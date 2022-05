Was bringt CBD Öl?

Mit der Abkürzung CBD wird ein spezieller Wirkstoff der Hanfpflanze bezeichnet: Das Cannabidiol. Im Handel ist dieses Cannabidiol beispielsweise oft in Kombination mit einem bestimmten Trägeröl unter der Bezeichnung CBD Öl erhältlich. Von seiner Anwendung soll die Gesundheit dabei in hohem Maße profitieren.

Wird der Begriff CBD Öl in die Suchmaschinen eingegeben, lassen sich jedoch auch noch viele weitere Produkte finden. Somit lässt sich das CBD-Öl eher als ein Sammelbegriff betrachten. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um das bereits erwähnte Trägeröl, welches mit dem Cannabidiol versetzt ist.

Gewonnen wird das CBD aus der Hanfpflanze, genauer gesagt aus ihren Blättern. Das sogenannte Hanföl wird dagegen aus Hanfsamen gewonnen. Allerdings kann das Trägeröl der CBD-Produkte durchaus auch in Hanföl bestehen. Oft werden jedoch auch Pflanzen- und Speiseöle, wie etwa Olivenöl oder Kokosöl genutzt. Generell wird das Öl eingesetzt, um den Wirkstoff CBD zu verdünnen und die Einnahme für die Anwender komfortabler zu gestalten. Angeboten werden die CBD-Öle darüber hinaus auch in verschiedenen hohen Konzentrationen.

CBD-Öl – Diese Inhaltsstoffe sind zu finden

Die Produkte aus dem Bereich der CBD-Öle können sich hinsichtlich ihrer genauen Inhaltsstoffe und Zusammensetzungen durchaus voneinander unterscheiden. In diesem Zusammenhang kommt es nämlich unter anderem darauf an, auf welchem Wege die Extrahierung des CBD aus den Hanfblättern stattgefunden hat und welches Trägeröl durch den jeweiligen Hersteller genutzt wird.

In Hanföl finden sich beispielsweise auch große Mengen an Mineralstoffen, den Vitaminen E und B sowie ungesättigten Fettsäuren. Wertvolle Pflanzenstoffe, wie etwa die Flavonoide, können dagegen aus den Stängeln und den Blättern des Hanfs gewonnen werden. Auch diese Inhaltsstoffe sollen große Vorteile für die Gesundheit bedeuten.

Es wird angenommen, dass durch die Kombination der natürlichen Inhaltsstoffe der Pflanze die positiven Auswirkungen des Cannabidiols zusätzlich unterstützt werden. Wissenschaftlich konnte diese Annahme jedoch noch nicht abschließend belegt werden.



THC und weitere Cannabinoide im CBD-Öl

CBD-Öle, die derartige weitere pflanzliche Inhaltsstoffe aufweisen, werden von den Herstellern häufig unter den Bezeichnungen Vollspektrum- oder Breitspektrum-Öl verkauft. In dem Extrakt aus der Hanfpflanze finden sind dann jedoch neben dem CBD häufig auch noch weitere Cannabinoide. Zu diesen gehören zum Beispiel das Cannabigerol und das Cannabichrom.

Allerdings haben die Forschungen zu den Wechsel- oder Einzelwirkungen dieser Cannabinoide ebenfalls noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis geführt. Nicht enthalten in den CBD-Ölen ist jedoch das bekannte Cannabinoid THC, welches psychoaktiv wirkt. Wenn es in den Produkten doch zu finden sein sollte, dann lediglich in vernachlässigbaren, sehr geringen Mengen. Somit ist kein Rauschzustand zu befürchten, wenn das CBD-Öl angewendet wird.

Abgrenzung des CBD-Öls zu Arzneimitteln

Im Internet lassen sich etwa zahlreiche Anwenderberichte dazu finden, dass die Einnahme von CBD-Öl zu der Linderung von zahlreichen Beschwerden führen kann. Zu diesen Leiden zählen mitunter Angst- und Schlafstörungen oder Muskel- und Kopfschmerzen.

Dennoch ist zu beachten, dass keine offizielle Zulassung der CBD-Produkte als Arzneimittel vorliegt. Damit geht einher, dass sie von den strengen Vorschriften und Kontrollen, welche das Arzneimittelgesetz der Europäischen Union vorgibt, betroffen sind.

Jedoch sind kaum Nebenwirkungen von der Anwendung der CBD-Produkte zu erwarten, weshalb diejenigen, die gerne von den zahlreichen positiven Auswirkungen, welche beispielsweise das CBD-Öl verspricht, profitieren möchten, es einfach einmal ausprobieren.



