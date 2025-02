Hashimoto-Expertin warnt: Diese 5 Symptome sollten Sie ernst nehmen

Zahlreiche Menschen, vor allem Frauen, haben mit den diffusen Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto zu kämpfen, die den Alltag erheblich belasten können. Durch ein ganzheitliches Schilddrüsen-Coaching kann Betroffenen dabei geholfen werden, ihre Hormone wieder ins natürliche Gleichgewicht zu bringen und ihre Beschwerden zu lindern. Welche 5 Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto dabei von vielen oft übersehen werden, erfahren Sie hier.

Wenn plötzlich die Energie fehlt, der eigene Körper einen einfach ausbremst oder die Stimmung schwankt, ahnen viele Frauen nicht, dass ihre Schilddrüse dahinterstecken könnte. Ständige Erschöpfung, Haarausfall oder Gewichtszunahme werden häufig auf chronischen Stress oder das Alter geschoben – dabei steckt in Wahrheit nicht selten die Schilddrüse dahinter. Besonders tückisch ist Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Schilddrüse angreift. Die Beschwerden schleichen sich oft über Jahre ein. „Viele Frauen kämpfen jahrelang mit Erschöpfung, unerklärlicher Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen, ohne zu ahnen, dass ihre Schilddrüse die Ursache sein könnte“, berichtet Ernährungswissenschaftlerin Hannah Hauser aus Erfahrung. „Gerade bei Hashimoto-Thyreoiditis bleiben Symptome oft unerkannt oder werden nicht ernst genommen.“

„Eine gezielte Behandlung beginnt mit der richtigen Diagnose – um wirklich etwas zu verändern, braucht es jedoch einen ganzheitlichen Ansatz“, fährt die Expertin fort. „Es geht nicht nur darum, Symptome zu lindern, sondern vielmehr darum, die eigene Gesundheit wieder aktiv in die Hand zu nehmen.“ Hannah Hauser litt selbst viele Jahre unter Schilddrüsenproblemen, ehe sie nach intensiver Recherche, einhergehend mit einem Studium der Ernährungswissenschaften, einen Weg fand, um ihre eigenen Beschwerden erfolgreich in den Griff zu bekommen. Heute unterstützt sie Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis dabei, ihre Lebensqualität spürbar zu verbessern. In ihrem 12-Wochen-Programm bietet die Schilddrüsenexpertin und Ernährungsberaterin eine individuelle Betreuung an, die Ernährung, Lebensstil, Bewegung und Mindset miteinander vereint, um Symptome wie Müdigkeit, Haarausfall oder Zyklusprobleme zu lindern. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen das Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre Schilddrüse nachhaltig zu unterstützen wieder eigene Hormone zu bilden. Dabei setzt Hannah Hauser auf einen symptombasierten Ansatz, der nicht nur die Blutwerte berücksichtigt, sondern vor allem die tatsächlichen Beschwerden der Frauen in den Mittelpunkt stellt. Das Ergebnis: mehr Energie, innere Balance und Lebensqualität. Im Folgenden verrät die Expertin fünf Symptome, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto-Thyreoiditis hindeuten können, aber häufig nicht damit in Zusammenhang gebracht werden.

Symptom 1: Lichtere Augenbrauen

Ein häufig übersehenes, jedoch deutlich sichtbares Anzeichen für eine Schilddrüsenstörung ist das Ausdünnen der Augenbrauen, insbesondere im äußeren Drittel. In solchen Fällen neigen viele Frauen dazu, die Ursache dafür nicht zu hinterfragen und greifen auf kostspielige Behandlungsmethoden wie Seren oder Microblading zurück, um die Lücken zu kaschieren. Tatsächlich aber trägt die Schilddrüse einen großen Anteil am Haarwachstum und damit auch am Wachstum der Augenbrauen. Ein plötzlicher Verlust an Dichte in den Augenbrauen sollte daher immer auch als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die Schilddrüse eventuell nicht richtig funktioniert.

Symptom 2: Geringere Libido

Auch eine verminderte Libido kann ein Anzeichen dafür sein, dass etwas mit der Schilddrüse nicht stimmt. Bleibt die Lust aus oder tritt viel geringer als üblich auf, führen Frauen diesen Umstand meist auf die Beziehung selbst oder Stress zurück – dass in Wahrheit die Schilddrüse dahinterstecken könnte, ist ihnen meist nicht bewusst. Doch wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, gerät das gesamte Hormonsystem aus dem Gleichgewicht – und das wirkt sich auch auf die Lust aus. Eine verminderte Libido sollte daher als mögliches Anzeichen für eine Schilddrüsenstörung ernst genommen und gründlich abgeklärt werden.

Symptom 3: Verstopfung

Verstopfung, die häufig von Blähungen und Unwohlsein begleitet wird, kann ebenfalls mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto-Thyreoiditis zusammenhängen. Viele Frauen versuchen, dieses Problem mit Abführmitteln zu lösen, ohne die eigentliche Ursache zu kennen. Tatsache ist aber: Wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, kann sich der Stoffwechsel verlangsamen, wodurch die Verdauung ins Stocken gerät. Die Folge sind oft unangenehme Beschwerden wie Verstopfung und Völlegefühl.

Symptom 4: Starke Regelschmerzen

Starke Regelschmerzen, die mit Übelkeit, Schwindel oder Rückenschmerzen einhergehen, gehören leider für viele Frauen zum Alltag – und können ebenfalls ein möglicher Hinweis auf eine Schilddrüsenstörung sein. Häufig werden diese Beschwerden als „normaler“ Teil des Monatszyklus abgetan, obwohl sie in dieser Intensität keinesfalls typisch sind. Die gute Nachricht ist: Sobald die Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht kommt, können auch die Regelschmerzen deutlich nachlassen.

Symptom 5: Nächtliches Aufwachen

Auch nächtliches Aufwachen, einhergehend mit wiederholten Toilettengängen kann auf Schilddrüsenprobleme hindeuten. Das liegt an Schwankungen des Blutzuckerspiegels, die durch die Schilddrüse reguliert werden. Außerdem beeinflussen die Hormone der Schilddrüse die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das Schlafstörungen verursachen kann – mit der Folge, dass Betroffene am nächsten Tag unter Müdigkeit und Erschöpfung leiden. Wer regelmäßig nachts aufwacht, sollte daher die Schilddrüse als möglichen Schuldigen in Betracht ziehen.

Fazit

Viele Symptome, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto-Thyreoiditis hinweisen, bleiben oft unbemerkt oder werden missinterpretiert. Besonders Frauen, die mehrere dieser Anzeichen gleichzeitig erleben, sollten ihre Schilddrüse im Blick behalten. Eine frühzeitige Diagnose ist der erste Schritt, um gezielt gegen die Beschwerden vorzugehen. Zusätzlich zur Medikation kann die Schilddrüse mit der richtigen Ernährung natürlich aktiviert werden – Hilfe bieten unter anderem Hannah Hausers Rezepte. Schließlich ist sie nicht nur Schilddrüsenexpertin, sondern auch Ernährungsberaterin. In Kombination ihres Fachwissens und ihrer Erfahrungen bietet Hannah Hauser eine individuelle Betreuung, in deren Rahmen sie ihre Teilnehmerinnen Schritt für Schritt dabei unterstützt, ihre Schilddrüse zu stärken und ihre Beschwerden zu lindern.

