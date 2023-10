Vetopedia - Statistik von Impfschäden

Pharmalobby und Massenmedien behaupten gebetsmühlenartig, dass Impfungen aufgrund wissenschaftlicher Studien unbedenklich seien. Doch die zahlreich bekannt gewordenen Meldungen impfgeschädigter Kinder lassen große Zweifel daran aufkommen. Diese Sendung zeigt einen praktischen Weg, über die Internetplattform Vetopedia.org der Antwort auf diese offene Frage näherzukommen.

Vetopedia – die freie Enzyklopädie der Gegenstimmen! Vetopedia erstellt eine Übersicht über Impfschadensfälle.

Können tatsächlich aufgetretene Impfschäden auch in Deutschland die sogenannten wissenschaftlichen Studien, die Impfungen für unbedenklich erklären, widerlegen? Niemals können abertausende übereinstimmende Zeugenberichte widerlegt werden. Deshalb verweist Kla.tv an dieser Stelle auf eine Möglichkeit, auch im deutschsprachigen Raum die Probe aufs Exempel zu machen:

Vetopedia erstellt eine Übersicht über Impfschadensfälle. So lässt sich prüfen, ob diese in der realen Praxis tatsächlich nur so selten auftreten, wie sie von offiziellen Stellen zugegeben werden. Daraus lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, ob man Impfungen wirklich als unbedenklich bezeichnen kann.

Nutzen auch Sie die Gegendarstellungsplattform VETOPEDIA.ORG, um Ihnen bekannte Impfschadensfälle zu melden! Machen Sie diese Möglichkeit unter Impfgeschädigten bekannt, damit Impfschadensfälle nicht länger verschwiegen, sondern öffentlich gemacht werden!

Es wird sich zeigen, ob auch hierzulande pharmafinanzierte Studien anhand der erlebten Praxis massiv hinterfragt werden müssen. Sollte dies der Fall sein, müsste die Unbedenklichkeit von Impfungen und somit auch das geplante „Impfnötigungsgesetz“ in einem völlig neuen Licht bewertet werden.

Die Zeit der Machtlosigkeit ist vorbei! Vetopedia – die freie Enzyklopädie der Gegenstimmen! Kein vergebliches Warten mehr! Medienverleumdungen bloßgestellt! Nur noch hier sucht man Ihre Richtigstellungen aus erster Hand! Gegendarstellungen – direkt und unzensiert! Jetzt auf www.vetopedia.org

Quelle: Kla.TV