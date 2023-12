Heiko Schöning: „Jetzt kommt der Killerbakterienterror!“

„Ein von langer Hand geplanter Anschlag auf die Menschen mit Bakteriengiften steht bevor“, behauptet der deutsche Analyst und Autor Heiko Schöning im Interview mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Der Arzt ist jemand, der schon vor Corona warnte. Er hatte 2019 die Plandemie mit all ihren Auswirkungen vorausgesagt. Nun warnt er vor einem groß angelegten Biowaffenangriff. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Pflanzen produzieren Killerbakterien

„Es sind riesige Fabriken gebaut worden, in denen enorme Mengen an Bakteriengiften produziert werden“, leitet Heiko Schöning seine Darstellung eines drohenden Großangriffs auf die Menschheit ein. „Die Bakteriengifte werden über schnellwachsende Pflanzen wie Tabak, Tomaten, Salat etc. hergestellt.“ Die Fabriken würden offiziell zur Gesundheitsforschung dienen. Die Gifte aber könnten Millionen Menschen töten, im Umweg über das Mikrobiom, also die Darmflora. Viele Menschen würden sterben. Die logische Folge sei der Ruf der Menschheit nach rettenden Medikamenten. „Und die werden bereits vorbereitet. Einerseits in Form von antimikrobiellen Wirkstoffen, sogenannte AMRs, und andererseits in Form von synthetisch hergestellten Aufbaumedikamenten“, erklärt Schöning.

Menschen werden manipulierbar

Mit anderen Worten fasst AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet die Enthüllungen Schönings zusammen: „Zuerst werden weltweit viele Menschen sterben, damit Panik entsteht. Dann braucht man ein Gegenmittel und danach Wiederaufbaumedikamente.“ Das eigentlich Perfide daran sei aber, ergänzt Schöning, „dass die Zusammensetzung der Darmflora auch unser Verhalten, unser Empfinden und unsere Emotionen beeinflusst“. Durch die künstlich zugesetzten Stoffe seien überlebende Menschen direkt über den Darm im Gehirn manipulierbar, weil der Darm direkt mit dem Hirn zusammenhängt.

Zusammenhang mit Klimaschwindel

Verschiedene Szenarien für den Angriff aufs Mikrobiom seien laut Schöning denkbar. „Die Bakteriengifte können über die Lebensmittel selbst ausgebracht werden.“ Aber auch ein offener Terrorangriff sei denkbar. Nicht zuletzt würde die Begründung der neuen Pandemie auch über die Klimalüge genährt werden, weil sich durch das angebliche Auftauen der Polkappen auch uralte oder unbekannte Bakterien verbreiten würden.

Es geht um Geld und Macht

Was ist das Motiv hinter dem Biowaffenangriff? „Das liegt ganz eindeutig in der Umverteilung der Vermögenswerte“, sagt Schöning, der bei der Aufdeckung dieses Komplotts mit vielen Forschern und Whistleblowern zusammenarbeitete. Hinter den Angriffsplänen stünden große Banken und deren private Eigentümer. Der Arzt verweist auch auf Hinweise des Ex-Bankers David Webb und sein Buch „The Great Taking“. Zusammengefasst: Es werde eine Gesundheitskrise vorgeschoben, um den zwangsläufigen bevorstehenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verschleiern. Und dabei werden quasi in einem Aufwaschen auch gleich die Menschen enteignet. Somit passen auch die imperialistischen Bestrebungen der WHO und der „Great Reset“ wieder ins Bild.

Geheimdienst, Banken, Mafia

Wer aber steckt dahinter? Die Drahtzieher des geplanten Großangriffs auf die Menschheit verortet Heiko Schöning in einem Netzwerk aus CIA, Mafia, den größten Tabakherstellern und einige Bankiers. Im „Großen Interview AUF1“ nennt er einige Namen im Klartext. Detailliertere Informationen, Hintergründe und Zusammenhänge von Tätern, Motiv und den Killerbakterien hat er auch in seinem brandneuen Buch „Game Over 2 – Angriff aufs Mikrobiom“ niedergeschrieben.

Quelle: AUF1.info