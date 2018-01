Krebstherapie mit Cannabis ab März in Kroatien

"Schulmedizin allein reicht nicht aus, um Krebs zu besiegen. Vielmehr bedarf es eines ganzheitlichen, individuell zugeschnittenen Heilungsansatzes mit natürlichen Produkten wie Cannabis, der zuallererst einmal den Energie- sowie psychoemotionalen Status eines Menschen erfasst und darauf aufbauend entsprechend zugeschnittene Therapien anbietet." Zu diesem Schluss kommt der kroatische Urologe Damir Stajcar im Zuge einer Informationsveranstaltung heute, Donnerstag, in der Wiener Ordination Dentac zum Projekt "Canabio", das in der nordkroatischen LifeClass-Therme Sveti Martin ab März 2018 eingesetzt wird.

Strenge Aufsicht durch Experten

Laut den Fachleuten besteht in Europa nach wie vor eine große Ungewissheit und Skepsis im Umgang mit medizischen Cannabis-Produkten zur Linderung von Schmerzen, die durch Nebenwirkungen von Erkrankungen hervorgerufen werden. "In der Therme Sveti Martin erfolgt die Behandlung mit Cannabinoiden und anderen Ergänzungsprodukten unter der strengen Aufsicht von qualifizierten Experten", sagt Stajcar gegenüber pressetext. Und Borut Strukelj von der Universität Ljubljana fügt hinzu: "Es geht nicht um die Legalisierung von Cannabis, sondern um eine vernünftige Cannabinoid-Regulierung für Medizin-Zwecke."

In der Therme werden Patienten mehr als 30 Massagetypen, Körperpackungen und Bäder angeboten. Das dort angesiedelte, hochspezialisierte Behandlungszentrum Canabio (TCC) beeinhaltet die wichtigsten Komponenten der Krebsbehandlung und vereint im "IQCURE-Programm" die Diagnostik der Gruppe RGCC (Research Group Cancer Center) und eine individuell angepasste Canabio-Therapie. "Aufgrund langjähriger Forschungsarbeit wissen wir, dass jeder Körper anders auf eine Therapie mit Cannabinoiden reagiert. Aus diesem Grund wollen wir durch personalisierte Medikation vor der Behandlung herausfinden, ob der Patient auf die Therapie anspricht, oder nicht", verdeutlicht die slowenische Wissenschaftlerin Tamara Lah Turnsek, Direktorin des Nationalen Instituts für Biologie in Ljubljana.

Breite Anwendbarkeit gegeben

Canabio ist ein hochwertiges Arzneimittel auf Cannabis-Basis, das sich in der Medizin bei verschiedenen Krankheiten anwenden lässt. Das Einsatzgebiet umfasst alle Krebsarte, wie zum Beispiel Hirntumore, Lungen-, Leber-, Prostata-, Magen-, Brust-, Gebärmutterkrebs. Aber auch bei Krankheiten wie rheumatoider Arthritis und Osteoarthritis sowie bei Multiple Sklerose, Diabetes, Glaukomen, Epilepsie, Schuppenflechte, Magersucht, Asthma und entzündlichen Darmerkrankungen wurden bereits ensprechende Behandlungserfolge nachgewiesen.

"Die Kombination von Canabio und IQCURE ist ein neues Konzept in der Rehabilitation von onkologischen Patienten. Das Therapiezentrum Canabio ist einzigartig in Europa", unterstreicht Stajcar abschließend, der auch Direktor des IQCURE-Better Life-Ressorts in Sveti Martin ist.

Quelle: www.pressetext.com/Florian Fügemann