LEAK: Pfizer will Mitarbeiter nicht zur Corona-Impfung zwingen

Weiter berichtet das Magazin: "Bilder einer „vertraulichen“ Pfizer-Broschüre, die von der geschäftsführenden Vize-Präsidentin Payal Sahni Becher verfasst wurde, zeigen, dass sich das Unternehmen dem Bestreben von US-Präsident Joe Biden widersetzt hat, wie Breitbart berichtet. Dieser wollte private Unternehmen dazu verpflichten, die Mitarbeiter zur Impfung zu zwingen. Pfizer verlangt hingegen lediglich Tests für seine nicht geimpften Mitarbeiter. „Bitte beachten Sie, dass Pfizer von Ihnen die Teilnahme an einem COVID-19-Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Test verlangt, wenn Sie erklärt haben, dass Sie nicht geimpft sind, sich weigern, Ihren Impfstatus anzugeben, oder wenn Sie eine medizinische oder religiöse Begründung haben“, heißt es in der Broschüre.

Leak auf Twitter

Aus den Dokumenten geht weiters hervor, dass sich rund 20 Prozent der US-Pfizer-Belegschaft nicht impfen ließen.

„Hey, raten Sie mal, welcher Arzneimittelhersteller seine Mitarbeiter NICHT gegen Covid impfen lässt? Und bis zu 20 Prozent der US-Angestellten NICHT impfen lässt? Und die Vorschriften verschärft, aber trotzdem keine Impfungen vorschreibt? Tipp: Er hat wahrscheinlich den Covid-Impfstoff hergestellt, den Sie bekommen haben. Okay, drehen Sie mir den Arm um! Es ist @pfizer, ihr Dummköpfe.“ – Alex Berenson (@AlexBerenson) August 11, 2021

