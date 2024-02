Heiko Schöning: Die zweite Angriffswelle gegen uns sind Killerbakterien

Der Arzt und Autor Heiko Schöning hatte schon die Corona-Pandemie und alles, was damit zu tun hatte bereits 2018 für 2020 öffentlich vorhergesagt und sogar die Täter und Firmen mit Namen zutreffend genannt. Nun klärt Schöning im Sender AUF1 detailliert darüber auf, was welche Personen und Organisationen hinter dem neu geplanten Angriff stecken. Es geht um Biowaffen, multiresistente Bakterien, Antibiotika, Probiotika, Geld und Macht.

Und das ist nun die neue Strategie der Welt-Eliten, laut Heiko Schöning:

„Die natürliche, gesunde Vielfalt unseres Mikrobioms soll monopolisiert werden! Und damit unser Fühlen und Sein. Im Bauch sollen kontrollierte Monokulturen wachsen wie bereits draußen auf Feldern. Eine kriminelle Vereinigung will den einheitlichen Menschen durch das einheitliche Mikrobiom erzeugen.“

„Ein von langer Hand geplanter Anschlag auf die Menschen mit Bakteriengiften steht bevor“, behauptet der deutsche Analyst und Autor Heiko Schöning im Interview mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Der Arzt ist jemand, der schon vor Corona warnte. Er hatte 2019 die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen und bösen Folgen vorausgesagt. Nun warnt er vor einem groß angelegten Biowaffenangriff. Dies berichtet das Portal „AUF1.info“.

Heiko Schöning: Die Darmflora ist das neue Schlachtfeld in den Menschen selbst und gegen die Menschheit – „Die Bakterien sind die neuen Panzer“

Und nicht nur das: Pflanzen werden Killerbakterien produzieren, berichtet Heiko Schöning in dem Gespräch mit AUF1-Chef Stefan Magnet: „Es sind riesige Fabriken gebaut worden, in denen enorme Mengen an Bakteriengiften produziert werden“, erklärt Heiko Schöning die Methoden für den Großangriff auf die Menschheit ein. „Diese Bakteriengifte werden über schnellwachsende Pflanzen wie Tabak, Tomaten, Salat etc. herangezüchtet.“ Offiziell schmücken sich diese Fabriken mit dem Image der Forschung in Sachen Gesundheit. Die Bakteriengifte können aber dem Darm-Mikrobiom (also die Darmflora) des Menschen dermaßen Schaden zufügen, dass sehr viele Menschen davon schwer krank werden, vielleicht sogar Millionen töten.

Sind die Menschen angesichts der Seuche erst einmal weltweit in Panik geraten, wird man ihnen die Rettung in Form von eilends entwickelten, „sicheren und effizienten“ Medikamenten anbieten. Diese seien aber gar nicht neu: „Und die werden bereits vorbereitet. Einerseits in Form von antimikrobiellen Wirkstoffen, sogenannte AMRs, und andererseits in Form von synthetisch hergestellten Aufbaumedikamenten“, sagt Heiko Schöning.

Darm und Gehirn sind miteinander verbunden –

eine Veränderung der Darmflora verändert Psyche und Denken des Menschen

Wir sprechen oft von unserem Bauchgefühl, was uns warnt oder mit einer Entscheidung wohlfühlen lässt. Dass die Bakteriengemeinschaft im Darm einen eigenen Draht zu Gehirn und Psyche hat, ist längst nicht mehr neu. Tatsächlich ist der Darm umgeben von einem dichten Netz von Nervenfasern, die in ihrer Beschaffenheit sich kaum von Gehirnzellen unterscheiden. Zwischen Darm und Gehirn besteht sogar eine feste „Datenautobahn“, ein Nervenstrang, der „Vagusnerv“ heißt. Es ist durch wissenschaftliche Studien erwiesen, dass Krankheiten, wie Parkinson und höchstwahrscheinlich auch Alzheimer ihren Ausgangspunkt im Darm haben. Auch Depressionen können durch ein ungünstiges Darm-Mikrobiom ausgelöst und mit einer Darmsanierung wieder geheilt werden. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, dass der Stoffwechsel der Bakterien im Darm die gute Ausgewogenheit von Hirnbotenstoffen, wie das Dopamin oder das Serotonin und Noradrenalin empfindlich stören kann. Bestimmte Bakterienstämme sind durchaus in der Lage, das gesunde Zusammenspiel der Botenstoffe im Gehirn durcheinanderzubringen.

Eine wissenschaftliche Studie aus 2019 unter dem Titel „the neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression“ (Das neuroaktive Potenzial des menschlichen Darmmikrobioms in Bezug auf Lebensqualität und Depression) beleuchtet das sehr eindrucksvoll. Aus dem Abstract (zusammengekürzt und verständlicher formuliert durch mich):

Mittels Messungen und Auswertung einer großen Mikrobiom-Populationskohorte, also Stämmen von Bakterien, die den Darm besiedeln (…) haben wir untersucht, wie Mikrobiommerkmale (spezifische Eigenschaften des Mikrobioms) mit der Lebensqualität und Depression des Wirts (des Menschen) korrelieren. Das Faecalibacterium und die Coprococcus Bakterien, die Butyrat produzieren, waren durchweg mit höherer Lebensqualität verbunden. (…) Unsere Ergebnisse liefern Belege für Mikrobiom-Verbindungen zur psychischen Gesundheit in einer Bevölkerung.

