Corona-Offenbarungen

In den letzten zehn Jahren und darüber hinaus sind viele Stimmen laut geworden, die Bedenken über die Wirksamkeit und die Kosten der konventionellen Medizin geäußert haben. Die wirklich beunruhigende Tatsache dabei ist die Weigerung der pharmazeutischen Industrie, die die konventionelle Medizin (die Schulmedizin) kontrolliert, sich an sinnvollen Diskussionen über die Sorgen einer großen und wachsenden Zahl von Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe zu beteiligen.

Die einzige "Antwort" derer, die gegenwärtig die staatliche Gesundheitsversorgung kontrollieren, besteht darin, Versuche, ihren größten Profitmacher, die Impfung, zur Pflicht zu machen und Alternativen, die sowohl viel wirksamer als auch viel, viel billiger sind, illegal zu machen.

Sind dies nicht Handlungen von jemandem, der viel zu verbergen hat?

Wie Karma Singh gestern in seinem Rundbrief schrieb: "Die erste Regel beim Lügen ist, 'es einfach zu halten'. Wenn man diese Regel nicht befolgt und stattdessen versucht, die Leute mit hochkomplizierten Dingen einzuschüchtern, dann ist garantiert, dass man irgendwann über die eigenen Füße stolpern wird". Dies geschah nicht zum ersten Mal bei einer WHO-Pressekonferenz diese Woche in Genf.

In Klammern ist es vielleicht von Interesse, was in "Ein Kurs in Wundern" geschrieben steht zu betrachten:

„Alles, was sehr einfach ist, ist sehr wahrscheinlich wahr. Alles, was sehr kompliziert gemacht wurde, ist sicherlich unwahr; die Komplikationen dienen nur dazu, die Tatsache zu verschleiern, daß nichts dahinter steht.“

Trotz der Ergebnisse von Karma Singhs Forschungen und Erfahrungen, von denen er in seinem Buch "Tyrannosaurus Pharmazeutikus R.I.P." berichtet, dass es genau zwölf Krankheiten gibt und nicht mehr, ist es der konventionellen Medizin gelungen, mehr als achtzigtausend medizinische Spezialgebiete zu schaffen! Eine Form, die so kompliziert ist, daß nicht einmal das medizinische Personal sie begreifen kann.

Natürlich braucht etwas so Kompliziertes immer intensivere und immer kostspieligere Lügen, nur damit es weitergeht. Früher oder später wird es aber immer unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen.

Karma Singh teilt weiter mit: "Ihre teuerste und komplizierteste Lüge überhaupt ist das "Coronavirus"-Märchen. Es hat nur vier Monate gedauert, bis das ganze Gebäude unter seinem eigenen Gewicht an Lügen zu bröckeln begann.

Immer mehr hochqualifizierte und erfahrene Ärzte, von denen das Pharmakartell glaubte, sie hätten sie gekauft und bezahlt, melden sich zu Wort, um nicht nur den Unsinn, sondern auch die schweren physischen und psychischen Gesundheitsschäden aufzudecken, die durch die Trennung und die Gesichtsmasken verursacht wurden. Immer mehr unabhängige Forscher knabbern am Gewebe der Phantasie und decken immer mehr den dahinter liegenden Schlund von Bestechung, Nötigung, Einschüchterung, Ausbeutung und Betrügerei auf.

Wie es bei einer so spröden Fassade unvermeidlich ist, wird früher oder später ein kleiner Spieler den Fehler machen, der die Abrissbirne zum Schwingen bringt und das ganze aus Karten gebaute Haus zum Einsturz bringt.

Diesen einen Fehler machte Dr. Maria Van Kerkhove, als sie die Tatsache aufdeckte, dass die meisten "Infizierten" andere Menschen nicht anstecken. Damit hat sie mit einem Schlag den Eckpfeiler des Impfstoffverkaufs beseitigt!

Sofort werden die großen Geschütze aufgefahren. Anthony Fauci, der zusammen mit seinem Freund Bill Gates Milliarden aus dem machen wird, was seit Montag als völlig unnötiger Impfstoff bekannt ist, tut sein Äußerstes, um die Wogen zu glätten, indem er verwirrende Irrelevanzen in die klare Erklärung einfügt, die am Montag, dem 8. Juni 2020, vor der WHO abgegeben wurde. Er geht nicht ganz so weit, die Ergebnisse der Forschung, auf die sich Dr. Van Kerkhove bezieht, zu leugnen, aber er tut sein Möglichstes, um sie als unwichtig und ohne große Bedeutung erscheinen zu lassen. Das Problem ist natürlich, daß es sich um die bisher wichtigste Entwicklung in diesem ganzen Märchen handelt.

Wenn diejenigen, die positiv testen, aber keine Symptome haben, andere nicht anstecken, dann:

Wo haben sie es her? Warum können sie es nicht weitergeben? Was ist dieses Eiweißteilchen wirklich?

Den größten Teil der Antwort findest Du in dem oben erwähnten Buch von Karma Singh. Der Rest wird in Teil 4 dieser Artikelserie am Wochenende deutlich gemacht."

Quelle: Karma Singh