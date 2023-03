Frei und gesund: Warum Bewegung im Freien gut für Körper und Psyche ist

Ein Weg die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern, liegt direkt vor der eigenen Haustür. Bewegung an der frischen Luft bringt viele Vorteile mit sich, die sich positiv auf Körper und Psyche auswirken können. Bewegung in der freien Natur fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern hebt auch die Laune.

Also egal, ob bei einer mit New Rebels ausgestatteten Wanderung durch die Natur oder beim joggen mit den Lieblings Asics, Aktivitäten an der frischen Luft bringen eine gewisse Leichtigkeit in das Leben. Im Folgenden zeigen wir, weshalb Bewegung im Freien so förderlich ist.

Geistige Gesundheitsvorteile

Einer der wesentlichen Vorteile von körperlicher Aktivität im Freien liegt in den positiven Auswirkungen auf die geistige Gesundheit. Untersuchungen belegen, dass Bewegung an der frischen Luft dazu beitragen kann, Stress abzubauen, Symptome von Depressionen zu lindern und das Selbstwertgefühl zu steigern. Tatsächlich wurde gezeigt, dass Personen, die draußen trainieren, eine bessere Stimmung aufweisen als jene, die sich in Innenräumen bewegen. Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass sich der Aufenthalt in der Natur positiv auf unser Wohlbefinden und unsere Entspannung auswirkt, was wir beim Training in geschlossenen Räumen eben nicht erleben.

Körperliche Gesundheitsvorteile

Neben den Vorteilen für die geistige Gesundheit hat Bewegung im Freien auch zahlreiche Vorteile für die körperliche Gesundheit. Durch den Aufenthalt draußen erhalten wir mehr Vitamin D aus der Sonne, was uns dabei hilft, Kalzium besser aufzunehmen und unsere Knochen zu stärken. Außerdem kann die Zeit im Freien Entzündungen reduzieren - ein Risikofaktor für viele Krankheiten wie Herzprobleme und Diabetes. Ein Ausflug in die Natur kann uns also dank der frischen Luft einen extra Energieschub geben. So gelingt es, mehr Sport zu machen und das Training macht viel mehr Spaß als in einem Fitnessstudio oder auf dem Laufband zu Hause.

Mehr Bewegung im Freien

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mehr körperliche Aktivität in den Alltag einzubauen, die den eigenen Interessen und Vorlieben entsprechen. Eine Möglichkeit besteht darin, regelmäßig Spaziergänge in Parks oder Wäldern in der Nähe zu planen. Begeisterte Sportler können auf den nahe gelegenen Wegen Radfahren oder Joggen, das ist eine gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Wichtig ist nur, die Zeit draußen als feste Routine in den Alltag zu integrieren.

Für Sportfans gibt es auch organisierte Ligen für Aktivitäten wie Fußball und Ultimate Frisbee - eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Zeit in der Natur zu verbringen. Alternativ kann schon ein gemütlicher Spaziergang mit einem für ein Picknick gepackter Rucksack einen positiven Einfluss auf die körperliche und geistige Gesundheit haben.

Fazit:

Insgesamt lässt sich sagen, dass regelmäßige Bewegung im Freien auf jeden Fall viele Vorteile für das körperliche und geistige Wohlbefinden bietet, unabhängig von den individuellen Vorlieben. Die positiven Auswirkungen reichen von Stressabbau bis hin zur Leistungssteigerung und Erhöhung des Energieniveaus. Es lohnt sich also, Zeit für Aktivitäten in der Natur einzuplanen, sei es allein oder in Begleitung von Freunden oder Familie. Jeder kann von den vielen Vorteilen profitieren, die etwas Zeit in der Natur mit sich bringt.

----