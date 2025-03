Selektive Berichterstattung über Masern-Ausbrüche in Amerika

Abb.Die Pandemie-Panikmacher sind sehr wählerisch, was die Berichterstattung über Masernausbrüche betrifft. Während die Masernfälle im (republikanischen) Texas künstlich aufgebauscht werden, verschweigen die Mainstream-Medien den Ausbruch in Ontario, Kanada, vollständig. Dies berichtet der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "Zum Beispiel hat die New York Times den größeren Masernausbruch in Ontario nie erwähnt, während sie manchmal täglich mehrere Berichte veröffentlicht, in denen Vitamin A als Vorsorge-Alternative oder der neue Gesundheitsminister und Impfkritiker Robert F. Kennedy verunglimpft werden.



In Ontario waren Masernfälle - angeblich aufgrund der hohen Durchimpfungsrate - über die Jahre hinweg selten. Das hat sich jedoch jetzt in Kanadas bevölkerungsreichster Provinz geändert:



Bis zum 26. März 2025 wurden in Ontario seit dem 28. Oktober 2024 557 Masernfälle (464 bestätigt, 93 wahrscheinlich) gemeldet. Dies stellt eine deutliche Veränderung gegenüber dem letzten Jahrzehnt dar. Zwischen 2013 und 2023 wurden in Ontario 101 bestätigte Masernfälle gemeldet, während es im Jahr 2024 nur 64 Fälle waren.

Etwas südlicher in den Vereinigten Staaten haben auch Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania und New York Masernfälle gemeldet, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Im Jahr 2025 wurden in 20 US-Bundesstaaten insgesamt 483 bestätigte Masernfälle gemeldet.



Laut Stand vom 30. März 2025 stuft die US-Seuchenbehörde CDC die weltweite Masernsituation auf Beobachtungsstufe 1 ein. Kanada ist interessanterweise davon ausgenommen.

Befragt man die KI ChatGPT, so gibt diese fallende Durchimpfungsraten als Grund für den Masernausbruch in Ontario an. Allerdings ist sie nicht in der Lage, Statistiken vorzulegen, die das belegen. Leider scheint es derzeit noch keine KI zu geben, die eigenständig Plausibilitätsprüfungen von Tatsachenbehauptungen durchführen kann bzw. darf.



Die Masern sind eine in der Regel harmlos verlaufende und naturheilkundlich gut begleitbare Kinderkrankheit, die oft mit regelrechten Entwicklungsschüben und einer nachhaltigen Stabilisierung des zellulären Immunsystems einhergeht.

Die Masern-Todesfälle sind in den westlichen Ländern noch vor Einführung der Impfung um ca. 99 % zurückgegangen. Glaubt man jedoch den Massenmedien, scheint die Welt unterzugehen, wenn die Fallzahlen hin und wieder leicht zunehmen.

Datenbasis:

Meryl Nass: „Measles: more cases in Ontario since October than in the entire US but have you heard about it?!“, substack.com vom 31. März 2025

Don Hackett: „Ontario's Measles Outbreak Exceeds Cases in the U.S.“, vax-before-travel.com vom 30. März 2025

Quelle: Impfkritik