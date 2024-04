Prof. Sönnichsen: Offizielle Daten entlarven die Pandemie- und Impf-Lüge

Prof. a.D. Dr. Andreas Sönnichsen zeigt bei einem Vortrag bei clubderklarenworte.de anhand von Originaldaten u. a. aus dem RKI, dass die angebliche Coronagefahr künstlich aufgebauscht und die Impfung nicht nur sinnlos, sondern sogar schädlich war. Dies berichtet das Portal "Impfkritik.de".

Weiter heißt es dort: "Diese Grafik basiert laut Prof. Sönnichsen auf Original-RKI-Daten. Sie zeigt, dass die urprüngliche Covid-19-Welle im Vergleich zu den nachfolgenden Wellen der sogenannten Varianten vergleichsweise harmlos war. Und doch führte diese Welle zu all den einschneidenden Maßnahmen, unter denen wir ab März 2020 leiden mussten. Was haben diese Maßnahmen also gebracht? Nimmt man diese offiziellen Zahlen, dann haben sie zumindest die Eskalation der Epidemie nicht verhindert, möglicherweise sogar gefördert.

Eine denkbare Vermutung, ohne die Maßnahmen wäre es noch viel schlimmer gekommen, wäre nicht mehr wert als ein Blick in die Glaskugel. Wer so etwas behauptet, ist entweder der medialen Panikmache verfallen oder aber hat unlautere Motive.



Auch die Daten dieser Grafik stammen aus dem RKI, und zwar den Wochenberichten der "Arbeitsgemeinschaft Influenza". Hier geht es um die Statistik der stationär behandelten Patienten mit einer "Schweren Akuten Respiratorischen Infektion" (SARI), als einer schweren Infektion der Atemwege. Das Besondere an dieser Statistik ist, dass sie diese Fälle mit gleicher Symptomatik unabhängig von ihrer offiziellen Diagnose erfasst.

Wir sehen, dass der Höhepunkt die Influenza-Welle im Jahr 2018 war. Selbst die Influenza-Welle von 2020 war noch deutlich höher als die zeitgleiche Covid-19-Welle. Warum man dann keinen Influenza-Notstand ausgerufen hat anstelle eines Covid-19-Notstands ist das Geheimnis der RKI-Führung und der verantwortlichen Politiker.



Diese Grafik, ebenfalls auf den RKI-Wochenberichten basierend, zeigt den Anteil der Covid-19-Patienten (rot) an allen stationär behandelten Patienten mit schweren Atemwegssymptomen (schwarz) im ersten Halbjahr 2020.



Hier sehen wir wöchentlichen Gesamtsterbezahlen im Jahresvergleich. Die Grippewelle 2018 ragt deutlich heraus, die Sterbezahlen 2020 steigen erst gegen Ende des Jahres deutlich an. Der Anteil der an Covid-19 Verstorbenen macht davon nur einen kleinen Teil aus, selbst wenn man "mit" Covid-19 Verstorbene einberechnet.



Und hier die vielleicht merkwürdigste Statistik überhaupt: Je mehr Impfdosen gegen Covid-19, desto häufiger erkrankten die Geimpften an Covid-19!

Für den Fall, dass dieses Video von Youtube gelöscht wird, empfehle ich, es herunterzuladen."





Quelle: Impfkritik