefahr? Was hat das System aus der Blaupause Corona gelernt? AUF1-Themenschwerpunkt „Corona – und was uns nun droht“... Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Kaum verabschiedet sich der Sommer, der der Systempropaganda zum Trotz dann doch nicht zum Hitzeinferno wurde, taucht das Unwort Corona wieder auf. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. In einzelnen Institutionen werden Masken wieder Pflicht, Politiker lassen erste Andeutungen fallen und Israel prescht gleich als Staat mit Maßnahmenverhängung vor. Steht uns die nächste globale Angriffswelle auf Freiheit und Selbstbestimmung bevor? AUF1 reagiert auf die Drohgebärden aus der Corona-Ecke mit einem Themenschwerpunkt – denn die P(l)andemie war eine Blaupause, für das was kommt.

Heiko Schöning: Etwas Großes wird geplant

„Diesmal werden es Bakterien sein!“ Das sagt der Hamburger Arzt und Autor Dr. Heiko Schöning. Jener Mann, der schon Monate vor Corona einen inszenierten Gesundheits-Ausnahmezustand voraussagte. Jetzt prophezeit er im Interview mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm! Pharma-Konzerne und Geheimdienste bündeln derzeit ihre Kräfte in der Biowaffen-Forschung. Wir haben ein knappes Zeitfenster, denn es wird etwas Großes geplant.“

Killer: Nicht Viren, sondern Bakterien

Heiko Schöning ist überzeugt: „Die Killer sind diesmal nicht Viren, sondern Bakterien. Und genau das wird jetzt vorbereitet und es werden Milliarden investiert.“ Gefährlich sei, so der Arzt, Analyst und Autor Schöning, dass es wieder „die gleichen Leute aus dem gleichen Stall sind“. Beispielhaft und konkret nennt er die Firma „National Resilience“ und die Direktoren Rahul Singhvi und Chris Darby. Ersterer war in der Corona-Zeit der Präsident vom Impfstoffkonzern Novavax, Darby ist hochrangig bei CIA-Projekten engagiert. Und tatsächlich erweckt alles den Eindruck: So ein hochrangiges Personal wird nicht zum Spaß versammelt und nicht zu Übungszwecken. Doch Heiko Schöning ist zuversichtlich: Mit der Bekanntmachung der Akteure sei das Spiel aus! Die Aufklärungsbewegung müsse das Zeitfenster nutzen. Dann könnte ein „vorausgeplantes Verbrechen vereitelt werden. Werden Verbrecher bekannt, dann ist Game Over“, betont Schöning.

Zusammenhänge und Hintergründe zum Great Reset

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet analysiert in seinem Format anhand des globalen Ausnahmezustands, was Corona eigentlich war: Der Auftakt zur globalen Kontrolle, zum Transhumanismus und der Beginn des „Great Reset“. Magnet zeigt dabei erstmals im Fernsehen bislang vertuschte Fakten, brisante Zusammenhänge und Hintergründe auf und macht damit die Ausmaße des Angriffs auf unser aller Freiheit und Selbstbestimmung deutlich.

Elsa AUF1 mit zwei Juristen

Mag. Elsa Mittmannsgruber fasst in einer kompakten Sendung zusammen, wie die Staaten für die nächste P(l)andemie vorgebaut haben. Denn das System hat aus den Fehlern gelernt! Die Blaupause Corona liefert wichtige Vorlagen. Und der nächste Ausnahmezustand soll ohne lästigen Widerstand ablaufen. Die Rechtssysteme wurden angepasst, Epidemie- und Ausnahmegesetzgebung massiv verschärft. Elsa Mittmannsgruber hat dazu die Juristen Dr. Alexander Christ und Dr. Georg Prchlik ins Studio geladen. Auch die Anwälte sehen das so, dass seit Corona vielfältige gesetzliche Neuerungen eingeführt wurden, die uns auf beängstigende Weise dauerhaft unserer Freiheit berauben können. In Verbindung mit den Plänen der WHO wird das Gesamtbild letztlich glasklar und noch verstörender.

Erste Sprechstunde: Brennende AUF1-Zuseherfragen

In der ersten Sendung von „Sprechstunde AUF1“ beantworteten unsere Fachleute die brennendsten AUF1-Zuseherfragen bei Sabine Petzl zum Themen-Komplex Corona. Von Medizinerin Dr. Maria Hubmer-Mogg wollten die AUF1-Zuseher etwa wissen, ob es „Shedding“ gebe und ob das Medikament Ivermectin gegen eine Covid-Erkrankung verschrieben werden könne. Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik wurde zum Beispiel damit konfrontiert, ob man gegen bezahlte Strafen in Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen erfolgreich vorgehen könne. Und die AUF1-Journalistin Kornelia Kirchweger wurde zur Situation in anderen Staaten und Kontinenten und deren Umgang mit Corona befragt.

