Leckere Snacks für die Schilddrüse – Expertin verrät, was der Drogeriemarkt zu bieten hat

Von unerklärlicher Müdigkeit bis Gewichtszunahme: Unter Schilddrüsenproblemen leiden zahlreiche Menschen. Allgemein spielt bei Schilddrüsenerkrankungen eine gesunde Ernährung eine große Rolle. Doch immer diszipliniert zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Viele Betroffene fragen sich aus gutem Grund: Gibt es auch Snacks, die man ohne Bedenken zwischendurch essen kann?

Das Gute: Die gibt es – und wer gerade unterwegs ist und einen schnellen Snack kaufen möchte, wird im Drogeriemarkt fündig. Warum die richtigen Snacks sich sogar positiv auswirken und wo man in der Drogerie schauen sollte, dazu hier mehr.

Die Vorteile von Snacks für die Schilddrüse

Die Schilddrüse übernimmt im Körper eine zentrale Rolle: Sie reguliert den Energiehaushalt, beeinflusst den Fettstoffwechsel und spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum von Haaren und Nägeln. Besonders bei Schilddrüsenerkrankungen ist es hilfreich, regelmäßig kleine Mahlzeiten oder Snacks zu sich zu nehmen. Denn lange Essenspausen können den Blutzuckerspiegel stark abfallen lassen – ein Problem, das bei einer gestörten Schilddrüsenfunktion ohnehin häufig auftritt. Der daraus resultierende Energieverlust zwingt den Körper dazu, vermehrt Stresshormone auszuschütten, was die Beschwerden zusätzlich verschärfen kann.

Menschen, die unter Erkrankungen wie Hashimoto oder einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, werden dann schnell sehr müde, gereizt oder bekommen kalte Hände und Füße. Mit einem Snack lässt sich der Blutzucker stabilisieren, was die Schilddrüse entlastet und die Produktion von Stresshormonen im Körper reduziert.

Warum es ratsam ist, zu Snacks aus der Babyabteilung zu greifen

Beim Gang durch die Drogerie ist es sinnvoll, sich zunächst in den Bereich mit der Babynahrung zu begeben. Kleine Gläser mit Obstbrei sind nicht unbedingt die naheliegendste Option bei der Suche nach einem Snack – sie sind jedoch gerade für Menschen mit Schilddrüsenproblemen sehr empfehlenswert. Das enthaltene Obst in den Gläsern ist gekocht, um den empfindlichen Verdauungsapparat von Babys nicht zu überlasten. Da auch Schilddrüsenerkrankte oft einen geschwächten Darm haben, ist solch ein Brei auch für sie eine gesunde Wahl und eignet sich hervorragend als kleiner Snack für zwischendurch.

Die erstaunlichen Effekte von Kokoswasser

In den letzten Jahren ist das Kokoswasser immer mehr auf dem Vormarsch und gilt fast schon als Trendgetränk. Man findet es in jeder Drogerie und auch in vielen Supermärkten. Bei Schilddrüsenleiden hilft Kokoswasser, weil es viele Elektrolyte enthält. Schilddrüsenerkrankte scheiden in hohem Maße Natrium und Kalium mit dem Urin aus. Um das auszugleichen, braucht es jedoch keine Ergänzungsmittel. Viel ratsamer ist es, zu einem naturbelassenen Lebensmittel wie Kokoswasser zu greifen und den Elektrolythaushalt auf natürliche Weise wieder auszugleichen. Zudem passen die kleinen Getränkepackungen problemlos in jede Handtasche und sind daher der ideale Begleiter für unterwegs.

Sinnvolle Leckereien gegen den Heißhunger

Drogerien wie dm oder Rossmann führen oftmals eine große Anzahl und Vielfalt an Riegeln. Besonders Fruchtriegel sind ideal, wenn man gerade kein frisches Obst zur Hand hat. Die Riegel mit verschiedenen Fruchtmischungen wie etwa Himbeer-Cassis liefern wertvolle Nährstoffe für die Schilddrüse. Zudem enthalten sie keine Nüsse, denn diese sollten Menschen mit Schilddrüsenleiden höchstens in Maßen genießen, da sie im Darm die Umwandlung von Schilddrüsenhormonen in aktive Hormone blockieren können. Fruchtriegel können auch mit Käsewürfeln kombiniert werden – das macht länger satt und beeinträchtigt die Schilddrüse nicht.