Es ist daher sehr wohl möglich, die Menschen weltweit durch eine entsprechend zusammengesetzte Darmflora zu heilen, gesund, optimistisch und froh zu machen – aber auch, sie schwer zu schädigen und ihr Denken und Fühlen massiv zu beeinflussen, wenn nicht gar zu töten.

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet fasst die Darlegungen Heiko Schönings hart und kurz zusammen: „Zuerst werden weltweit viele Menschen sterben, damit Panik entsteht. Dann braucht man ein Gegenmittel und danach Wiederaufbaumedikamente.“

Das eigentlich Perfide daran sei aber, fügt Schöning hinzu, „dass die Zusammensetzung der Darmflora auch unser Verhalten, unser Empfinden und unsere Emotionen beeinflusst“. Durch die künstlich zugesetzten Stoffe seien überlebende Menschen direkt über den Darm im Gehirn manipulierbar, weil der Darm direkt mit dem Hirn zusammenhängt. Wie genau den Angriff auf das menschliche Mikrobiom ablaufen werde, wisse er nicht genau, aber es gebe verschiedene Möglichkeiten: „Die Bakteriengifte können direkt über die Lebensmittel selbst ausgebracht werden.“ Aber auch ein offener Terrorangriff sei denkbar. Möglicherweise würde der Ausbruch der bakteriell hervorgerufenen Krankheiten mit der Klimakatastrophe begründet werden, zum Beispiel, weil sich jetzt durch das angebliche Auftauen der Polkappen auch uralte oder unbekannte Bakterien wieder verbreiten. Dazu gebe es auch schon wieder die mittlerweile hochverdächtigen „Übungen“, wie wir sie mit „Event 201“ kurz vor der Corona erlebt haben oder der Übung zum Bruch der Lieferketten … und nun sind es „aufgetaute Bakterien“ vom Südpol oder Nordpol. Die WHO hat ja schon gewarnt davor, dass durch die Klima-Erwärmung alte Bakterien wieder zurückkommen könnten und nur durch konzertiertes weltweites Handeln unter dem Programm „One Health“ unter Kontrolle gebracht werden können.

Heiko Schöning geht davon aus, dass es in jedem Fall ein schockierendes Ereignis gibt, einen Biowaffen-Terror-Anschlag oder einen Angriff einer feindlichen Macht, wie Russland oder China mit Biowaffen, oder einen Seuchenausbruch, den niemand so erwartet hat.

Warum das alles? Ganz einfach: Es geht um Macht und Geld und Ressourcen

Wie immer in der Menschheitsgeschichte versuchen die Mächtigen noch mehr Macht und Reichtum anzuhäufen und glauben, sie seien vom Schicksal oder von Gott / den Göttern dazu auch legitimiert und hätte das Recht, Menschen zu behandeln, wie Vieh. Auch hierbei, so Heiko Schöning, sei das nicht anders.

„Das liegt ganz eindeutig in der Umverteilung der Vermögenswerte“, sagt Schöning, der bei der Aufdeckung dieses Komplotts mit vielen Forschern und Whistleblowern zusammenarbeitete. Hinter den Angriffsplänen stünden große Banken und deren private Eigentümer. Der Arzt verweist auch auf Hinweise des Ex-Bankers David Webb und sein Buch „The Great Taking“. Zusammengefasst: Es werde eine Gesundheitskrise inszeniert, um den zwangsläufig bevorstehenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verschleiern, den man nur noch mit Tricks und aus dem nichts geschaffenen Geld die letzten 20 Jahre nach hinten vertagen konnte. Und dabei werden in einem gewaltigen Aufwasch auch gleich die Menschen enteignet. Die WHO und der „Great Reset“ sind nur Facetten dieses großen Plans.

Etwas überraschend macht Heiko Schöning ein Netzwerk aus CIA, Mafia, den größten Tabakherstellern und einige Bankiers für diesen abgrundtief bösen Plan verantwortlich. Das Haupt-Unternehmen dahinter nennt er auch: „National Resilience“. Näheres hat er alles in seinem Buch beschrieben.

Er nennt im Gespräch konkrete Namen und Organisationen. Im „Großen Interview AUF1“ mit Stefan Magnet gibt er detaillierte Infos, zeugt die Hintergründe auf und Zusammenhänge auf, nennt Täter und Motive. In seinem neuen Buch „Game Over 2 – Angriff aufs Mikrobiom“ hat er alles niedergeschrieben und gibt auch Hinweise, wie wir uns schützen können.

Hier ist das Interview:

Quellen: Niki Vogt (www.schildverlag.de)